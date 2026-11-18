Trump e Xi Jinping terão cúpula trilateral histórica com Putin - Divulgação / Casa Branca

Trump e Xi Jinping terão cúpula trilateral histórica com PutinDivulgação / Casa Branca

Publicado 18/11/2026 09:41

O presidente dos Estados Unidos , Donald Trump, foi recepcionado pelo presidente da China, Xi Jinping, ao desembarcar nesta quarta-feira (18) na cidade de Shenzhen. A chegada acontece um dia antes da reunião trilateral histórica que ambos manterão com o mandatário russo Vladimir Putin.





O avião do republicano pousou durante a tarde no polo tecnológico de Shenzhen, o "Vale do Silício" chinês, após um voo de duas horas procedente das Filipinas, onde ele participou da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).



Xi raramente vai até o aeroporto para receber líderes estrangeiros. Mas ele cumprimentou Trump na pista, retribuindo o gesto que o presidente americano reservou ao chefe de Estado chinês em setembro, em Washington.



Trump desceu a escada e cumprimentou cordialmente o líder chinês, chegando inclusive a colocar brevemente um braço sobre seu ombro. Caças sobrevoaram o local e um grupo de pessoas com pompons e bandeiras dos dois países deu as boas-vindas.



"Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre as nossas duas nações", disse Xi a Trump, segundo a imprensa estatal. "Uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade", completou.



Durante sua visita, Trump também participará, nestas quarta e quinta-feira (19), da cúpula dos 21 membros do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O encontro regional, no entanto, foi ofuscado por sua reunião com Xi e Putin, programada para quinta-feira às 14h30 locais (3h30 de Brasília).



A reunião acontece em um contexto de várias crises internacionais e será acompanhada de perto pela Ucrânia, pelos países europeus e por Taiwan, que temem ficar marginalizados de eventuais acordos entre as três potências.



Pequim limitou-se a afirmar que os líderes manterão "trocas aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências". Também devem discutir a guerra no Irã e o desarmamento nuclear, segundo Washington.



Putin chegou a Shenzhen antes de Trump, durante a noite desta terça-feira (17). Xi e o chefe de Estado russo passaram mais de duas horas reunidos nesta quarta, o que incluiu um almoço de trabalho. Segundo fontes do governo russo, Xi e Putin pretendiam discutir vários temas, como energia, finanças e política externa, incluindo a situação na Ucrânia e a Coreia do Norte.

LEIA MAIS: EUA, Bolívia e México perdem status de países livres do sarampo O avião do republicano pousou durante a tarde no polo tecnológico de Shenzhen, o "Vale do Silício" chinês, após um voo de duas horas procedente das Filipinas, onde ele participou da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).Xi raramente vai até o aeroporto para receber líderes estrangeiros. Mas ele cumprimentou Trump na pista, retribuindo o gesto que o presidente americano reservou ao chefe de Estado chinês em setembro, em Washington.Trump desceu a escada e cumprimentou cordialmente o líder chinês, chegando inclusive a colocar brevemente um braço sobre seu ombro. Caças sobrevoaram o local e um grupo de pessoas com pompons e bandeiras dos dois países deu as boas-vindas."Espero, com muito interesse, manter uma troca profunda de opiniões com o senhor com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre as nossas duas nações", disse Xi a Trump, segundo a imprensa estatal. "Uma relação baseada nos fundamentos do respeito mútuo, da equidade e da reciprocidade", completou.Durante sua visita, Trump também participará, nestas quarta e quinta-feira (19), da cúpula dos 21 membros do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O encontro regional, no entanto, foi ofuscado por sua reunião com Xi e Putin, programada para quinta-feira às 14h30 locais (3h30 de Brasília).A reunião acontece em um contexto de várias crises internacionais e será acompanhada de perto pela Ucrânia, pelos países europeus e por Taiwan, que temem ficar marginalizados de eventuais acordos entre as três potências.Pequim limitou-se a afirmar que os líderes manterão "trocas aprofundadas sobre a salvaguarda da paz mundial e a promoção da estabilidade estratégica nas relações entre as grandes potências". Também devem discutir a guerra no Irã e o desarmamento nuclear, segundo Washington.Putin chegou a Shenzhen antes de Trump, durante a noite desta terça-feira (17). Xi e o chefe de Estado russo passaram mais de duas horas reunidos nesta quarta, o que incluiu um almoço de trabalho. Segundo fontes do governo russo, Xi e Putin pretendiam discutir vários temas, como energia, finanças e política externa, incluindo a situação na Ucrânia e a Coreia do Norte.

'Muito útil'

Putin chega ao encontro trilateral depois de passar anos isolado pelo Ocidente devido à invasão da Ucrânia em 2022, que desencadeou o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.



"No momento em que os riscos político-militares aumentam, o que é desesperadamente necessário é unidade em vez de divisão, e diálogo em vez de ultimatos", declarou o presidente russo a empresários reunidos na Apec, antes de chamar a reunião trilateral de "muito útil".



Ele afirmou que as sanções ocidentais impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia fracassaram e não foram "capazes de deter completamente o crescimento, nem de destruir as economias da concorrência". Algumas horas depois, no entanto, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, advertiu, diante do mesmo auditório, que as medidas contra a Rússia "serão intensificadas" se a guerra prosseguir.



Xi, por sua vez, pediu aos empresários uma cooperação internacional maior nas áreas de inteligência artificial e de livre comércio. "Começando por reduzir tarifas, ampliar o acesso e explorar regulações e normas de gestão, a China fará uma reforma profunda", afirmou Xi ao inaugurar o evento.



Kim e reunião com Sheinbaum

Antes de deixar as Filipinas, Trump disse que pretendia manter conversas bilaterais com Putin, mas o Kremlin informou que provavelmente seriam uma troca de opiniões "informal".



O presidente americano também declarou que o líder norte-coreano Kim Jong Un "gostaria" de participar da reunião de cúpula na China. O secretário de Estado, Marco Rubio, não confirmou a possibilidade de um encontro com Kim.



Por sua vez, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou um breve encontro com Trump nesta quarta-feira, no âmbito da Apec, fórum do qual seu país faz parte como membro latino-americano, ao lado do Chile e Peru.



A mandatária disse que pretendia falar com o homólogo americano sobre como "avançam as negociações" a respeito do T-MEC, o acordo comercial que compartilham com o Canadá.