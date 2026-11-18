Senadora eleita pelo Alasca, Mary Peltona ampliou vantagem dos democratas na Casa - Reprodução / Instagram

Senadora eleita pelo Alasca, Mary Peltona ampliou vantagem dos democratas na CasaReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2026 10:27

A democrata Mary Peltola derrotou nesta terça-feira (17) o senador republicano Dan Sullivan, que buscava um terceiro mandato, e venceu a disputa pelo Senado no Alasca. Ela superou acusações de que integrantes de sua campanha ajudaram a recrutar um candidato com o mesmo nome de Sullivan e concluiu uma reviravolta política em um Estado que o presidente Donald Trump venceu repetidamente por ampla margem.





A eleição no Alasca foi a última disputa pelo Senado dos Estados Unidos a ser definida nas eleições de meio de mandato deste ano. Com o resultado, os democratas conquistaram maioria de 56 a 44, após virar nove cadeiras ocupadas por republicanos e retomar o controle da Casa. O partido também venceu disputas em outros Estados conservadores, entre eles Carolina do Sul, Texas, Kansas e Mississippi.



Em comunicado, Peltola afirmou que os eleitores enviaram uma mensagem clara: "O status quo em Washington não está funcionando para o Alasca."



"Ao longo desta campanha, conversei com idosos que choravam ao ver vazias as estruturas de secagem de peixe, com famílias que lutam para encontrar moradia a preços acessíveis, e com pais de comunidades remotas diante da escolha impossível entre aquecer a casa e colocar comida na mesa", disse ela. "Hoje damos um passo monumental para enfrentar esses problemas e colocar o Alasca em primeiro lugar."



Nate Adams, porta-voz de Sullivan, não respondeu a um pedido de comentário. Na segunda-feira, Adams havia dito que a campanha deixaria o processo "seguir seu curso até que todos os votos válidos fossem contados e certificados". Um porta-voz do Comitê Nacional Republicano para as Eleições ao Senado também não respondeu.



Na eleição geral de 3 de novembro, os eleitores do Alasca também escolheram um democrata para governador pela primeira vez desde 1998. O ex-legislador estadual Jonathan Kreiss-Tomkins derrotou três republicanos, entre eles um candidato apoiado por Trump.

LEIA MAIS: Xi Jinping recepciona Trump na China, um dia antes de reunião histórica A eleição no Alasca foi a última disputa pelo Senado dos Estados Unidos a ser definida nas eleições de meio de mandato deste ano. Com o resultado, os democratas conquistaram maioria de 56 a 44, após virar nove cadeiras ocupadas por republicanos e retomar o controle da Casa. O partido também venceu disputas em outros Estados conservadores, entre eles Carolina do Sul, Texas, Kansas e Mississippi.Em comunicado, Peltola afirmou que os eleitores enviaram uma mensagem clara: "O status quo em Washington não está funcionando para o Alasca.""Ao longo desta campanha, conversei com idosos que choravam ao ver vazias as estruturas de secagem de peixe, com famílias que lutam para encontrar moradia a preços acessíveis, e com pais de comunidades remotas diante da escolha impossível entre aquecer a casa e colocar comida na mesa", disse ela. "Hoje damos um passo monumental para enfrentar esses problemas e colocar o Alasca em primeiro lugar."Nate Adams, porta-voz de Sullivan, não respondeu a um pedido de comentário. Na segunda-feira, Adams havia dito que a campanha deixaria o processo "seguir seu curso até que todos os votos válidos fossem contados e certificados". Um porta-voz do Comitê Nacional Republicano para as Eleições ao Senado também não respondeu.Na eleição geral de 3 de novembro, os eleitores do Alasca também escolheram um democrata para governador pela primeira vez desde 1998. O ex-legislador estadual Jonathan Kreiss-Tomkins derrotou três republicanos, entre eles um candidato apoiado por Trump.

Virada dos democratas

As nove cadeiras viradas dos democratas representam a maior virada do partido nas eleições de meio de mandato em quase 70 anos.



Os democratas haviam conquistado nove ou mais vagas no Senado em eleições de meio de mandato pela última vez em 1958, no segundo mandato do presidente republicano Dwight Eisenhower. Naquele ano, o partido tomou 13 cadeiras dos republicanos e ainda venceu as duas vagas recém-criadas do Alasca, num saldo total de 15.



A maioria de 56 a 44 no novo Congresso é a maior vantagem do partido no Senado em 16 anos: os democratas chegaram a ocupar 58 cadeiras nos últimos dias do 111.º Congresso, encerrado em 3 de janeiro de 2011.



"Cinquenta e seis cadeiras era um resultado inimaginável há poucos meses", afirmou o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em declaração publicada nas redes sociais. "A maioria das pessoas não achava que 51 cadeiras democratas fossem possíveis no início deste ciclo."



Mesmo sem o Alasca, os democratas teriam assegurado a maior vantagem desde janeiro de 2015, quando os republicanos assumiram o controle do Senado após tomarem nove cadeiras democratas nas eleições de meio de mandato de 2014, durante o segundo mandato do presidente Barack Obama.



A vitória do democrata Scott Colom na disputa pelo Senado no Mississippi havia dado ao partido a oitava cadeira. O resultado já representava o maior número de vagas conquistadas pelo partido em eleições de meio de mandato desde a segunda disputa desse tipo no governo de Ronald Reagan, há 40 anos.



Os democratas também reconquistaram a Câmara dos Representantes, com 42 cadeiras ganhas até terça. Os resultados reforçam a tendência histórica de perdas do partido do presidente nas eleições de meio de mandato.