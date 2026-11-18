Julio Iglesias foi acusado de crimes em propriedades nas Bahamas e na República Dominicana, em 2021 - AFP

Julio Iglesias foi acusado de crimes em propriedades nas Bahamas e na República Dominicana, em 2021AFP

Publicado 18/11/2026 11:37

Um tribunal espanhol abriu nesta quarta-feira (18) uma investigação contra Julio Iglesias após aceitar uma queixa apresentada por duas ex-funcionárias, que acusam o cantor de agressões sexuais e maus-tratos. Os supostos crimes teriam acontecido enquanto trabalhavam nas propriedades do cantor, de 83 anos, nas Bahamas e na República Dominicana, em 2021.





As mulheres apresentaram uma primeira denúncia em janeiro, mas ela foi arquivada pela Audiência Nacional, um tribunal em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior. Em setembro, ambas apresentaram uma nova denúncia contra o cantor.



"O juiz da Audiência Nacional, Antonio Piña, aceitou a queixa apresentada por duas trabalhadoras contra o cantor Julio Iglesias por crimes contra a liberdade sexual, assim como por crimes de lesões corporais e tratamento degradante", informou a justiça espanhola em um comunicado.



O tribunal reconhece que o depoimento das denunciantes "constitui um início de prova dos fatos, o que justifica o início da investigação penal". Na legislação espanhola, os crimes contra a liberdade sexual incluem as agressões sexuais.



O magistrado, no entanto, recusou-se a investigar os crimes de tráfico de seres humanos e contra os direitos trabalhistas, que também constavam na denúncia.



Julio Iglesias, cantor de música romântica de maior projeção internacional depois de Frank Sinatra, com mais de 300 milhões de discos vendidos, classificou as acusações como "absolutamente falsas" e nega "ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher".

LEIA MAIS: Xi Jinping recepciona Trump na China, um dia antes de reunião histórica As mulheres apresentaram uma primeira denúncia em janeiro, mas ela foi arquivada pela Audiência Nacional, um tribunal em Madri especializado em casos complexos e crimes cometidos por espanhóis no exterior. Em setembro, ambas apresentaram uma nova denúncia contra o cantor."O juiz da Audiência Nacional, Antonio Piña, aceitou a queixa apresentada por duas trabalhadoras contra o cantor Julio Iglesias por crimes contra a liberdade sexual, assim como por crimes de lesões corporais e tratamento degradante", informou a justiça espanhola em um comunicado.O tribunal reconhece que o depoimento das denunciantes "constitui um início de prova dos fatos, o que justifica o início da investigação penal". Na legislação espanhola, os crimes contra a liberdade sexual incluem as agressões sexuais.O magistrado, no entanto, recusou-se a investigar os crimes de tráfico de seres humanos e contra os direitos trabalhistas, que também constavam na denúncia.Julio Iglesias, cantor de música romântica de maior projeção internacional depois de Frank Sinatra, com mais de 300 milhões de discos vendidos, classificou as acusações como "absolutamente falsas" e nega "ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher".

Depoimento em 3 de fevereiro

Entre as provas apresentadas, consta uma foto em que se observa um hematoma em um dos braços de uma denunciante, assim como duas marcas em uma coxa que poderiam corresponder a uma mordida. Segundo a denúncia, as últimas lesões seriam consequência da participação forçada da mulher em "atos de conteúdo sexual".



O juiz Piña convocou as ex-funcionárias para prestarem depoimento presencialmente "no dia 3 de fevereiro do próximo ano". Não foi concedido às ex-funcionárias o status de testemunhas protegidas, nem foram adotadas medidas de afastamento, uma vez que "a denúncia não apresenta elementos concretos que evidenciem a situação especial de perigo exigida por lei", segundo o comunicado. Além disso, o magistrado ressalta que alguns crimes podem ter prescrito.



A ONG Women's Link Worldwide, que as representa, avaliou que os tribunais espanhóis seriam competentes, com base em uma lei que "permite investigar e processar crimes cometidos fora do território nacional quando existem vínculos relevantes com a Espanha".



Segundo o depoimento das denunciantes, colhido pela Women's Link e pela Anistia Internacional, Iglesias "as teria agredido e assediado sexualmente, verificado regularmente seus celulares, proibido que saíssem da casa onde trabalhavam e exigido jornadas de trabalho de até 16 horas por dia, sem dias de descanso e sem contrato".



Nascido em 1943, Julio Iglesias tornou-se famoso especialmente na Espanha e na América Latina, com músicas como "Soy un truhan, soy un señor", "Gwendolyne", "Me olvidé de vivir" e "Con la misma piedra".