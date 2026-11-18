Ataque aéreo a Kiev nesta quarta-feira em meio à invasão russa da Ucrânia - Sergei Supinsky / AFP

Ataque aéreo a Kiev nesta quarta-feira em meio à invasão russa da UcrâniaSergei Supinsky / AFP

Publicado 18/11/2026 14:22 | Atualizado 18/11/2026 14:22

"O número total de vítimas dos ataques inimigos desta manhã chega a 13, incluindo quatro mortos", declarou o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, que pediu aos moradores que não se aproximem do local dos impactos.Imagens divulgadas pelas equipes de resgate mostram feridos em macas, edifícios com janelas destruídas e bombeiros combatendo um incêndio em um telhado.O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou nas redes sociais um "ataque duplo após a chegada das primeiras equipes de socorro e da polícia".Zelensky classificou o ataque como "brutal e deliberado" e considerou que era uma "prova adicional do que os russos realmente querem e de como encaram os esforços diplomáticos".Além disso, sete pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas nas últimas 24 horas em ataques de Kiev contra várias localidades do território ocupado de Luhansk, no leste da Ucrânia, segundo as autoridades locais pró-Rússia.Entre os mortos estão caminhoneiros e um motorista de micro-ônibus, além de uma mulher de 62 anos que caminhava pela rua, informou Leonid Pasetshnik, autoridade local nomeada por Moscou.Os bombardeios ocorrem às vésperas de uma reunião em Berlim da chamada "coalizão de voluntários", que reúne aliados de Kiev, para discutir os esforços diplomáticos em curso visando encerrar a guerra iniciada com a invasão russa em 2022.As negociações entre Kiev e Moscou, sob mediação dos Estados Unidos, foram retomadas na semana passada, após mais de oito meses de interrupção.A reunião em Berlim abordará como continuar apoiando Kiev, os "esforços diplomáticos em curso" e "garantias de segurança para a Ucrânia após a guerra", segundo um porta-voz do governo alemão.Zelensky disse que o encontro servirá para definir a posição europeia nas negociações.O encontro em Berlim coincidirá com a cúpula trilateral entre os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia, que ocorrerá na quinta-feira em Shenzhen, no sul da China.