O papa retornou à Itália após viagem de 12 dias por países da América do Sul - Reprodução / Vatican News

O papa retornou à Itália após viagem de 12 dias por países da América do SulReprodução / Vatican News

Publicado 18/11/2026 15:13

papa Leão XIV carregou no colo um bebê vestido com batina branca e solidéu na cabeça nesta quarta-feira, 18, na Audiência Geral, encontro do pontífice com fiéis, que ocorre semanalmente na Praça São Pedro, em Roma. Segundo o Vaticano, o "minipapa" é brasileiro.

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Um vídeo e fotos do bebê no colo de Leão foi divulgado no perfil do Vaticano nesta quarta (18). A cena ocorreu durante primeira audiência geral do pontífice após o retorno de uma viagem de 12 dias pela América do Sul. aconteceu durante O papa retornou à Itália nesta terça-feira (17). Um vídeo e fotos do bebê no colo de Leão foi divulgado no perfil do Vaticano nesta quarta (18). A cena ocorreu durante primeira audiência geral do pontífice após o retorno de uma viagem de 12 dias pela América do Sul. aconteceu durante O papa retornou à Itália nesta terça-feira (17).

Em entrevista ao Metrópoles, a mãe do bebê, Mariana Accari, contou que a ideia de vestir o filho surgiu após assistir a vídeos de outras audiências papais. Ao perceber que o pontífice costumava abençoar crianças durante os encontros, ela decidiu preparar uma roupa especial para Miguel, de 5 meses.



Durante a Audiência Geral desta semana, o pontífice usou uma nova cruz peitoral, presente da Conferência Episcopal do Peru.



Segundo o Vaticano, a peça, confeccionada em prata peruana e madrepérola, é uma obra única que guarda as relíquias de cinco santos profundamente ligados à história da Igreja no Peru: Santa Rosa de Lima, São Martinho de Porres, São Turíbio de Mogrovejo, São João Macías e São Francisco Solano.



Balanço da visita ao Peru



Durante o retorno de Lima a Roma, Leão XIV fez um balanço da visita ao Peru, país do qual também tem nacionalidade, e brincou sobre o rosário que lançaram da multidão em sua última missa na capital peruana e que o atingiu no olho.



"O carinho dos peruanos, inclusive da pessoa que, com muita fé, simplesmente queria me oferecer um rosário, bem, são coisas que você leva no coração, talvez no olho, mas que marcam a vida", afirmou o papa.



Na viagem pela América Latina, o líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos visitou casas de repouso e prisões, pediu um crescimento econômico benéfico para todos e discursou em defesa dos pobres, dos idosos e das pessoas com deficiência.



Algumas mensagens foram interpretadas como uma crítica às políticas ultraliberais do presidente argentino, Javier Milei, mas o papa estabeleceu uma distância dos governos.



"A mensagem que quero transmitir não é política, embora existam alguns que tentam me empurrar em alguns países para a direita, para a esquerda, que dizem que critico, que não critico", disse aos jornalistas no avião.



Leão XIV explicou que conversou com Milei "sobre o respeito pelo ser humano, incentivando a levar mais em consideração sobretudo aqueles, digamos, mais necessitados dentro da sociedade argentina".