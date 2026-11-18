A administração de Itaipu é dividida entre Brasil e Paraguai - Sara Cheida / Itaipu Binacional

A administração de Itaipu é dividida entre Brasil e ParaguaiSara Cheida / Itaipu Binacional

Publicado 18/11/2026 18:41

O presidente do Paraguai, Pedro Alliana, destituiu nesta quarta-feira (18) o diretor paraguaio da hidrelétrica de Itaipu, compartilhada com o Brasil, por sua atuação na crise bancária que resultou na destituição e prisão do então presidente do país, Santiago Peña.

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No último dia 3, o Banco Central interveio no banco digital Ueno Bank devido a problemas de solvência, o que deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos. O banco concentrava recursos de órgãos públicos, inclusive de Itaipu.



O diretor Justo Zacarías afirmou que não descumpriu "nenhuma norma interna" e que se retira "com o dever cumprido", em carta pública divulgada antes de deixar o cargo.



A oposição e dissidentes do governante Partido Colorado exigiam a destituição de Zacarías por ter autorizado dois depósitos no Ueno Bank: um de 163,8 milhões de dólares (R$ 952 milhões) e outro em guaranis, equivalente a R$ 106 milhões. O montante foi confirmado pela hidrelétrica.



Essa foi uma alocação "irresponsável", que "compromete dinheiro público e exige explicações imediatas", denunciaram membros da base governista, no último dia 9. A alocação teria violado um regulamento interno de Itaipu que exige que as instituições depositárias possuam no mínimo cinco anos de experiência no mercado paraguaio, segundo documentos divulgados pela imprensa local.



O Ueno começou a operar como banco em dezembro de 2023 e iniciou seu relacionamento com Itaipu em janeiro de 2025. Zacarías ressaltou que a instituição já operava como financeira.



A Justiça paraguaia investiga Zacarías em um dos casos relacionados ao escândalo bancário, mas ele não foi acusado formalmente.



Alliana anunciou em suas redes sociais a nomeação do engenheiro Hugo Osvaldo Zárate como novo diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional. Ele ocupava o cargo de diretor técnico da hidrelétrica.



Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, com capacidade instalada (potência) de 14.000 megawatts e 20 turbinas. Apenas uma delas é capaz de fornecer energia para 1,5 milhão de pessoas. No último dia 3, o Banco Central interveio no banco digital Ueno Bank devido a problemas de solvência, o que deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos. O banco concentrava recursos de órgãos públicos, inclusive de Itaipu.O diretor Justo Zacarías afirmou que não descumpriu "nenhuma norma interna" e que se retira "com o dever cumprido", em carta pública divulgada antes de deixar o cargo.A oposição e dissidentes do governante Partido Colorado exigiam a destituição de Zacarías por ter autorizado dois depósitos no Ueno Bank: um de 163,8 milhões de dólares (R$ 952 milhões) e outro em guaranis, equivalente a R$ 106 milhões. O montante foi confirmado pela hidrelétrica.Essa foi uma alocação "irresponsável", que "compromete dinheiro público e exige explicações imediatas", denunciaram membros da base governista, no último dia 9. A alocação teria violado um regulamento interno de Itaipu que exige que as instituições depositárias possuam no mínimo cinco anos de experiência no mercado paraguaio, segundo documentos divulgados pela imprensa local.O Ueno começou a operar como banco em dezembro de 2023 e iniciou seu relacionamento com Itaipu em janeiro de 2025. Zacarías ressaltou que a instituição já operava como financeira.A Justiça paraguaia investiga Zacarías em um dos casos relacionados ao escândalo bancário, mas ele não foi acusado formalmente.Alliana anunciou em suas redes sociais a nomeação do engenheiro Hugo Osvaldo Zárate como novo diretor-geral paraguaio da Itaipu Binacional. Ele ocupava o cargo de diretor técnico da hidrelétrica.Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo, com capacidade instalada (potência) de 14.000 megawatts e 20 turbinas. Apenas uma delas é capaz de fornecer energia para 1,5 milhão de pessoas.

Ueno Bank e Itaipu

Itaipu mantinha cerca de US$ 182 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) no Ueno Bank, em 3 de novembro. Desse total, US$ 163,8 milhões estavam denominados em dólares e 115,2 bilhões em guaranis, equivalentes a aproximadamente US$ 18 milhões, em moeda paraguaia. A empresa começou a operar com a instituição financeira em janeiro de 2025.



Os depósitos representavam 7,6% dos mais de US$ 2,4 bilhões recebidos pelo Paraguai em repasses do Brasil entre 2024 e 2026. Segundo Itaipu, os valores incluem recursos recebidos da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), estatal paraguaia, e transferências entre contas da própria hidrelétrica para atender a obrigações contratuais e compromissos previstos em convênios.



A situação envolve a gestão financeira da margem paraguaia da Itaipu, empresa pertencente conjuntamente ao Brasil e ao Paraguai. Em nota enviada à imprensa, a administração brasileira esclareceu que "não há recursos financeiros sob gestão da margem brasileira depositados ou aplicados no Ueno Bank". Segundo a nota, a administração das aplicações respeita as competências de cada lado da binacional.

A administração paraguaia da Itaipu Binacional informou que iniciou medidas legais perante o Ministério Público do Paraguai para recuperar recursos depositados no Ueno Bank.