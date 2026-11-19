Dirigentes Vladimir Putin (E), Xi Jinping (C) e Donald Trump fizeram cúpula trilateral histórica na China - Doug Mills / AFP

Dirigentes Vladimir Putin (E), Xi Jinping (C) e Donald Trump fizeram cúpula trilateral histórica na ChinaDoug Mills / AFP

Publicado 19/11/2026 14:00

Os presidentes da China, dos Estados Unidos e da Rússia se reuniram nesta quinta-feira (19) em sua histórica primeira cúpula trilateral , que, segundo Pequim, tinha como objetivo "preservar a paz mundial", embora o encontro tenha despertado alarme e rejeição em outros lugares.

A reunião sem precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, realizada no polo tecnológico chinês de Shenzhen, sede da cúpula da Apec, durou cerca de uma hora e 20 minutos.



Embora tanto Xi quanto Trump tenham destacado a importância da cúpula, analistas apontaram que ela tinha um caráter mais simbólico e não resultaria em avanços concretos.



Sentados em torno de uma grande mesa redonda com um arranjo floral ao centro, Trump, Xi e Putin trataram em seus discursos iniciais de temas como armas nucleares, a guerra na Ucrânia e a segurança energética, ameaçada pelo conflito com o Irã.



Como "grandes potências", os três países devem preservar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais”, afirmou Xi no início, ressaltando a importância "transcendental" do encontro. "Estamos fazendo história", disse Trump.



Esse conclave na histórica Villa Kylin, em Shenzhen, alimentou temores de que os líderes dessas três potências possam tentar dividir o mundo em esferas de influência, por exemplo decidindo o destino da Ucrânia sem consultar Kiev nem a Europa.



"Nossos países têm muitos interesses convergentes no que diz respeito à resolução de conflitos regionais, incluindo, é claro, o conflito na Ucrânia", disse Putin. Ele também afirmou que as três potências têm uma "responsabilidade" em matéria de paz e segurança global e disse que, nas conversas a portas fechadas, tratariam de segurança alimentar e energética.

Desarmamento nuclear

Trump abordou o desarmamento nuclear, outra das questões quentes entre os países com o maior arsenal atômico do mundo. Segundo o americano, os três países estão em "uma posição única" para reduzir o número de armas nucleares e "para diminuir o risco de que essas armas venham a ser usadas algum dia", embora tenha reconhecido que é "algo muito difícil de concretizar".



"É preciso fazer todo o possível para evitar uma guerra nuclear", insistiu Xi, que descreveu a arma atômica como uma "espada de Dâmocles" suspensa sobre a humanidade.



Desde fevereiro, quando expirou um tratado bilateral entre Estados Unidos e Rússia sobre armas atômicas, esses dois países querem trazer a China para um eventual novo acordo.



No entanto, o gigante asiático exige que Washington e Moscou reduzam seus enormes arsenais nucleares antes de negociar seu próprio armamento.



A histórica cúpula foi precedida por encontros bilaterais entre Trump e os outros dois presidentes, que haviam se reunido separadamente na véspera.



Em seu encontro com Putin, o primeiro desde agosto de 2025, o americano referiu-se ao russo como seu "amigo", ao que este respondeu em inglês: "Encantado em ver você".



Trump e Xi se reuniram em seguida, pela terceira vez neste ano. O líder americano destacou sua "excelente relação há muitos anos" e Xi celebrou que seus laços são "estáveis e melhoraram".

'Uma plataforma' para Putin

Pequim, Washington e Moscou apresentaram versões diferentes sobre o que esperavam discutir à margem da cúpula do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). Após a reunião inédita, não houve qualquer declaração sobre a guerra no Irã nem maiores detalhes sobre o desarmamento nuclear.



Alguns observadores apontaram que o encontro terá repercussões negativas para a imagem do presidente dos Estados Unidos, mas significará um impulso para Xi e sobretudo para Putin, marginalizado pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia em 2022.



A reunião "dá a Putin uma plataforma para legitimar sua guerra de agressão contra a Ucrânia aparentemente com poucas consequências", disse Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute.



"Xi Jinping e Vladimir Putin estão manipulando Donald Trump como se fosse um violino barato", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer.



Trump, recebido no aeroporto pelo próprio Xi em um gesto inédito em décadas de protocolo diplomático, também especulou sobre um possível encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que não parece se concretizar.

Comércio, IA e América Latina

Ofuscada pelo encontro trilateral, a cúpula da Apec, com a presença de líderes de 21 países, também serviu para discutir temas como política comercial e inteligência artificial.



Xi inaugurou a reunião de líderes nesta quinta-feira com um apelo para "reduzir as barreiras ao comércio e ao investimento".



Participaram pela América Latina os presidentes Keiko Fujimori, do Peru, Claudia Sheinbaum, do México, e José Antonio Kast, do Chile.



Diante da plenária da cúpula, o mandatário chileno de extrema direita afirmou que seu país "não quer olhar" a mudança provocada pela IA "de fora, quer liderar". "Temos cobre, lítio, dos quais o mundo precisa", ressaltou.



Sheinbaum alertou que "as transformações científicas, tecnológicas e a inteligência artificial abrem enormes possibilidades", mas também "profundas desigualdades".



Apesar de suas diferenças, todos os líderes posaram na quinta-feira para a "foto de família" da Apec, usando cachecóis combinando.