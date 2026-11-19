Os países participantes seguem sem grandes avanços e consensos para que haja novos acordos - Kiara Worth / UN Climate Change

Os países participantes seguem sem grandes avanços e consensos para que haja novos acordosKiara Worth / UN Climate Change

Publicado 19/11/2026 14:47

A menos de 48 horas do fim oficial da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31) , em Antália, na Turquia, os países participantes seguem sem grandes avanços e consensos para que haja novos acordos no documento final.





No início da tarde desta quinta-feira (19), um rascunho do documento foi divulgado para reforço dos trabalhos considerados lentos por vários integrantes das delegações. E a retirada de um parágrafo que citava os mapas do caminho propostos pelo Brasil, pelo fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis, foi um dos principais pontos de destaque.



“A nova versão do texto choca ao eliminar qualquer referência à transição justa e combustíveis fósseis, que deveriam ser os maiores avanços da COP31”, afirma a especialista em políticas climáticas do Greenpeace Brasil, Anna Cárcamo.



Já a líder em política internacional do Observatório do Clima, Stela Herschmann, destacou o avanço na discussão sobre o reconhecimento do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) como principal referência para a construção do próximo balanço global sobre os avanços do Acordo de Paris.



“A única vitória é o reconhecimento do IPCC e um convite ao alinhamento dos seus relatórios para o próximo balanço global”, diz.

LEIA MAIS! Xi Jinping, Trump e Putin celebram reunião histórica na China No início da tarde desta quinta-feira (19), um rascunho do documento foi divulgado para reforço dos trabalhos considerados lentos por vários integrantes das delegações. E a retirada de um parágrafo que citava os mapas do caminho propostos pelo Brasil, pelo fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis, foi um dos principais pontos de destaque.“A nova versão do texto choca ao eliminar qualquer referência à transição justa e combustíveis fósseis, que deveriam ser os maiores avanços da COP31”, afirma a especialista em políticas climáticas do Greenpeace Brasil, Anna Cárcamo.Já a líder em política internacional do Observatório do Clima, Stela Herschmann, destacou o avanço na discussão sobre o reconhecimento do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) como principal referência para a construção do próximo balanço global sobre os avanços do Acordo de Paris.“A única vitória é o reconhecimento do IPCC e um convite ao alinhamento dos seus relatórios para o próximo balanço global”, diz.

Financiamento



O financiamento climático continua sendo o grande impasse, assim como ocorreu nas últimas COPs, com uma camada extra de dificuldade acrescentada pela divisão do debate em recursos que vão para as ações de diminuição das emissões e os que vão custear as medidas de adaptação nos países menos desenvolvidos.



Diante da falta de entendimento, o rascunho traz um parágrafo com o lançamento de um “Roteiro de Antália a Adis Abeba sobre Adaptação e Resiliência”, para identificar fontes de financiamento para a adaptação e responder a perdas e danos, por meio de fontes inovadoras e mecanismos de acesso.



A ideia é que os trabalhos já apresentem andamento na próxima reunião da Comissão sobre o Acordo de Paris (CMA, na sigla em inglês), em 2027.



Transição justa



A criação de um mecanismo de transição justa elaborado na COP30, em Belém, no último ano, também é um dos impasses acompanhados pela delegação do Brasil.



“Ainda não há acordo sobre sua governança e suas modalidades de funcionamento. Há também resistência a qualquer menção à eletrificação nas abordagens setoriais e, por fim, a discussão sobre como tratar o overshoot, ou seja, a possibilidade cada vez mais concreta de ultrapassarmos 1,5 grau Celsius (°C) [limite do aquecimento global estipulado pelo Acordo de Paris]”, destaca Caroline Rocha, diretora-executiva da Laclima.



Segundo a especialista em política internacional do Greenpeace Brasil, Camila Jardim, apesar de o novo texto mencionar a ultrapassagem do limite para o aquecimento global, as soluções destacadas são mecanismos artificiais de captura e armazenamento de carbono, em vez da substituição dos combustíveis fósseis.



“Além de muito caras, essas tecnologias não serão capazes de responder à crise climática na escala e velocidade necessária para reduzir a concentração de gases estufa na atmosfera”, diz.



Na avaliação de Alexandre Prado, líder de Mudanças Climáticas no WWF-Brasil, ainda há muitas horas de negociação pela frente e o texto ainda poderá passar por muitas modificações, mas um destaque nesta COP da Turquia é o grande número de participantes.



“Realmente mostra o engajamento da sociedade global nas questões relacionadas à mudança climática, seja de mitigação, seja de adaptação, seja de financiamento, transferência de tecnologia e capacitação, que a gente chama aqui como meio de implementação”, diz.



Para a maior parte dos integrantes da delegação brasileira, as negociações devem se estender até o próximo domingo (22), extrapolando a previsão inicial em ao menos 48 horas.



“Nos corredores, a informação é de que as presidências já pediram mais dois dias, e a plenária final provavelmente só aconteça no domingo. Isso ainda não foi confirmado oficialmente, mas a prorrogação já faz parte da tradição das COPs, e tudo indica que esta não será exceção”, conclui Caroline Rocha.