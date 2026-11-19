Europa está em alerta máximo após uma onda de invasões a refrigeradores de supermercados - Frederick Florin / AFP

Europa está em alerta máximo após uma onda de invasões a refrigeradores de supermercadosFrederick Florin / AFP

Publicado 19/11/2026 15:59

A Comissão Europeia afirmou, nesta quinta-feira (19), que foi alvo de uma série de ciberataques assistidos por inteligência artificial em outubro, mas um porta-voz indicou que o bloco não considera, "nesta fase", que tenha ocorrido qualquer vazamento de dados.

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A Europa está em estado de alerta máximo por ciberataques após uma onda de invasões a refrigeradores de supermercados em vários países do continente em outubro e novembro.



"Posso confirmar que a Comissão adotou recentemente as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detectada", declarou a jornalistas em Bruxelas o porta-voz da UE Thomas Regnier, confirmando uma informação do meio Politico.



Ele acrescentou que a "campanha cibernética gerada por IA", possibilitada pelo "uso indevido de uma ferramenta de IA", foi detectada em 22 de outubro e confirmada em uma investigação inicial em 26 de outubro.

A Europa está em estado de alerta máximo por ciberataques após uma onda de invasões a refrigeradores de supermercados em vários países do continente em outubro e novembro."Posso confirmar que a Comissão adotou recentemente as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detectada", declarou a jornalistas em Bruxelas o porta-voz da UE Thomas Regnier, confirmando uma informação do meio Politico.Ele acrescentou que a "campanha cibernética gerada por IA", possibilitada pelo "uso indevido de uma ferramenta de IA", foi detectada em 22 de outubro e confirmada em uma investigação inicial em 26 de outubro.

Foram acessadas plataformas que armazenam informações sobre salários, horários de trabalho e despesas médicas de seus funcionários.

"Nesta fase da investigação, não detectamos nenhuma evidência de vazamento de dados que afete todo o pessoal da Comissão", disse Regnier.

A Comissão Europeia comunicou que foi necessário desativar temporariamente vários aplicativos, mas disse que "a maioria deles já foi restaurada".

A UE não identificou nenhum responsável por esses ataques. Segundo os relatos, os ciberataques afetaram os sistemas de recursos humanos da Comissão, impactando, por exemplo, as folhas de pagamento, mas Regnier não quis dar detalhes.



Os hackers utilizaram uma ferramenta chinesa de cibersegurança baseada em IA chamada Artex, desenvolvida para ajudar organizações a reforçar suas defesas cibernéticas, segundo um funcionário da UE.



Não é a primeira vez que ela é empregada em ciberataques, após recentes invasões a empresas japonesas. Embora as instituições da UE já tenham sido alvo de ciberataques, este pode ser um dos maiores contra a Comissão.



O Banco Central Europeu alertou esta semana que os agentes de IA "estão permitindo que os ciberataques sejam mais rápidos e sofisticados".



Neste mês, um banco regional francês declarou que perdeu mais de 100 milhões de euros (637 milhões de reais) em um ciberataque, embora tenha assegurado ter recuperado parte dos fundos desviados.



Os ataques não se limitam à Europa. Quase 200 sites, incluindo os da emissora britânica BBC, do banco HSBC dos Emirados Árabes Unidos, da IKEA e da Air France, foram alvo de um ciberataque que buscava roubar informações financeiras e infectar dispositivos Apple, informaram na terça-feira veículos especializados.