Visa também confirmou o vazamento de dados, mas afirmou que o ataque não afetou suas operações - Tada Images / Shutterstock

Visa também confirmou o vazamento de dados, mas afirmou que o ataque não afetou suas operaçõesTada Images / Shutterstock

Publicado 19/11/2026 19:40

Informações pessoais de milhares de clientes do JPMorgan Chase, maior banco dos Estados Unidos, vazaram na internet na quinta-feira, 19, após fornecedores terceirizados do banco serem alvo de um ataque cibernético . O vazamento não tem relação com a interrupção dos serviços bancários registrada no início desta semana, e os dados comprometidos não incluíam informações de cartões de crédito nem informações pessoais particularmente sensíveis, segundo o banco.

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Os dados vazados parecem consistir principalmente em endereços de e-mail de clientes do Chase e de alguns funcionários do banco, além de números de telefone em determinados casos.



"Tomamos conhecimento de que terceiros que prestam serviços à instituição foram alvo de um ataque cibernético", afirmou Joe Evangelisti, porta-voz do banco. "Com base em nossa investigação até o momento, acreditamos que os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses fornecedores, que podem incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes."



Visa e Mastercard também confirmaram o vazamento de dados, mas afirmaram que o ataque não afetou suas operações nem as informações de pagamento dos clientes.



As contas afetadas, que somam milhares, representam apenas uma pequena parcela da base de clientes do Chase. O banco possui dezenas de milhões de clientes, enquanto Visa e Mastercard atendem bilhões de consumidores.



"Neste momento, a exposição dos dados foi contida, e nossas equipes estão trabalhando com o fornecedor para prestar assistência aos titulares de cartões afetados, conforme necessário", afirmou Seth Eisen, porta-voz da Mastercard.



O ataque cibernético não está relacionado ao incidente ocorrido no Chase no início desta semana, quando uma falha de software provocou interrupções em alguns dos serviços bancários da instituição.



No entanto, o episódio é o mais recente de uma série de problemas tecnológicos que afetaram diferentes setores da economia global, desde a suspensão de voos até a indisponibilidade de serviços básicos de e-mail e calendário da Microsoft. Os dados vazados parecem consistir principalmente em endereços de e-mail de clientes do Chase e de alguns funcionários do banco, além de números de telefone em determinados casos."Tomamos conhecimento de que terceiros que prestam serviços à instituição foram alvo de um ataque cibernético", afirmou Joe Evangelisti, porta-voz do banco. "Com base em nossa investigação até o momento, acreditamos que os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses fornecedores, que podem incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes."Visa e Mastercard também confirmaram o vazamento de dados, mas afirmaram que o ataque não afetou suas operações nem as informações de pagamento dos clientes.As contas afetadas, que somam milhares, representam apenas uma pequena parcela da base de clientes do Chase. O banco possui dezenas de milhões de clientes, enquanto Visa e Mastercard atendem bilhões de consumidores."Neste momento, a exposição dos dados foi contida, e nossas equipes estão trabalhando com o fornecedor para prestar assistência aos titulares de cartões afetados, conforme necessário", afirmou Seth Eisen, porta-voz da Mastercard.O ataque cibernético não está relacionado ao incidente ocorrido no Chase no início desta semana, quando uma falha de software provocou interrupções em alguns dos serviços bancários da instituição.No entanto, o episódio é o mais recente de uma série de problemas tecnológicos que afetaram diferentes setores da economia global, desde a suspensão de voos até a indisponibilidade de serviços básicos de e-mail e calendário da Microsoft.

Comissão Europeia também foi vítima

A Comissão Europeia afirmou, nesta quinta-feira (19), que foi alvo de uma série de ciberataques assistidos por inteligência artificial em outubro, mas um porta-voz indicou que o bloco não considera, "nesta fase", que tenha ocorrido qualquer vazamento de dados.

A Europa está em estado de alerta máximo por ciberataques após uma onda de invasões a refrigeradores de supermercados em vários países do continente em outubro e novembro.



"Posso confirmar que a Comissão adotou recentemente as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detectada", declarou a jornalistas em Bruxelas o porta-voz da UE Thomas Regnier, confirmando uma informação do meio Politico.

A UE não identificou nenhum responsável por esses ataques. Segundo os relatos, os ciberataques afetaram os sistemas de recursos humanos da Comissão, impactando, por exemplo, as folhas de pagamento, mas Regnier não quis dar detalhes.