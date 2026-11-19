Visa também confirmou o vazamento de dados, mas afirmou que o ataque não afetou suas operaçõesTada Images / Shutterstock
Os dados vazados parecem consistir principalmente em endereços de e-mail de clientes do Chase e de alguns funcionários do banco, além de números de telefone em determinados casos.
"Tomamos conhecimento de que terceiros que prestam serviços à instituição foram alvo de um ataque cibernético", afirmou Joe Evangelisti, porta-voz do banco. "Com base em nossa investigação até o momento, acreditamos que os invasores acessaram determinados dados de marketing armazenados por esses fornecedores, que podem incluir nomes e endereços de e-mail de alguns clientes."
Visa e Mastercard também confirmaram o vazamento de dados, mas afirmaram que o ataque não afetou suas operações nem as informações de pagamento dos clientes.
As contas afetadas, que somam milhares, representam apenas uma pequena parcela da base de clientes do Chase. O banco possui dezenas de milhões de clientes, enquanto Visa e Mastercard atendem bilhões de consumidores.
"Neste momento, a exposição dos dados foi contida, e nossas equipes estão trabalhando com o fornecedor para prestar assistência aos titulares de cartões afetados, conforme necessário", afirmou Seth Eisen, porta-voz da Mastercard.
O ataque cibernético não está relacionado ao incidente ocorrido no Chase no início desta semana, quando uma falha de software provocou interrupções em alguns dos serviços bancários da instituição.
No entanto, o episódio é o mais recente de uma série de problemas tecnológicos que afetaram diferentes setores da economia global, desde a suspensão de voos até a indisponibilidade de serviços básicos de e-mail e calendário da Microsoft.
Comissão Europeia também foi vítima
"Posso confirmar que a Comissão adotou recentemente as medidas necessárias em resposta a uma campanha cibernética detectada", declarou a jornalistas em Bruxelas o porta-voz da UE Thomas Regnier, confirmando uma informação do meio Politico.
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