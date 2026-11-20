Presidente Donald Trump apoiou a demissão de Cairncross - Mandel Ngan / AFP

Presidente Donald Trump apoiou a demissão de CairncrossMandel Ngan / AFP

Publicado 20/11/2026 08:11

O diretor nacional de Cibersegurança da Casa Branca , Sean Cairncross, foi demitido, informou nesta quinta-feira uma próxima fonte do governo americano, após falhas tecnológicas que afetam vários serviços e causam preocupação.





Uma onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicas e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas na nuvem. Para muitos usuários, parecia que todo o sistema estava falhando ao mesmo tempo.



O presidente Donald Trump apoiou a demissão de Cairncross, porque não possuía as credenciais para permissão da carga, indicou a fonte, segundo a qual a função será assumida interinamente pela diretora de Informação do Departamento de Defesa, Kirsten Davies, cuja nomeação foi nomeada pelo Senado.



Antes de atuar como diretor nacional de Cibersegurança, Cairncross ocupou vários cargos no círculo interno da Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump.



Especialistas e funcionários do alto escalonamento do governo atribuíram as falhas a sistemas obsoletos e detalhados, bem como à corrida das empresas e do governo para blindá-los contra as novas ameaças geradas pela inteligência artificial. LEIA MAIS: Donald Trump revela que convite para presidente do UFC na Casa Branca era 'brincadeira' Uma onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicas e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas na nuvem. Para muitos usuários, parecia que todo o sistema estava falhando ao mesmo tempo.O presidente Donald Trump apoiou a demissão de Cairncross, porque não possuía as credenciais para permissão da carga, indicou a fonte, segundo a qual a função será assumida interinamente pela diretora de Informação do Departamento de Defesa, Kirsten Davies, cuja nomeação foi nomeada pelo Senado.Antes de atuar como diretor nacional de Cibersegurança, Cairncross ocupou vários cargos no círculo interno da Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump.Especialistas e funcionários do alto escalonamento do governo atribuíram as falhas a sistemas obsoletos e detalhados, bem como à corrida das empresas e do governo para blindá-los contra as novas ameaças geradas pela inteligência artificial.

Xi Jinping, Trump e Putin celebram reunião histórica na China

A reunião sem precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, realizada no polo tecnológico chinês de Shenzhen, sede da cúpula da Apec, durou cerca de uma hora e 20 minutos.



Embora tanto Xi quanto Trump tenham destacado a importância da cúpula, analistas apontaram que ela tinha um caráter mais simbólico e não resultaria em avanços concretos.



Sentados em torno de uma grande mesa redonda com um arranjo floral ao centro, Trump, Xi e Putin trataram em seus discursos iniciais de temas como armas nucleares, a guerra na Ucrânia e a segurança energética, ameaçada pelo conflito com o Irã.



Como "grandes potências", os três países devem preservar conjuntamente a paz e a estabilidade mundiais”, afirmou Xi no início, ressaltando a importância "transcendental" do encontro. "Estamos fazendo história", disse Trump.



Esse conclave na histórica Villa Kylin, em Shenzhen, alimentou temores de que os líderes dessas três potências possam tentar dividir o mundo em esferas de influência, por exemplo decidindo o destino da Ucrânia sem consultar Kiev nem a Europa.



"Nossos países têm muitos interesses convergentes no que diz respeito à resolução de conflitos regionais, incluindo, é claro, o conflito na Ucrânia", disse Putin. Ele também afirmou que as três potências têm uma "responsabilidade" em matéria de paz e segurança global e disse que, nas conversas a portas fechadas, tratariam de segurança alimentar e energética.