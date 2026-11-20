Putin prometeu uma resposta 'dolorosa' aos ataques de Kiev contra a ponte da Crimeia - AFP

Putin prometeu uma resposta 'dolorosa' aos ataques de Kiev contra a ponte da CrimeiaAFP

Publicado 20/11/2026 10:37

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (20), mais de 110 mísseis contra a Ucrânia, deixando pelo menos oito mortos, depois que o presidente russo, Vladimir Putin , prometeu uma resposta "dolorosa" aos ataques de Kiev contra a ponte da Crimeia.





O ataque deixou pelo menos seis mortos na capital e outros dois em Lviv, no oeste do país, informaram as autoridades. Além disso, provocou apagões em várias partes do país e causou danos a três pontes em Kiev.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que este é um dos "maiores ataques" desde o início da guerra e avaliou que "a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática".



Essa última onda de ataques ocorreu após uma cúpula trilateral histórica na China, que reuniu Putin, o líder chinês Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump.



Após o encontro, foi divulgada uma "declaração de paz" conjunta que não fazia qualquer menção à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. LEIA MAIS: Xi Jinping, Trump e Putin celebram reunião histórica na China O ataque deixou pelo menos seis mortos na capital e outros dois em Lviv, no oeste do país, informaram as autoridades. Além disso, provocou apagões em várias partes do país e causou danos a três pontes em Kiev.O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que este é um dos "maiores ataques" desde o início da guerra e avaliou que "a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática".Essa última onda de ataques ocorreu após uma cúpula trilateral histórica na China, que reuniu Putin, o líder chinês Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump.Após o encontro, foi divulgada uma "declaração de paz" conjunta que não fazia qualquer menção à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

Dormir no metrô

Muitas pessoas se refugiaram nas estações de metrô de Kiev, onde dormiram em tapetes de ioga, redes e barracas, observaram jornalistas da AFP.



Katerina Liubichenko, de 32 anos, levou sua filha Alisa, de dois anos, para o local, na tentativa de dormir durante o bombardeio.



Fez isso principalmente para que Alisa "ouça menos as explosões", explicou Katerina à AFP, enquanto a pequena pulava no colchão que seu pai tentava inflar.



"Chegamos na hora em que ela costuma dormir. Ela brinca um pouco, lemos um livro para ela e, depois, ela adormece", contou.



Os serviços de emergência ucranianos revisaram para cima um balanço inicial de três mortos. "Kiev: o número de vítimas dos ataques russos noturnos subiu para seis mortos; outras 15 pessoas ficaram feridas", anunciaram nas redes sociais.



Os ataques causaram danos em três pontes de Kiev, informou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko.



Além disso, duas pessoas perderam a vida em uma estação ferroviária nos arredores de Lviv, uma região situada na fronteira com a Polônia, anunciou o governo regional.



Nesse país, que é membro da UE e da Otan, o governo informou que pelo menos um míssil russo caiu em seu território e que outros dois possíveis impactos estão sendo investigados.



A operadora nacional de energia da Ucrânia indicou que os ataques causaram "danos significativos" à rede, provocando cortes na cidade de Kiev e um "apagão generalizado" em Odessa, às margens do Mar Negro, que se encontra em uma situação "crítica".

Um símbolo

A Rússia intensificou seus ataques contra Kiev nos últimos meses. Muitos temem que este seja o inverno mais rigoroso desde o início da guerra, visto que muitos dos bombardeios têm como alvo infraestruturas energéticas.



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, nesta sexta-feira, que as forças armadas do país realizaram "bombardeios em massa utilizando armas de precisão terrestres, navais e aéreas, assim como drones".



A guerra, desencadeada com a invasão da Ucrânia em 2022, matou centenas de milhares de pessoas e forçou milhões a deixarem suas casas no sul e no leste da Ucrânia.



Os ataques ucranianos desta semana contra a ponte de Kerch, um símbolo do domínio da Rússia sobre a península da Crimeia, anexada em 2014, obrigaram à interrupção do tráfego rodoviário e causaram sérias perturbações ao tráfego ferroviário.



O Ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado 310 drones ucranianos lançados contra o país, e autoridades nomeadas por Moscou no leste da Ucrânia informaram que três pessoas perderam a vida nessa região ocupada.

Convite de Putin

Os ataques ocorreram em um momento em que a Europa busca uma maior participação nas próximas negociações para encerrar o conflito.



O presidente russo insiste que não abrirá mão de suas exigências territoriais sobre as áreas da Ucrânia que alega ter anexado, e descarta aceitar o eventual envio de tropas estrangeiras de paz ao país.



Nesse sentido, Putin reafirmou, nesta quinta-feira, que qualquer forma de cooperação militar entre a Europa e a Ucrânia é um "problema" para a Rússia.



Ele também se opôs à participação de representantes europeus nas negociações indiretas com a Ucrânia, mediadas pelos Estados Unidos.



No entanto, na quinta-feira, afirmou ter convidado autoridades europeias para conversas em Moscou, a fim de analisar suas posições antes de decidir se poderiam ou não participar das negociações.



Não especificou a quem havia convidado.



Em Berlim, onde participou de uma reunião com seus aliados na quinta-feira, Zelensky observou que seria um "erro" os europeus viajarem a Moscou, mas defendeu a inclusão deles em outras rodadas de negociações.