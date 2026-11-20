Os protestos ocorrem antes de eleições importantes na Espanha, França, Itália e Grécia - Brook Mitchell / AFP

Os protestos ocorrem antes de eleições importantes na Espanha, França, Itália e GréciaBrook Mitchell / AFP

Publicado 20/11/2026 15:50

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Sindicatos e ativistas da França, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Itália, Portugal e Grécia convocaram manifestações simultâneas para esta sexta-feira e o fim de semana.



Alguns manifestantes exibiram cartazes com o lema "Luta pelo nosso futuro", acenderam sinalizadores e queimaram tanques de papelão.



No centro de Madri, centenas de estudantes protestaram em defesa da educação pública, contra a privatização das escolas e o aumento dos gastos militares.



"As salas de aula são muito pequenas, as instalações estão completamente degradadas, os banheiros quebram o tempo todo, há escolas com infestações de baratas, ratos e muitas outras coisas", lamentou Gabriela Gimeno Serrano, estudante de 16 anos que divide uma sala com 32 colegas e uma única professora.



Embora motivadas por questões nacionais, as manifestações refletem preocupações comuns em todo o continente, como o aumento do custo de vida, a dificuldade de acesso à moradia, a deterioração da educação e a militarização.



"São reivindicações legítimas", afirmou o Nobel de Economia Joseph Stiglitz, que alerta que "grande parte da população" não consegue "alcançar o padrão de vida de seus pais" devido ao "crescimento lento e ao aumento da desigualdade".

Sindicatos e ativistas da França, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Itália, Portugal e Grécia convocaram manifestações simultâneas para esta sexta-feira e o fim de semana.Alguns manifestantes exibiram cartazes com o lema "Luta pelo nosso futuro", acenderam sinalizadores e queimaram tanques de papelão.No centro de Madri, centenas de estudantes protestaram em defesa da educação pública, contra a privatização das escolas e o aumento dos gastos militares."As salas de aula são muito pequenas, as instalações estão completamente degradadas, os banheiros quebram o tempo todo, há escolas com infestações de baratas, ratos e muitas outras coisas", lamentou Gabriela Gimeno Serrano, estudante de 16 anos que divide uma sala com 32 colegas e uma única professora.Embora motivadas por questões nacionais, as manifestações refletem preocupações comuns em todo o continente, como o aumento do custo de vida, a dificuldade de acesso à moradia, a deterioração da educação e a militarização."São reivindicações legítimas", afirmou o Nobel de Economia Joseph Stiglitz, que alerta que "grande parte da população" não consegue "alcançar o padrão de vida de seus pais" devido ao "crescimento lento e ao aumento da desigualdade".

Por uma "mudança sistêmica"



Os protestos ocorrem quando a invasão russa da Ucrânia se aproxima de seu quinto ano e antes de eleições importantes na Espanha, França, Itália e Grécia, previstas até 2027.



"É um ato realmente importante para fazer ouvir a voz da juventude (...) e expressar nossa necessidade de uma mudança sistêmica e imediata para o nosso futuro", disse Zennor Tyndale-Biscoe, de 17 anos, que pretendia participar de uma manifestação em Truro, na Inglaterra.



Organizações de estudantes secundaristas e universitários de cerca de 20 países também convocaram uma greve internacional da juventude sob o lema "Lutemos pelo nosso futuro, não pelas guerras deles".



Para Hannes Kramer, estudante que protesta na Alemanha contra a possível reintrodução do serviço militar, "enquanto quantidades aparentemente ilimitadas de dinheiro são destinadas aos exércitos e à infraestrutura que os sustenta, o Estado de bem-estar social é desmontado".



Entre os manifestantes, repete-se a percepção de que os governos europeus se concentram nas crises geopolíticas e no apoio às grandes empresas, em detrimento do bem-estar das gerações mais jovens.



A coalizão organizadora pediu uma "transformação radical do sistema em que vivemos".



Na França, a mobilização coincide com o oitavo aniversário do movimento dos coletes amarelos, surgido contra o aumento dos preços dos combustíveis, e, na Espanha, com o aniversário da morte do ditador Francisco Franco, em 1975.