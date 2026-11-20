Trump ressaltou suas "relações fantásticas" com os governantes Xi Jinping e Vladimir Putin - Saul Loeb / AFP

Trump ressaltou suas "relações fantásticas" com os governantes Xi Jinping e Vladimir PutinSaul Loeb / AFP

Publicado 20/11/2026 16:25

Putin expressou em reunião bilateral "seu desejo de que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia termine por meios diplomáticos", informou Trump em entrevista coletiva na Casa Branca, após retornar de uma viagem à China.Na mesma entrevista, o presidente americano disse que não está certo de que a eliminação das armas nucleares "pode ser alcançada um dia", após se reunir com os líderes da Rússia e da China, as outras duas principais potências nucleares."Se alguém chega e diz: 'Eu te proponho um acordo. Vamos todos reduzi-las pela metade', é difícil dizer sim, principalmente quando você está no comando", disse Trump, acrescentando que é "muito difícil dizer 'vamos nos desfazer de nossas armas nucleares'".O presidente americano ressaltou suas "relações fantásticas" com os governantes Xi Jinping e Vladimir Putin, e afirmou que esses laços pessoais ajudam a manter os Estados Unidos seguros."Tenho relações fantásticas com Putin, o que é muito bom. Tenho relações fantásticas com o presidente Xi, o que é algo bom, e nosso país está seguro graças a isso", afirmou Trump na entrevista.O presidente também ameaçou impor "duras sanções" a empresas americanas que construírem seus centros de dados em outros países."Não permitiremos que os centros de dados sejam instalados em outros países, porque a China se apoderaria de todos eles. Vamos impor duras sanções às empresas que tentarem fazê-lo."Trump declarou, ainda, que o Tribunal Penal Internacional (TPI) está "fora de controle", no momento em que a corte enfrenta questionamentos crescentes por parte de Washington, Moscou e Pequim.A China "aceitou, pela primeira vez, condenar os abusos e excessos do Tribunal Penal Internacional", ressaltou Trump. Ele se queixou de que o TPI acredite que "pode chegar e prender os chefes de Estado, e não pode. Podem fazê-lo sem motivo algum, portanto condenamos isso como grupo."O presidente americano pediu, por fim, à gigante dos chips Nvidia que reincorpore Jensen Huang como diretor-executivo da empresa, após a sua saída devido a um relacionamento com uma suposta espiã chinesa."Adoraria vê-lo de volta. É uma das mentes mais brilhantes do mundo, e para onde irá? Acho que adoraria que dessem uma segunda chance a Jensen", disse Trump.