O compromisso foi anunciado em uma cúpula dos líderes europeus e britânicos - Yves Herman / AFP

O compromisso foi anunciado em uma cúpula dos líderes europeus e britânicosYves Herman / AFP

Publicado 20/11/2026 18:09

Reino Unido e União Europeia (UE) acertaram nesta sexta-feira, 20, um acordo inicial para o que chamam de um "reset" do Brexit, como ficou conhecido o processo de saída do país do bloco europeu. A iniciativa prevê a reaproximação de Londres e Bruxelas com um programa de mobilidade para jovens, um entendimento para harmonizar normas sanitárias e fitossanitárias, além de mecanismos para o mercado de carbono.

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O compromisso foi anunciado, nesta sexta-feira (20), em uma cúpula dos líderes europeus e britânicos, após uma rodada de negociações. Na semana que vem, o governo trabalhista do Reino Unido submeterá ao Parlamento um projeto de lei para confirmar os termos do pacto.



"Hoje, colocamos um fim a uma década de afastamento e divisão ao nos reconectar com velhos amigos e construir uma relação muito mais construtiva com nossos vizinhos mais próximos e nosso maior mercado", afirmou o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, em coletiva de imprensa.



A expectativa é de que o acordo injete 17 bilhões de libras na economia britânica, projetou o premiê. Os dois lados vão negociar um programa sobre taxas de mensalidade, para facilitar o acesso de estudantes britânicos e europeus às universidades nos dois lados do Canal da Mancha, com condições mais favoráveis de cobrança.



UE e Reino Unido também vão ampliar a cooperação no combate à imigração ilegal, informou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. "Estou confiante de que vamos chegar a um acordo", disse.



O novo acordo marca mais um capítulo do esforço de Burnham para reaproximar o Reino Unido da UE. O premiê tem argumentado que o Brexit produziu danos econômicos aos britânicos, embora tenha indicado que não pretende convocar um novo referendo no curto prazo. O compromisso foi anunciado, nesta sexta-feira (20), em uma cúpula dos líderes europeus e britânicos, após uma rodada de negociações. Na semana que vem, o governo trabalhista do Reino Unido submeterá ao Parlamento um projeto de lei para confirmar os termos do pacto."Hoje, colocamos um fim a uma década de afastamento e divisão ao nos reconectar com velhos amigos e construir uma relação muito mais construtiva com nossos vizinhos mais próximos e nosso maior mercado", afirmou o primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, em coletiva de imprensa.A expectativa é de que o acordo injete 17 bilhões de libras na economia britânica, projetou o premiê. Os dois lados vão negociar um programa sobre taxas de mensalidade, para facilitar o acesso de estudantes britânicos e europeus às universidades nos dois lados do Canal da Mancha, com condições mais favoráveis de cobrança.UE e Reino Unido também vão ampliar a cooperação no combate à imigração ilegal, informou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. "Estou confiante de que vamos chegar a um acordo", disse.O novo acordo marca mais um capítulo do esforço de Burnham para reaproximar o Reino Unido da UE. O premiê tem argumentado que o Brexit produziu danos econômicos aos britânicos, embora tenha indicado que não pretende convocar um novo referendo no curto prazo.

Burnham chegou a insinuar a possibilidade de um eventual retorno de seu país à UE. No entanto, esse eventual retorno continua sendo uma perspectiva distante, e a cúpula tinha, sobretudo, o objetivo de avançar em medidas concretas antes de abordar metas mais ambiciosas.



"O Reino Unido e a Europa compartilham valores, interesses e um mesmo ambiente geopolítico. Em um mundo cada vez mais perigoso, somos mais fortes juntos. Uma parceria mais estreita com a Europa é positiva para os trabalhadores, para o Reino Unido e para a Europa", afirmou Burnham em um comunicado.

A estratégia responde, em parte, a pesquisas que mostram que a maioria dos britânicos considera hoje que o Brexit foi um erro e apoiaria o retorno à UE em um hipotético referendo.

A aproximação coincide ainda com um momento de crescente distanciamento entre europeus e americanos sob a presidência de Donald Trump, em plena redefinição dos equilíbrios geopolíticos.



Burnham espera, além disso, que relações mais fluidas com a UE contribuam para consolidar uma ampla coalizão de centro-esquerda, visando às eleições de 2029.

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, disse que a UE está aberta a manter o relacionamento mais próximo o possível com os britânicos. "Acompanhamos com grande interesse o debate que você Burnham relançou sobre nosso futuro comum. E, como você sabe, continuamos abertos a construir a relação mais próxima possível entre a União Europeia e o Reino Unido", ressaltou.