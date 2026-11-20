A Turquia propõe elevar a eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035 - Reprodução / Instagram

A Turquia propõe elevar a eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035Reprodução / Instagram

Publicado 20/11/2026 20:02

COP31 prorrogou nesta sexta-feira (20) suas negociações em busca de acordos climáticos, com divisões profundas em torno dos combustíveis fósseis e do financiamento dos países em desenvolvimento.

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As cerca de 200 delegações presentes realizaram uma sessão plenária à noite para aprovar uma série de decisões técnicas, mas ainda não a declaração política, da qual se espera um novo rascunho neste sábado.



"Negociamos durante dias para encontrar um campo de entendimento", disse o ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, presidente da COP da Antália. "O mundo mantém a esperança e aguarda boas notícias desta sala."



Um grupo de 12 países, liderado pela França e pelo Panamá, promoveu durante a tarde um documento em que pede uma "transição clara" para abandonar o petróleo, gás e carvão, principais causas das mudanças climáticas.



Segundo várias fontes, os países árabes e a Rússia se opõem a essa menção, que apareceu em um primeiro rascunho e desapareceu ontem da segunda versão.



"Vetaremos ou apresentaremos objeções a qualquer proposta que não enfrente essas questões", disse em Antália o ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, que surgiu como uma das vozes mais firmes a respeito dos combustíveis fósseis.



O país centro-americano é um dos 12 signatários, ao lado de nações como França, Espanha, Guatemala, Costa do Marfim e Vanuatu, que também pedem um esforço financeiro maior por parte dos países produtores de petróleo, visto que são os principais responsáveis pelo aquecimento global.



Turquia e Austrália, que presidem o evento, defendem que a saída dos combustíveis fósseis passe por empreender uma maior eletrificação da economia, que abra espaço às energias renováveis e reduza as emissões.



"A eletrificação é a chave", ressaltou Chris Bowen, ministro australiano das Mudanças Climáticas.



A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035. O percentual atual é de 23%.



Alguns países querem que o texto político deixe claro que essa eletrificação deve ser "limpa", de modo que a geração de energia seja alimentada por fontes renováveis, e não por carvão, gás ou petróleo.



Durante esta COP, o Brasil, anfitrião do evento em 2025, propôs um "mapa do caminho" global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio caminho nacional para a transição para fora dos combustíveis fósseis. Dinamarca, Portugal e Espanha deram esse passo e definiram seus planos nesta semana.

As cerca de 200 delegações presentes realizaram uma sessão plenária à noite para aprovar uma série de decisões técnicas, mas ainda não a declaração política, da qual se espera um novo rascunho neste sábado."Negociamos durante dias para encontrar um campo de entendimento", disse o ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, presidente da COP da Antália. "O mundo mantém a esperança e aguarda boas notícias desta sala."Um grupo de 12 países, liderado pela França e pelo Panamá, promoveu durante a tarde um documento em que pede uma "transição clara" para abandonar o petróleo, gás e carvão, principais causas das mudanças climáticas.Segundo várias fontes, os países árabes e a Rússia se opõem a essa menção, que apareceu em um primeiro rascunho e desapareceu ontem da segunda versão."Vetaremos ou apresentaremos objeções a qualquer proposta que não enfrente essas questões", disse em Antália o ministro do Meio Ambiente do Panamá, Juan Carlos Navarro, que surgiu como uma das vozes mais firmes a respeito dos combustíveis fósseis.O país centro-americano é um dos 12 signatários, ao lado de nações como França, Espanha, Guatemala, Costa do Marfim e Vanuatu, que também pedem um esforço financeiro maior por parte dos países produtores de petróleo, visto que são os principais responsáveis pelo aquecimento global.Turquia e Austrália, que presidem o evento, defendem que a saída dos combustíveis fósseis passe por empreender uma maior eletrificação da economia, que abra espaço às energias renováveis e reduza as emissões."A eletrificação é a chave", ressaltou Chris Bowen, ministro australiano das Mudanças Climáticas.A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até o ano de 2035. O percentual atual é de 23%.Alguns países querem que o texto político deixe claro que essa eletrificação deve ser "limpa", de modo que a geração de energia seja alimentada por fontes renováveis, e não por carvão, gás ou petróleo.Durante esta COP, o Brasil, anfitrião do evento em 2025, propôs um "mapa do caminho" global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio caminho nacional para a transição para fora dos combustíveis fósseis. Dinamarca, Portugal e Espanha deram esse passo e definiram seus planos nesta semana.

Compromisso com limite de 1,5 ºC



O rascunho da decisão política publicado nesta quinta-feira, que está sendo negociado por consenso paralelamente a outros documentos, reitera o objetivo supremo do Acordo de Paris de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 ºC para evitar danos maiores.



Nesse sentido, pede uma redução maior das emissões, para limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada ultrapassagem desse limite, algo que a ONU considera certo para os próximos cinco anos.



Uma fonte latino-americana indicou à AFP que gostaria de uma linguagem mais contundente a esse respeito, para evitar "danos irreversíveis" decorrentes de um aumento maior da temperatura.



As monarquias petrolíferas do Golfo se opunham a essa menção; em contrapartida, incluiu-se uma linguagem forte em favor da captura de carbono da atmosfera, uma tecnologia cara e pouco desenvolvida que não agrada nem a Europa, nem a muitas delegações latino-americanas.



"Não consideramos aceitável" a forma como esse ponto está redigido, disse à imprensa Elena Pita, diretora do Escritório Espanhol de Mudanças Climáticas.



As finanças também são motivo de discórdia. A COP no Brasil prometeu triplicar o financiamento para a adaptação nos países em desenvolvimento, que precisam, sobretudo, gerir melhor seus recursos hídricos em períodos de seca, prevenir a extensão de catástrofes ligadas às mudanças climáticas ou ao fenômeno natural El Niño, e avançar rumo a cultivos mais resistentes.



O primeiro rascunho atribuiu um valor a essa promessa, 120 bilhões de dólares (R$ 706,5 bilhões) anuais a partir de 2035, mas, na nova versão, esse montante desapareceu.



Uma fonte da União Europeia, o maior contribuinte mundial para o financiamento climático, descartou colocar mais recursos na mesa, tendo em vista os elevados níveis de dívida pública no bloco.



"Triplicar os recursos financeiros para a adaptação é imperativo. A linguagem deve ser mais contundente, e incluir um valor específico", apontou a AOSIS, o grupo de negociação das nações insulares do Pacífico.



"Não viemos aqui para mendigar", afirmou, por sua vez, a ministra do Meio Ambiente de Gana, Zanetor Agyeman-Rawlings.