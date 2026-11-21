Ataque russo foi direcionado ao centro da cidade natal do presidente ucraniano Zelensky - Jonathan Nackstrand / AFP

Ataque russo foi direcionado ao centro da cidade natal do presidente ucraniano Zelensky Jonathan Nackstrand / AFP

Publicado 21/11/2026 09:44

Um ataque russo ao centro da cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky , Kryvyi Rih, matou duas pessoas e feriu outras 60. Um menino de 7 anos e uma mulher de 20 anos morreram no ataque desta noite. 60 pessoas ficaram feridas, incluindo seis crianças.





O ataque provocou quatro incêndios e danificou cerca de 25 prédios residenciais, um hospital, escolas e uma instalação industrial, além de empresas e veículos, disseram autoridades locais.



A agressão com mísseis ocorreu horas depois de dois mísseis russos e um suposto drone terem caído na Polônia, no que o primeiro-ministro do país disse ser provavelmente uma provocação, programada para coincidir com exercícios militares europeus em seu território para uma possível missão pós-guerra na Ucrânia.



O ataque se encaixa no padrão das fortes respostas de Moscou a ações ucranianas de grande repercussão, como as ocorridas nesta semana contra a Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia anexada ilegalmente.



Em outra parte da Ucrânia, 11 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas quando um drone russo atacou um prédio residencial de cinco andares na região de Kharkiv, informou, também neste sábado, o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia Outra pessoa ficou ferida em um ataque russo à capital, Kiev, segundo o órgão.



Na Rússia, autoridades locais disseram que ataques de drones ucranianos feriram três pessoas nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod. LEIA MAIS: COP31 é prorrogada em meio a divergência sobre combustíveis fósseis O ataque provocou quatro incêndios e danificou cerca de 25 prédios residenciais, um hospital, escolas e uma instalação industrial, além de empresas e veículos, disseram autoridades locais.A agressão com mísseis ocorreu horas depois de dois mísseis russos e um suposto drone terem caído na Polônia, no que o primeiro-ministro do país disse ser provavelmente uma provocação, programada para coincidir com exercícios militares europeus em seu território para uma possível missão pós-guerra na Ucrânia.O ataque se encaixa no padrão das fortes respostas de Moscou a ações ucranianas de grande repercussão, como as ocorridas nesta semana contra a Ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia anexada ilegalmente.Em outra parte da Ucrânia, 11 pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas quando um drone russo atacou um prédio residencial de cinco andares na região de Kharkiv, informou, também neste sábado, o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia Outra pessoa ficou ferida em um ataque russo à capital, Kiev, segundo o órgão.Na Rússia, autoridades locais disseram que ataques de drones ucranianos feriram três pessoas nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod.

Rússia lança mais de 110 mísseis contra Ucrânia após ameaças de Putin

A Rússia lançou, nesta sexta-feira (20), mais de 110 mísseis contra a Ucrânia, deixando pelo menos oito mortos, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu uma resposta "dolorosa" aos ataques de Kiev contra a ponte da Crimeia.

O ataque deixou pelo menos seis mortos na capital e outros dois em Lviv, no oeste do país, informaram as autoridades. Além disso, provocou apagões em várias partes do país e causou danos a três pontes em Kiev.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que este é um dos "maiores ataques" desde o início da guerra e avaliou que "a Rússia tenta compensar, justamente com esse tipo de terror, sua impotência militar e diplomática".



Essa última onda de ataques ocorreu após uma cúpula trilateral histórica na China, que reuniu Putin, o líder chinês Xi Jinping e seu homólogo americano, Donald Trump.



Após o encontro, foi divulgada uma "declaração de paz" conjunta que não fazia qualquer menção à invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.