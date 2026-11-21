Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o FBI foram alvo de ataques cibernéticos - AFP

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o FBI foram alvo de ataques cibernéticosAFP

Publicado 21/11/2026 10:03

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e o FBI foram alvo de ataques cibernéticos, informou a imprensa americana na sexta-feira (20), em meio ao aumento das preocupações com uma série de falhas tecnológicas que afetam instituições estratégicas do país.