O terremoto ocorreu na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 km - Reprodução / Google Maps

O terremoto ocorreu na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 kmReprodução / Google Maps

Publicado 21/11/2026 16:01

Um abalo sísmico de magnitude 6,7 que sacudiu na sexta-feira a região central do Peru deixou pelo menos 15 feridos, segundo o primeiro boletim oficial divulgado neste sábado (21) pelo Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), órgão estatal.

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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu às 19h09 de sexta-feira (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 km.



O Indeci informou que 11 dos feridos foram registrados em Junín. Os demais, em Huánuco, Lima, Callao e Pasco. Além disso, há quatro casas que ficaram inabitáveis e outras 127 foram afetadas, a maioria em Junín e Pasco. O tremor foi sentido na capital peruana, levando os moradores a correrem para as ruas e imagens de TV mostraram parlamentares deixando o Congresso.



O Instituto Geofísico do Peru e Abdel Vega, prefeito de Carhuamayo, cidade próxima ao epicentro, afirmaram que não havia relatos de vítimas ou danos materiais. Vega falou a uma emissora de televisão local.



O Instituto também informou que neste sábado ocorreram em Junín outros dois sismos, um de magnitude 5,0 e outro de 3,5. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu às 19h09 de sexta-feira (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 km.O Indeci informou que 11 dos feridos foram registrados em Junín. Os demais, em Huánuco, Lima, Callao e Pasco. Além disso, há quatro casas que ficaram inabitáveis e outras 127 foram afetadas, a maioria em Junín e Pasco. O tremor foi sentido na capital peruana, levando os moradores a correrem para as ruas e imagens de TV mostraram parlamentares deixando o Congresso.O Instituto Geofísico do Peru e Abdel Vega, prefeito de Carhuamayo, cidade próxima ao epicentro, afirmaram que não havia relatos de vítimas ou danos materiais. Vega falou a uma emissora de televisão local.O Instituto também informou que neste sábado ocorreram em Junín outros dois sismos, um de magnitude 5,0 e outro de 3,5.

Vicente Quispe, vereador da província de Junín, a cerca de 320 km a leste de Lima, disse à emissora local RPP que as autoridades não haviam recebido relatos de danos após o forte tremor.



“Até o momento, não foram relatados danos. É a primeira vez que um terremoto dessa magnitude é sentido nesta região”, disse ele.

Junín abriga várias operações de mineração de médio porte, bem como a mina de Toromocho, de propriedade da Chinalco, uma das maiores minas de cobre do Peru. O Peru é o terceiro maior produtor mundial de cobre, e a mineração é um dos principais motores da economia.



O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, um arco de 40 mil quilômetros de vulcões e falhas geológicas ao redor da Bacia do Oceano Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e da costa leste da Ásia e onde ocorre a maior parte dos terremotos do mundo. Todos os anos o país é atingido por cerca de 400 tremores acima da magnitude de 4,0 graus.

Em agosto, um terremoto de magnitude 6,7 nos Andes peruanos deixou duas pessoas feridas e danificou várias casas, postos de saúde e escolas, enquanto em julho, um tremor de magnitude 5,5 na região de Junín resultou em seis mortes e 30 feridos.