O terremoto ocorreu na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 kmReprodução / Google Maps
O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto ocorreu às 19h09 de sexta-feira (21h09 no horário de Brasília) e teve seu epicentro na região andina de Junín, a uma profundidade de 129 km.
O Indeci informou que 11 dos feridos foram registrados em Junín. Os demais, em Huánuco, Lima, Callao e Pasco. Além disso, há quatro casas que ficaram inabitáveis e outras 127 foram afetadas, a maioria em Junín e Pasco. O tremor foi sentido na capital peruana, levando os moradores a correrem para as ruas e imagens de TV mostraram parlamentares deixando o Congresso.
O Instituto Geofísico do Peru e Abdel Vega, prefeito de Carhuamayo, cidade próxima ao epicentro, afirmaram que não havia relatos de vítimas ou danos materiais. Vega falou a uma emissora de televisão local.
O Instituto também informou que neste sábado ocorreram em Junín outros dois sismos, um de magnitude 5,0 e outro de 3,5.
“Até o momento, não foram relatados danos. É a primeira vez que um terremoto dessa magnitude é sentido nesta região”, disse ele.
O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, um arco de 40 mil quilômetros de vulcões e falhas geológicas ao redor da Bacia do Oceano Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e da costa leste da Ásia e onde ocorre a maior parte dos terremotos do mundo. Todos os anos o país é atingido por cerca de 400 tremores acima da magnitude de 4,0 graus.
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