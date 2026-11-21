Zelensky volta a defender entrada da Ucrânia na Otan - Odd Andersen / AFP

Zelensky volta a defender entrada da Ucrânia na OtanOdd Andersen / AFP

Publicado 21/11/2026 18:44

A Ucrânia deseja “firmemente” aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , reiterou neste sábado (21) o presidente Volodimir Zelensky, ao mesmo tempo em que volta ao centro dos debates ocidentais a ideia de conceder a Kiev garantias de segurança comparáveis às da aliança militar transatlântica.

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“Claro que a Ucrânia deseja firmemente estar na Otan”, declarou o líder ucraniano a jornalistas, ao considerar que a adesão à aliança constitui uma das “garantias de segurança mais evidentes” para o país.



A questão da integração da Ucrânia à Otan, descartada por Washington desde 2025, voltou a ganhar espaço nos últimos dias, enquanto prosseguem novas negociações para pôr fim à invasão russa do território ucraniano.



Na quinta-feira, durante uma reunião em Berlim com aliados de Kiev, o enviado americano Jared Kushner afirmou que os Estados Unidos poderiam estar dispostos a conceder à Ucrânia “uma garantia de segurança semelhante à prevista no artigo 5º” do Tratado do Atlântico Norte.



Essa disposição, considerada a pedra angular da Otan, estabelece que um ataque contra um Estado-membro é tratado como um ataque contra todos os países da aliança.



A eventual adesão da Ucrânia à Otan é um dos principais pontos de divergência com a Rússia, que se opõe fortemente à iniciativa. “Claro que a Ucrânia deseja firmemente estar na Otan”, declarou o líder ucraniano a jornalistas, ao considerar que a adesão à aliança constitui uma das “garantias de segurança mais evidentes” para o país.A questão da integração da Ucrânia à Otan, descartada por Washington desde 2025, voltou a ganhar espaço nos últimos dias, enquanto prosseguem novas negociações para pôr fim à invasão russa do território ucraniano.Na quinta-feira, durante uma reunião em Berlim com aliados de Kiev, o enviado americano Jared Kushner afirmou que os Estados Unidos poderiam estar dispostos a conceder à Ucrânia “uma garantia de segurança semelhante à prevista no artigo 5º” do Tratado do Atlântico Norte.Essa disposição, considerada a pedra angular da Otan, estabelece que um ataque contra um Estado-membro é tratado como um ataque contra todos os países da aliança.A eventual adesão da Ucrânia à Otan é um dos principais pontos de divergência com a Rússia, que se opõe fortemente à iniciativa.

Chefe da Otan promete defender Polônia

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, chegou neste sábado (21) a Varsóvia, um dia após a queda de mísseis russos no sul do país, e prometeu defender "cada centímetro do território polonês".



A violação do espaço aéreo polonês por mísseis russos será examinada em uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, principal órgão de decisão política da Otan, na segunda-feira, em Bruxelas, informou neste sábado um representante da aliança.



Varsóvia afirmou que dois mísseis russos atingiram o sudeste do país na sexta-feira e acusou o Kremlin de "provocação" perto de uma região onde milhares de soldados europeus realizam exercícios militares.



Rutte afirmou, em declarações à imprensa polonesa, que a aliança determinará o que ocorreu no incidente para identificar possíveis vulnerabilidades e prometeu defender o território polonês.



Na sexta-feira, Rutte condenou o que classificou como "graves violações", ressaltando que o incidente foi "claramente perigoso".



A Polônia será representada por seu vice-ministro da Defesa, Pawel Zalewski, segundo a rádio pública polonesa.



O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, afirmou na sexta-feira que Varsóvia pedirá à Otan que reforce seus sistemas de detecção e vigilância sobre a Polônia, já que a Rússia lança frequentemente mísseis e drones contra o oeste da Ucrânia, perto da fronteira polonesa.



O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), um centro de estudos americano, afirmou considerar que a Rússia "disparou intencionalmente mísseis e drones contra o espaço aéreo polonês".



O incidente ocorreu durante exercícios da "Coalizão de Voluntários" na Polônia, destacou o ISW, em referência ao grupo de países europeus que apoiam a Ucrânia e estão dispostos a enviar tropas de manutenção da paz ao país.