Wallach contribuiu na formação do sistema de afiliadas e na expansão da Globo para o mercado internacional - Reprodução / Instagram @memoriaglobo

Wallach contribuiu na formação do sistema de afiliadas e na expansão da Globo para o mercado internacionalReprodução / Instagram @memoriaglobo

Publicado 21/11/2026 19:48

Morreu nesta sexta-feira (20), aos 103 anos, o executivo Joe Wallach, figura importante na fundação da TV Globo . A notícia foi compartilhada por José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, nas redes sociais. Wallach morreu em Los Angeles, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi confirmada.





Na publicação, Boninho lembrou que o executivo trabalhou ao seu lado na criação do Multishow. "O nova-iorquino mais brasileiro que conheci. [...] Era uma pessoa doce e muito amada pelos amigos", escreveu o diretor.

LEIA MAIS! Temporais provocam alagamentos e danos em imóveis no estado de SP Na publicação, Boninho lembrou que o executivo trabalhou ao seu lado na criação do Multishow. "O nova-iorquino mais brasileiro que conheci. [...] Era uma pessoa doce e muito amada pelos amigos", escreveu o diretor.

Quem foi Joe Wallach?



Wallach se especializou em contabilidade e começou a carreira trabalhando na lavanderia dos pais. Chegou a ser oficial da infantaria norte-americana na Segunda Guerra Mundial e, anos depois, começou a trabalhar por acaso como assistente de gerência em uma pequena estação de TV em San Diego. Quando o grupo Time-Life comprou a empresa, ele foi promovido ao cargo de diretor.



Em 1965, Roberto Marinho fez um acordo com a Time-Life para inaugurar a Globo. Sem falar português, Wallach foi enviado ao Brasil para cuidar da contabilidade e treinar os funcionários da nova empresa.



Com o fim da parceria da Globo com a Time-Life, nos anos 1970, o executivo assumiu o cargo de diretor executivo da emissora brasileira. À época, quase chegou a renunciar à cidadania norte-americana para se naturalizar brasileiro, mas o governo passou a permitir a dupla cidadania.



Foi ele o responsável por contribuir na formação do sistema de afiliadas e da expansão da Globo para o mercado internacional, com a comercialização de novelas e programas para outros países. Ele também convenceu Roberto Marinho a dar a Walter Clark o cargo de diretor-geral da empresa.



Em 1980, Wallach deixou a emissora. Cinco anos depois, fundou a Telemundo, emissora dedicada à comunidade latina nos Estados Unidos. De volta à Globo nos anos 1990, ajudou a criar, além do Multishow, os canais Telecine, GNT e SporTV.



Depois do período, começou a estudar história na faculdade de História na University of California, em Los Angeles (UCLA). Segundo Boninho, aos 90 anos, ele também se formou em astronomia



Ele chegou a escrever um livro sobre sua trajetória na Globo, Meu Capítulo na TV Globo (Topbooks), em 2011. Em entrevista ao Estadão em 2015, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boninho, elogiou a trajetória de Wallach na história da emissora.



"Quando a Globo fez o aniversário de 50 anos, ninguém deu uma palavra pra ele, não mandaram uma carta, um telegrama. Então fui lá, fazer uma homenagem a ele, jantar com ele, ele ficou muito comovido", contou Boni à época. "Ele foi muito importante na condução dessa linha tênue de conflitos, na Globo, com o doutor Roberto, ele era o administrador de conflitos. Sem ele, a gente não faria a TV Globo."