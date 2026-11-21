Em Culiacán, capital estadual, foram registrados bloqueios de rodovias nos arredores da cidade - AFP / via Getty Images

Em Culiacán, capital estadual, foram registrados bloqueios de rodovias nos arredores da cidadeAFP / via Getty Images

Publicado 21/11/2026 20:46

Autoridades do México anunciaram neste sábado (21) a prisão de um dos narcotraficantes mais procurados pelo FBI , o que desencadeou uma reação violenta do crime organizado, com tiroteios, bloqueios de rodovias e veículos incendiados.

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O narcotraficante Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro", um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva , foi preso na noite de ontem, graças à inteligência americana e à colaboração de dois líderes do seu grupo criminoso em Sinaloa, informaram autoridades.



A Secretaria de Defesa informou hoje que quatro militares morreram na operação realizada no município de Guasave desde a noite de ontem, que gerou tiroteios e sobrevoos de aeronaves do Exército.



"O grupo armado tentou impedir a captura de seu chefe. Sete agressores morreram no confronto", publicou no X o secretário de Segurança, Omar Harfuch.



"Chapo Isidro" era um aliado dos Mayos, facção do Cartel de Sinaloa que trava uma disputa sangrenta com os Chapitos pelo controle do clã, depois que o grupo perdeu seus dois líderes históricos e fundadores - El Mayo Zambada e Chapo Guzmán-, que cumprem penas de prisão perpétua nos Estados Unidos.



A prisão de Meza é uma "vitória significativa", publicou no X Terry Cole, chefe do escritório antidrogas dos Estados Unidos. O grupo dos Beltrán Leyva "tem alimentado o derramamento de sangue e a instabilidade no México, enquanto trafica para os Estados Unidos drogas letais, incluindo o fentanil."

O narcotraficante Fausto Isidro Meza, conhecido como "Chapo Isidro", um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva , foi preso na noite de ontem, graças à inteligência americana e à colaboração de dois líderes do seu grupo criminoso em Sinaloa, informaram autoridades.A Secretaria de Defesa informou hoje que quatro militares morreram na operação realizada no município de Guasave desde a noite de ontem, que gerou tiroteios e sobrevoos de aeronaves do Exército."O grupo armado tentou impedir a captura de seu chefe. Sete agressores morreram no confronto", publicou no X o secretário de Segurança, Omar Harfuch."Chapo Isidro" era um aliado dos Mayos, facção do Cartel de Sinaloa que trava uma disputa sangrenta com os Chapitos pelo controle do clã, depois que o grupo perdeu seus dois líderes históricos e fundadores - El Mayo Zambada e Chapo Guzmán-, que cumprem penas de prisão perpétua nos Estados Unidos.A prisão de Meza é uma "vitória significativa", publicou no X Terry Cole, chefe do escritório antidrogas dos Estados Unidos. O grupo dos Beltrán Leyva "tem alimentado o derramamento de sangue e a instabilidade no México, enquanto trafica para os Estados Unidos drogas letais, incluindo o fentanil."

Tiroteios e bloqueios



A captura de Chapo Isidro desencadeou uma reação violenta de seu cartel, com várias horas de tiroteios e veículos e lojas incendiados, o que mergulhou os mais de 77 mil habitantes da cidade de Gusave em uma noite de terror.



Uma partida de beisebol profissional foi suspensa devido aos disparos. "Abaixem-se, abaixem-se!", gritavam das arquibancadas.



Várias pessoas buscaram abrigo em lojas, escolas e ginásios, onde passaram a noite. Um vídeo divulgado na internet mostra os rastros luminosos de disparos feitos de um helicóptero.



Durante a manhã, o governo de Sinaloa anunciou no X que já não havia bloqueios nem confrontos e que a situação estava "sob controle".



Cooperação bilateral



Em Culiacán, capital estadual, foram registrados bloqueios de rodovias nos arredores da cidade, o que levou à mobilização de centenas de militares.



Chapo Isidro era procurado no México por crime organizado, enquanto os Estados Unidos solicitavam sua extradição por tráfico de drogas. Segundo a ficha do FBI, ele é acusado de traficar pelo menos uma tonelada de diferentes drogas, como metanfetamina, cocaína, heroína e maconha, além de porte de armas.



O narcotraficante é descrito pelo site especializado InSight Crime como um chefe regional de "perfil discreto", que atuava em dois municípios de Sinaloa e mantinha conexões com a rota do tráfico de drogas no Pacífico.



"A operação foi resultado de trabalhos de inteligência e da cooperação bilateral com os Estados Unidos", informou Omar Harfuch.



A captura ocorreu no momento em que os Estados Unidos pressionam o México a reforçar o combate tanto à migração irregular quanto ao tráfico de drogas.



A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira, paralelamente à reunião de cúpula da Apec realizada na cidade chinesa de Shenzhen.



Questionado sobre o encontro, Trump afirmou ter insistido com Sheinbaum que "os cartéis estão controlando o México" e que Washington não pode permitir essa situação.



Desde que assumiu a presidência em 2024, a líder de esquerda ampliou as operações antidrogas e entregou aos Estados Unidos 92 chefes e operadores do tráfico de drogas.