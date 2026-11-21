Se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8ºC até o fim do séculoANSA / Ansa - Brasil
Após uma reunião plenária organizada à meia-noite, focada em questões técnicas, as cerca de 200 delegações realizarão a sessão de encerramento às 9h locais deste domingo.
O encontro, em Antália, deveria ter terminado na última sexta-feira. União Europeia e Arábia Saudita protagonizaram um debate diplomático intenso sobre a inclusão de uma menção à saída dos combustíveis fósseis na decisão política.
O ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, presidente da conferência, anunciou aos delegados que seria apresentado um terceiro rascunho da declaração. Eles têm agora até as 6h locais "para chegar a um acordo sobre o texto", antes da sessão final.
A menção a uma saída progressiva do carvão, gás e petróleo aparecia no primeiro rascunho da declaração política (cover decision), divulgado na última segunda-feira, mas não constava da segunda versão, na quinta-feira.
Em resposta, França e Panamá promoveram ontem um documento, assinado por 12 países, que pede uma "transição clara".
Turquia e Austrália, que compartilham a presidência da conferência, defendem que o caminho para abandonar os combustíveis fósseis passa por uma maior eletrificação da economia, ampliando o espaço das energias renováveis e reduzindo as emissões.
A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035.
A UE pressiona para que fique claro que essa eletrificação deve ser "limpa", ou seja, proveniente de fontes renováveis. O bloco, no entanto, aderiu à meta turca de eletrificação, junto com mais de 60 países, entre eles Colômbia, Panamá, Uruguai, Equador e Guatemala.
A eletrificação de veículos, edifícios e sistemas de refrigeração e aquecimento "pode reduzir a exposição aos riscos de abastecimento de combustíveis fósseis e diminuir as emissões", afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório publicado em setembro.
Disputa pelo financiamento
A tudo isso se somou neste ano o fenômeno natural El Niño, de intensidade extraordinária, que provocou diversos desastres, como problemas de abastecimento de alimentos na América Central e incêndios na Indonésia.
A COP30, realizada no Brasil no ano passado, prometeu triplicar o financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento.
O primeiro rascunho da decisão política, divulgado na segunda-feira, estabeleceu um valor para essa promessa: 120 bilhões de dólares anuais (R$ 706,7 bilhões) a partir de 2035. Mas a cifra desapareceu da nova versão, publicada na quinta-feira.
A União Europeia, maior contribuinte mundial, que em 2025 mobilizou 32,3 bilhões de euros (R$ 208,9 bilhões) em recursos públicos para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas e se adaptar a elas, advertiu que não disponibilizará mais dinheiro e se concentrará em cumprir os compromissos já assumidos.
O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira também reitera o objetivo central do Acordo de Paris, de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 °C para evitar danos maiores.
O texto pede ainda uma redução mais expressiva das emissões, para limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada superação desse limite, que a ONU considera inevitável nos próximos cinco anos.
O aquecimento global já está em 1,4 °C, e a ONU alertou que, se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8 °C até o fim do século.
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