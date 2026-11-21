Se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8ºC até o fim do século - ANSA / Ansa - Brasil

Se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8ºC até o fim do séculoANSA / Ansa - Brasil

Publicado 21/11/2026 21:04

A COP31, na Turquia, tem uma nova noite de negociações, em busca de um consenso dificultado por divergências em torno dos combustíveis fósseis e do financiamento climático.

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Após uma reunião plenária organizada à meia-noite, focada em questões técnicas, as cerca de 200 delegações realizarão a sessão de encerramento às 9h locais deste domingo.



O encontro, em Antália, deveria ter terminado na última sexta-feira. União Europeia e Arábia Saudita protagonizaram um debate diplomático intenso sobre a inclusão de uma menção à saída dos combustíveis fósseis na decisão política.



O ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, presidente da conferência, anunciou aos delegados que seria apresentado um terceiro rascunho da declaração. Eles têm agora até as 6h locais "para chegar a um acordo sobre o texto", antes da sessão final.



A menção a uma saída progressiva do carvão, gás e petróleo aparecia no primeiro rascunho da declaração política (cover decision), divulgado na última segunda-feira, mas não constava da segunda versão, na quinta-feira.



Em resposta, França e Panamá promoveram ontem um documento, assinado por 12 países, que pede uma "transição clara".



Turquia e Austrália, que compartilham a presidência da conferência, defendem que o caminho para abandonar os combustíveis fósseis passa por uma maior eletrificação da economia, ampliando o espaço das energias renováveis e reduzindo as emissões.



A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035.



A UE pressiona para que fique claro que essa eletrificação deve ser "limpa", ou seja, proveniente de fontes renováveis. O bloco, no entanto, aderiu à meta turca de eletrificação, junto com mais de 60 países, entre eles Colômbia, Panamá, Uruguai, Equador e Guatemala.



A eletrificação de veículos, edifícios e sistemas de refrigeração e aquecimento "pode reduzir a exposição aos riscos de abastecimento de combustíveis fósseis e diminuir as emissões", afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório publicado em setembro.

Após uma reunião plenária organizada à meia-noite, focada em questões técnicas, as cerca de 200 delegações realizarão a sessão de encerramento às 9h locais deste domingo.O encontro, em Antália, deveria ter terminado na última sexta-feira. União Europeia e Arábia Saudita protagonizaram um debate diplomático intenso sobre a inclusão de uma menção à saída dos combustíveis fósseis na decisão política.O ministro turco do Meio Ambiente, Murat Kurum, presidente da conferência, anunciou aos delegados que seria apresentado um terceiro rascunho da declaração. Eles têm agora até as 6h locais "para chegar a um acordo sobre o texto", antes da sessão final.A menção a uma saída progressiva do carvão, gás e petróleo aparecia no primeiro rascunho da declaração política (cover decision), divulgado na última segunda-feira, mas não constava da segunda versão, na quinta-feira.Em resposta, França e Panamá promoveram ontem um documento, assinado por 12 países, que pede uma "transição clara".Turquia e Austrália, que compartilham a presidência da conferência, defendem que o caminho para abandonar os combustíveis fósseis passa por uma maior eletrificação da economia, ampliando o espaço das energias renováveis e reduzindo as emissões.A Turquia propõe elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia dos atuais 23% para 35% até 2035.A UE pressiona para que fique claro que essa eletrificação deve ser "limpa", ou seja, proveniente de fontes renováveis. O bloco, no entanto, aderiu à meta turca de eletrificação, junto com mais de 60 países, entre eles Colômbia, Panamá, Uruguai, Equador e Guatemala.A eletrificação de veículos, edifícios e sistemas de refrigeração e aquecimento "pode reduzir a exposição aos riscos de abastecimento de combustíveis fósseis e diminuir as emissões", afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE) em um relatório publicado em setembro.

Disputa pelo financiamento



O outro grande impasse é o financiamento dos países em desenvolvimento, que historicamente têm uma responsabilidade muito menor pelo aquecimento global, mas sofrem seus efeitos na forma de secas, inundações e ciclones.



A tudo isso se somou neste ano o fenômeno natural El Niño, de intensidade extraordinária, que provocou diversos desastres, como problemas de abastecimento de alimentos na América Central e incêndios na Indonésia.



A COP30, realizada no Brasil no ano passado, prometeu triplicar o financiamento para a adaptação dos países em desenvolvimento.



O primeiro rascunho da decisão política, divulgado na segunda-feira, estabeleceu um valor para essa promessa: 120 bilhões de dólares anuais (R$ 706,7 bilhões) a partir de 2035. Mas a cifra desapareceu da nova versão, publicada na quinta-feira.



A União Europeia, maior contribuinte mundial, que em 2025 mobilizou 32,3 bilhões de euros (R$ 208,9 bilhões) em recursos públicos para ajudar os países em desenvolvimento a combater as mudanças climáticas e se adaptar a elas, advertiu que não disponibilizará mais dinheiro e se concentrará em cumprir os compromissos já assumidos.



O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira também reitera o objetivo central do Acordo de Paris, de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 °C para evitar danos maiores.



O texto pede ainda uma redução mais expressiva das emissões, para limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada superação desse limite, que a ONU considera inevitável nos próximos cinco anos.



O aquecimento global já está em 1,4 °C, e a ONU alertou que, se as políticas atuais forem mantidas, a temperatura poderá subir 2,8 °C até o fim do século.