Bombeiros foram acionados na tarde de sábado, mas, ao chegarem, a fábrica estava tomada pelo fogo - Divulgação /AFP

Bombeiros foram acionados na tarde de sábado, mas, ao chegarem, a fábrica estava tomada pelo fogoDivulgação /AFP

Publicado 22/11/2026 09:29

Um incêndio em uma fábrica de doces na Indonésia deixou ao menos três mortos e 36 desaparecidos neste domingo (22). Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a unidades de saúde. O fogo começou na tarde de sábado (21), na província de Banten, a cerca de 50 quilômetros de Jacarta, capital do país.





As chamas atingiram uma unidade da fabricante de doces PT Fonua Agung Mulia. Segundo Rizky Dwianto, integrante das equipes de resgate, o número de desaparecidos foi atualizado de 39 para 36



Os bombeiros foram acionados às 16h30 de sábado (6h30 em Brasília), mas, quando chegaram ao local, a fábrica já estava tomada pelo fogo, afirmou Tubagus Machfudz, representante do Corpo de Bombeiros, à emissora Kompas TV. "Não era possível determinar se o sistema de proteção da empresa estava funcionando corretamente ou não", declarou.



Imagens registradas por drones neste domingo mostram parte da estrutura destruída, com trechos do telhado desabados e colunas de fumaça. Vídeos divulgados pelas equipes de resgate também mostram agentes entrando no edifício, onde ainda havia focos de incêndio.



Familiares dos desaparecidos se concentraram na entrada da fábrica em busca de informações sobre seus parentes. Durante a noite de sábado, o governador da província de Banten, Andra Soni, afirmou a jornalistas que aproximadamente 60 pessoas estavam no local quando o incêndio começou.



A causa do fogo ainda é investigada, informou neste domingo a agência local de gerenciamento de desastres.



Em seu perfil no LinkedIn, a Fonua Agung Mulia se apresenta como subsidiária da Unifam, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas da Indonésia.



Incêndios com vítimas fatais não são incomuns no país do Sudeste Asiático. Em dezembro de 2025, um incêndio aparentemente provocado pela explosão da bateria de um drone atingiu um edifício de sete andares em Jacarta e deixou ao menos 22 mortos, segundo a polícia. LEIA MAIS: COP31 tem nova noite de negociações, com impasse sobre combustíveis fósseis As chamas atingiram uma unidade da fabricante de doces PT Fonua Agung Mulia. Segundo Rizky Dwianto, integrante das equipes de resgate, o número de desaparecidos foi atualizado de 39 para 36Os bombeiros foram acionados às 16h30 de sábado (6h30 em Brasília), mas, quando chegaram ao local, a fábrica já estava tomada pelo fogo, afirmou Tubagus Machfudz, representante do Corpo de Bombeiros, à emissora Kompas TV. "Não era possível determinar se o sistema de proteção da empresa estava funcionando corretamente ou não", declarou.Imagens registradas por drones neste domingo mostram parte da estrutura destruída, com trechos do telhado desabados e colunas de fumaça. Vídeos divulgados pelas equipes de resgate também mostram agentes entrando no edifício, onde ainda havia focos de incêndio.Familiares dos desaparecidos se concentraram na entrada da fábrica em busca de informações sobre seus parentes. Durante a noite de sábado, o governador da província de Banten, Andra Soni, afirmou a jornalistas que aproximadamente 60 pessoas estavam no local quando o incêndio começou.A causa do fogo ainda é investigada, informou neste domingo a agência local de gerenciamento de desastres.Em seu perfil no LinkedIn, a Fonua Agung Mulia se apresenta como subsidiária da Unifam, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas da Indonésia.Incêndios com vítimas fatais não são incomuns no país do Sudeste Asiático. Em dezembro de 2025, um incêndio aparentemente provocado pela explosão da bateria de um drone atingiu um edifício de sete andares em Jacarta e deixou ao menos 22 mortos, segundo a polícia.

Incêndio em prédio comercial na Tailândia deixa 11 mortos

Um incêndio devastou um prédio comercial de quatro andares na ilha turística de Phuket, na Tailândia, na segunda-feira (16). A tragédia que deixou 11 mortos e 16 feridos, segundo informações da polícia.

O incêndio começou durante a madrugada, no prédio comercial que abrigava um restaurante e áreas para moradia, disse à reportagem um policial da comunidade de Patong, em Phuket.



"Os bombeiros demoraram duas horas para controlar o incêndio e encontraram 11 pessoas mortas", incluindo cidadãos tailandeses e birmaneses, afirmou. Dezesseis pessoas foram atendidas no hospital por inalação de fumaça e ferimentos provocados por estilhaços de vidro, acrescentou.



A causa do incêndio está sendo investigada, segundo o policial, que pediu para não ser identificado porque não estava autorizado a falar com a imprensa.