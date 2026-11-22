A Ucrânia sofre constantes ataques noturnos russos, incluindo bombardeios contra áreas residenciais - Vladyslav Musiienko / AFP

A Ucrânia sofre constantes ataques noturnos russos, incluindo bombardeios contra áreas residenciaisVladyslav Musiienko / AFP

Publicado 22/11/2026 15:58

Seis pessoas morreram neste domingo em bombardeios russos que atingiram áreas próximas à capital ucraniana. Um deles destruiu parcialmente um prédio residencial, onde pode haver mais vítimas sob os escombros.

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A Ucrânia sofre constantes ataques noturnos russos, incluindo bombardeios contra áreas residenciais, em um momento em que se prepara para mais um inverno em guerra, após a invasão iniciada em fevereiro de 2022.



Um dos bombardeios noturnos atingiu um prédio de cinco andares em Dymer, na região de Kiev, e deixou três mortos. Socorristas trabalhavam em uma montanha de escombros e autoridades procuravam desaparecidos.



O defensor dos direitos humanos ucraniano Dmitro Lubinets classificou o ataque como parte da "guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia" e pediu ao mundo que "pare de olhar para o outro lado".



Outras duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um bombardeio em Vishneve, que atingiu um supermercado. O governador da região de Kiev, Timur Tkachenko, condenou o ataque.



Em Bila Tserkva, ao sul da capital ucraniana, uma pessoa morreu em um ataque que incendiou sua residência.



Moscou intensificou seus ataques contra a Ucrânia, especialmente contra a infraestrutura de energia, diante da chegada iminente do inverno. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta semana uma resposta "dolorosa" após os ataques ucranianos que danificaram a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou. A Ucrânia sofre constantes ataques noturnos russos, incluindo bombardeios contra áreas residenciais, em um momento em que se prepara para mais um inverno em guerra, após a invasão iniciada em fevereiro de 2022.Um dos bombardeios noturnos atingiu um prédio de cinco andares em Dymer, na região de Kiev, e deixou três mortos. Socorristas trabalhavam em uma montanha de escombros e autoridades procuravam desaparecidos.O defensor dos direitos humanos ucraniano Dmitro Lubinets classificou o ataque como parte da "guerra genocida da Rússia contra a Ucrânia" e pediu ao mundo que "pare de olhar para o outro lado".Outras duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um bombardeio em Vishneve, que atingiu um supermercado. O governador da região de Kiev, Timur Tkachenko, condenou o ataque.Em Bila Tserkva, ao sul da capital ucraniana, uma pessoa morreu em um ataque que incendiou sua residência.Moscou intensificou seus ataques contra a Ucrânia, especialmente contra a infraestrutura de energia, diante da chegada iminente do inverno. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu nesta semana uma resposta "dolorosa" após os ataques ucranianos que danificaram a ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, anexada por Moscou.

Um símbolo



A Rússia intensificou seus ataques contra Kiev nos últimos meses. Muitos temem que este seja o inverno mais rigoroso desde o início da guerra, visto que muitos dos bombardeios têm como alvo infraestruturas energéticas.



O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, nesta sexta-feira (20), que as forças armadas do país realizaram "bombardeios em massa utilizando armas de precisão terrestres, navais e aéreas, assim como drones".



A guerra, desencadeada com a invasão da Ucrânia em 2022, matou centenas de milhares de pessoas e forçou milhões a deixarem suas casas no sul e no leste da Ucrânia.



Os ataques ucranianos desta semana contra a ponte de Kerch, um símbolo do domínio da Rússia sobre a península da Crimeia, anexada em 2014, obrigaram à interrupção do tráfego rodoviário e causaram sérias perturbações ao tráfego ferroviário.



O Ministério da Defesa russo afirmou ter interceptado 310 drones ucranianos lançados contra o país, e autoridades nomeadas por Moscou no leste da Ucrânia informaram que três pessoas perderam a vida nessa região ocupada.