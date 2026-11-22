A disputa diplomática não pôde ser superada, apesar dos esforços da presidência - Yasin Akgul / AFP

A disputa diplomática não pôde ser superada, apesar dos esforços da presidênciaYasin Akgul / AFP

Publicado 22/11/2026 16:17

Após dois dias de prorrogação e intenso impasse, a conferência climática da ONU mais longa já registrada falhou em alcançar um acordo neste domingo (22), depois que a União Europeia e países como o Panamá se recusaram a apoiar um controverso texto que não mencionava o abandono dos combustíveis fósseis.

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O presidente da COP31, Murat Kurum, declarou encerradas as duas semanas de negociações em Antália, na Turquia, por volta das 19h33 locais (13h33 em Brasília), colocando fim a uma cúpula que terminou em fracasso, diante da incapacidade de alcançar um acordo climático que mencione a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. O presidente da COP31, Murat Kurum, declarou encerradas as duas semanas de negociações em Antália, na Turquia, por volta das 19h33 locais (13h33 em Brasília), colocando fim a uma cúpula que terminou em fracasso, diante da incapacidade de alcançar um acordo climático que mencione a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.

A inclusão ou não desse compromisso na declaração política de encerramento marcou a caótica reta final da COP31, realizada na cidade turca de Antália, que começou em 9 de novembro. Após 49 horas de extensão, a conferência tornou-se a COP mais longa da história.



“Infelizmente, não conseguimos chegar a um acordo sobre uma decisão final (...) E isso é decepcionante. Muito decepcionante”, declarou Chris Bowen, ministro do Clima e da Energia da Austrália, que presidiu as negociações.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou estar “profundamente decepcionado” e criticou o resultado, dizendo que “aqueles que lucram com a destruição do nosso planeta jamais devem ditar os termos da luta para salvá-lo”. “Os combustíveis fósseis estão impulsionando a crise climática”, ressaltou.



O profundo desacordo concentrou-se nas últimas horas em torno da UE e da Arábia Saudita. A disputa diplomática não pôde ser superada, apesar dos esforços da presidência conjunta exercida por Turquia e Austrália.



A divulgação de uma terceira versão do texto na madrugada deste domingo, sem menção explícita à questão dos combustíveis fósseis, aprofundou ainda mais as divergências.



UE, Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países em desenvolvimento protestaram contra o texto, enquanto Índia, China, Arábia Saudita, Japão e Venezuela o viam de forma favorável, segundo fontes envolvidas nas negociações.



“Não aprovaremos uma decisão (...) que sequer menciona os combustíveis fósseis, principal motor das mudanças climáticas”, disse o ministro irlandês do Clima, Darragh O'Brien, cujo país ocupa a presidência rotativa da UE.



“O Panamá não pode apoiar esta decisão”, afirmou uma representante do país centro-americano, recebendo aplausos de outras delegações ao dizer no plenário que “o planeta não pode continuar esperando”.



A reunião, marcada pela ausência dos Estados Unidos, que se retiraram das negociações climáticas após a volta de Donald Trump à Casa Branca, lembrou o fracasso da COP15 em Copenhague, em 2009. Esta foi a última vez que os representantes dos países participantes de uma COP não fecharam um acordo climático unânime.



As decisões das conferências climáticas da ONU são tomadas por consenso, o que permite que uma única delegação entre os quase 200 países participantes bloqueie um acordo. O revés deve reforçar as frequentes demandas por uma reforma no funcionamento das COPs.

“Licença para continuar poluindo”



Apesar de um ano marcado por desastres como o desprendimento de uma geleira no Nepal e ondas de calor mortais registradas durante o verão europeu, a cúpula já começou com baixas expectativas.



Ainda assim, a Austrália apresentou na segunda-feira (16) uma primeira minuta que mencionava explicitamente a necessidade de acelerar a eliminação gradual dos combustíveis fósseis.



O ponto, fortemente rejeitado por países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, desapareceu de uma segunda versão divulgada na quinta-feira (19).



A proposta mais recente continha apenas uma referência indireta à COP de Dubai, realizada em 2023, quando foi acordado pela primeira vez abandonar os combustíveis fósseis, sem mencioná-los diretamente.



Além disso, mantinha uma ideia defendida pelos países petrolíferos do Golfo: a captura e o armazenamento de carbono presente na atmosfera, tecnologia cara e ainda pouco desenvolvida.



Ambientalistas e a União Europeia criticaram duramente essa abordagem por desviar o foco da redução da produção de petróleo e gás.



“Este texto não é um plano climático. É uma licença para continuar poluindo”, afirmou Sara Shaw, da organização 350.org.



O texto rejeitado também incluía a principal iniciativa promovida pela Turquia: elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035, ante os atuais 23%.



A proposta busca reduzir emissões e estimular fontes renováveis, sem excluir da geração de eletricidade os combustíveis fósseis nem a energia nuclear.



Sem cifras



O documento também continha linguagem contundente sobre a necessidade de limitar o aquecimento global a 1,5°C, conforme previsto pelo Acordo de Paris.



O aquecimento atual é de 1,4°C, e a ONU alertou em setembro que o limite de 1,5°C provavelmente será ultrapassado nos próximos cinco anos, o que tornará os impactos das mudanças climáticas ainda mais severos.



Outra reivindicação que não avançou como esperavam os países em desenvolvimento foi a ampliação dos recursos destinados à adaptação aos efeitos da mudança climática.



A proposta havia sido apresentada na COP30, realizada no Brasil. Em uma primeira versão do texto, aparecia a meta de destinar US$ 120 bilhões (R$ 714 bilhões) anuais a partir de 2035 para os países em desenvolvimento, mas o número sumiu em versões posteriores.

Retrocesso

Com o encerramento da COP31, entidades que atuam em defesa do meio ambiente criticaram a falta de consenso para o fechamento de um acordo final.



Para o Observatório do Clima, os interesses da Arábia Saudita e do "lobby do gás" foram barrados, mas a rejeição da proposta de acordo impediu novos avanços.



"O drama dos momentos finais de Antália não significa que o multilateralismo ou o Acordo de Paris estejam mais enfraquecidos: ao contrário, ele mostra que uma linha no chão foi traçada pelas nações mais vulneráveis, que não admitem mais tergiversar com a transição energética", afirmou o Observatório do Clima.



O Greenpeace Brasil classificou o resultado da COP31 como decepcionante. Para a entidade, a conferência deixou de responsabilizar os combustíveis fósseis pela crise climática mundial e deu sobrevida ao setor.



"Diante dos rascunhos da COP31, que mostravam graves retrocessos, aceleravam tecnologias caras e ineficientes que beneficiam a indústria fóssil e sequer mencionavam os combustíveis fósseis, foi melhor não ter um acordo de capa do que ter um acordo ruim", declarou.



O WWF Brasil também lamentou o resultado e disse que a conferência deveria ter consolidado uma mudança clara no rumo das negociações para efetivar as ações climáticas.



"Os mapas do caminho da presidência da COP30 [realizada no Brasil] sobre Combustíveis Fósseis e Florestas sequer foram reconhecidos ou acolhidos. Houve uma ênfase preocupante em tecnologias de captura de carbono, que não substituem a redução das emissões", comentou a entidade.