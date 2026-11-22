Eisenkot se recusa em governar sob a liderança de Netanyahu, alvo central de sua campanha eleitoral - Jewel Samad e Maya Levin / AFP

Eisenkot se recusa em governar sob a liderança de Netanyahu, alvo central de sua campanha eleitoralJewel Samad e Maya Levin / AFP

Publicado 22/11/2026 18:30

Após quase quatro horas de discussões, os representantes do Yashar, partido de centro liderado por Eisenkot, e do Likud, legenda de direita de Netanyahu, encerraram sua reunião em Herzliya, nos arredores de Tel Aviv, uma semana após o primeiro encontro."As posições de ambos os partidos sobre uma série de questões fundamentais foram apresentadas e debatidas em profundidade", afirmaram as duas legendas em um breve comunicado, que não indicou sinais de aproximação e se limitou a anunciar uma nova reunião, sem especificar quando.Ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelenses, Eisenkot tem até 6 de dezembro, prazo que pode ser prorrogado por mais 14 dias, para formar um governo após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro, que não deram maioria absoluta a nenhum bloco.Com 48 assentos no Knesset (Parlamento israelense), onde a maioria absoluta exige 61 deputados, o bloco liderado por Eisenkot segue dividido sobre a estratégia a adotar: formar uma aliança com os partidos ultraortodoxos, aproximar-se das legendas árabes ou constituir um governo de união nacional com o Likud.Essa última opção, promovida ativamente por Netanyahu, poderia se basear em um sistema de rodízio entre os dois líderes no cargo de primeiro-ministro, fórmula já utilizada anteriormente em Israel.O arranjo permitiria ao primeiro-ministro em fim de mandato manter imunidade diante do processo por corrupção que enfrenta, além de continuar se opondo à criação de uma comissão independente para investigar as falhas de segurança que antecederam o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.No entanto, essa perspectiva esbarra na recusa de Eisenkot em governar sob a liderança de Netanyahu, alvo central de sua campanha eleitoral.No sábado, o partido Yashar classificou as negociações como "um compromisso real com a formação do governo mais amplo possível" e informou que Eisenkot orientou seus representantes a explorar todas as alternativas disponíveis.