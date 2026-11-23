Resultado na Câmara dos Representantes foi obtido após candidata pedir recontagem de votosWin McNamee / Getty Images North America / Getty Images via AFP
O partido obteve uma ampla maioria na Câmara e no Senado em uma vitória avassaladora nas eleições de meio de mandato. O pleito ocorreu no último dia 3.
A CBS News e a NBC News projetaram a vitória de Hubbard, garantindo aos democratas a 258ª cadeira na Câmara de 435 representantes do Congresso. Esta é a maioria mais ampla obtida por qualquer dos partidos desde 1992, quando Bill Clinton venceu a presidência e os democratas também conquistaram 258 cadeiras.
"Os democratas da Câmara acabam de garantir a maioria mais ampla que qualquer partido teve no Congresso neste século. BOOM", escreveu o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em uma publicação no X, antigo Twitter.
O resultado de domingo veio depois que Foxx pediu uma recontagem. Hubbard afirmou que havia conversado com Foxx, que "com muita elegância, reconheceu a derrota após a divulgação dos resultados da recontagem".
A vitória dá aos democratas a capacidade de bloquear a agenda do presidente Donald Trump e de investigar a suposta corrupção durante os dois anos de mandato do republicano. Os resultados refletiram uma profunda indignação com o aumento do custo de vida, as tarifas e a guerra contra o Irã, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e agravou o descontentamento com o republicano.
Senado
Com o resultado, o Partido Democrata ocupará 56 cadeiras no Senado, contra 44 do Partido Republicano.A apuração dos votos no Alasca demorou duas semanas para ser concluída, devido à dispersão geográfica dos eleitores.
"Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", afirmou Mary Peltola em um comunicado.
A vitória histórica de Mary Peltola faz dela uma das duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado dos Estados Unidos, onde ela se juntará à senadora eleita por Minnesota, Peggy Flanagan.
Trump havia questionado a eleição no Alasca pela inclusão de dois candidatos com o nome Dan Sullivan na cédula eleitoral. Segundo o mandatário, os democratas utilizaram a estratégia para confundir os eleitores e reduzir o apoio a seu candidato.
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