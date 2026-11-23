Resultado na Câmara dos Representantes foi obtido após candidata pedir recontagem de votos - Win McNamee / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Resultado na Câmara dos Representantes foi obtido após candidata pedir recontagem de votosWin McNamee / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 23/11/2026 07:51

Os democratas conquistaram o melhor resultado na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em mais de três décadas. O resultado foi alcançado depois que Chuck Hubbard derrotou a congressista republicana Virginia Foxx no estado da Carolina do Norte, segundo projeções da imprensa americana deste domingo (22).





O partido obteve uma ampla maioria na Câmara e no Senado em uma vitória avassaladora nas eleições de meio de mandato. O pleito ocorreu no último dia 3.



A CBS News e a NBC News projetaram a vitória de Hubbard, garantindo aos democratas a 258ª cadeira na Câmara de 435 representantes do Congresso. Esta é a maioria mais ampla obtida por qualquer dos partidos desde 1992, quando Bill Clinton venceu a presidência e os democratas também conquistaram 258 cadeiras.



"Os democratas da Câmara acabam de garantir a maioria mais ampla que qualquer partido teve no Congresso neste século. BOOM", escreveu o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em uma publicação no X, antigo Twitter.



O resultado de domingo veio depois que Foxx pediu uma recontagem. Hubbard afirmou que havia conversado com Foxx, que "com muita elegância, reconheceu a derrota após a divulgação dos resultados da recontagem".



A vitória dá aos democratas a capacidade de bloquear a agenda do presidente Donald Trump e de investigar a suposta corrupção durante os dois anos de mandato do republicano. Os resultados refletiram uma profunda indignação com o aumento do custo de vida, as tarifas e a guerra contra o Irã, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e agravou o descontentamento com o republicano. LEIA MAIS: Eisenkot e Netanyahu fracassam em acordo para formar governo em Israel O partido obteve uma ampla maioria na Câmara e no Senado em uma vitória avassaladora nas eleições de meio de mandato. O pleito ocorreu no último dia 3.A CBS News e a NBC News projetaram a vitória de Hubbard, garantindo aos democratas a 258ª cadeira na Câmara de 435 representantes do Congresso. Esta é a maioria mais ampla obtida por qualquer dos partidos desde 1992, quando Bill Clinton venceu a presidência e os democratas também conquistaram 258 cadeiras."Os democratas da Câmara acabam de garantir a maioria mais ampla que qualquer partido teve no Congresso neste século. BOOM", escreveu o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, em uma publicação no X, antigo Twitter.O resultado de domingo veio depois que Foxx pediu uma recontagem. Hubbard afirmou que havia conversado com Foxx, que "com muita elegância, reconheceu a derrota após a divulgação dos resultados da recontagem".A vitória dá aos democratas a capacidade de bloquear a agenda do presidente Donald Trump e de investigar a suposta corrupção durante os dois anos de mandato do republicano. Os resultados refletiram uma profunda indignação com o aumento do custo de vida, as tarifas e a guerra contra o Irã, que provocou a disparada dos preços dos combustíveis e agravou o descontentamento com o republicano.

Senado

No último dia 17, os democratas conquistaram a última cadeira em disputa no Senado dos Estados Unidos com a vitória de Mary Peltola no Alasca, segundo a apuração oficial das autoridades do estado. A candidata indígena recebeu 50,12% dos votos e derrotou o senador republicano em fim de mandato, Dan Sullivan, nas eleições de 3 de novembro.



Com o resultado, o Partido Democrata ocupará 56 cadeiras no Senado, contra 44 do Partido Republicano.A apuração dos votos no Alasca demorou duas semanas para ser concluída, devido à dispersão geográfica dos eleitores.



"Como a próxima senadora dos Estados Unidos, vou enfrentar quem for preciso para combater o sistema manipulado de Washington e entregar resultados para as famílias trabalhadoras do Alasca", afirmou Mary Peltola em um comunicado.



A vitória histórica de Mary Peltola faz dela uma das duas primeiras mulheres indígenas americanas eleitas para o Senado dos Estados Unidos, onde ela se juntará à senadora eleita por Minnesota, Peggy Flanagan.



Trump havia questionado a eleição no Alasca pela inclusão de dois candidatos com o nome Dan Sullivan na cédula eleitoral. Segundo o mandatário, os democratas utilizaram a estratégia para confundir os eleitores e reduzir o apoio a seu candidato.

