Zelensky reivindiu ofensiva na Líbia logo após a ONU condenar os ataques Jonathan Nackstrand / AFP
Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica os bombardeios contra a Rússia longe da linha de combate. A ONU condenou os ataques e alertou para o risco de que o país do norte da África, ainda dividido em consequência da guerra civil, vire um "campo de batalha para conflitos estrangeiros".
"Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes lançaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada", escreveu Zelensky no X.
O mandatário ucraniano afirmou que o Merkury é "um de seus navios mais novos, comissionado em 2023, durante a guerra em larga escala". "Nosso segundo alvo foi o navio cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo utilizava para transportar armas. Resultado: alvo atingido", acrescentou. Um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído durante o bombardeio contra o Merkury, concluiu.
Os ataques deste domingo aconteceram depois que um drone atingiu um cargueiro russo no Mar Báltico no sábado, perto das águas da Finlândia. Segundo a Guarda de Fronteira do país nórdico, o ataque foi efetuado por Kiev.
A missão das Nações Unidas na Líbia expressou preocupação e pediu uma "investigação imediata, independente e transparente". "A Líbia não pode se dar ao luxo e não deve se tornar um campo de batalha para conflitos estrangeiros", escreveu a missão, a UNSMIL, em sua conta no X, antigo Twitter.
Kremlin adverte contra aumento da tensão no Báltico
"É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica. Isto é muito perigoso. Está, sem dúvida, levando a uma escalada das tensões na região", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.
O porta-voz, no entanto, se recusou a comentar os ataques contra navios russos na costa da Líbia e disse apenas que Moscou tomou nota da reivindicação de Kiev.
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