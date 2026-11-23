Zelensky reivindiu ofensiva na Líbia logo após a ONU condenar os ataques - Jonathan Nackstrand / AFP

Zelensky reivindiu ofensiva na Líbia logo após a ONU condenar os ataques Jonathan Nackstrand / AFP

Publicado 23/11/2026 09:04

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reivindicou nesta segunda-feira (23) dois ataques contra navios russos na costa da Líbia. O anúncio aconteceu poucas horas depois de a ONU pedir uma investigação sobre os bombardeios deste domingo (22) contra embarcações perto de Benghazi, segunda maior cidade líbia.





Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica os bombardeios contra a Rússia longe da linha de combate. A ONU condenou os ataques e alertou para o risco de que o país do norte da África, ainda dividido em consequência da guerra civil, vire um "campo de batalha para conflitos estrangeiros".



"Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes lançaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada", escreveu Zelensky no X.



O mandatário ucraniano afirmou que o Merkury é "um de seus navios mais novos, comissionado em 2023, durante a guerra em larga escala". "Nosso segundo alvo foi o navio cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo utilizava para transportar armas. Resultado: alvo atingido", acrescentou. Um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído durante o bombardeio contra o Merkury, concluiu.



Os ataques deste domingo aconteceram depois que um drone atingiu um cargueiro russo no Mar Báltico no sábado, perto das águas da Finlândia. Segundo a Guarda de Fronteira do país nórdico, o ataque foi efetuado por Kiev.



A missão das Nações Unidas na Líbia expressou preocupação e pediu uma "investigação imediata, independente e transparente". "A Líbia não pode se dar ao luxo e não deve se tornar um campo de batalha para conflitos estrangeiros", escreveu a missão, a UNSMIL, em sua conta no X, antigo Twitter. LEIA MAIS: Democratas conquistam maior bancada na Câmara dos EUA desde 1992 Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica os bombardeios contra a Rússia longe da linha de combate. A ONU condenou os ataques e alertou para o risco de que o país do norte da África, ainda dividido em consequência da guerra civil, vire um "campo de batalha para conflitos estrangeiros"."Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes lançaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada", escreveu Zelensky no X.O mandatário ucraniano afirmou que o Merkury é "um de seus navios mais novos, comissionado em 2023, durante a guerra em larga escala". "Nosso segundo alvo foi o navio cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo utilizava para transportar armas. Resultado: alvo atingido", acrescentou. Um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído durante o bombardeio contra o Merkury, concluiu.Os ataques deste domingo aconteceram depois que um drone atingiu um cargueiro russo no Mar Báltico no sábado, perto das águas da Finlândia. Segundo a Guarda de Fronteira do país nórdico, o ataque foi efetuado por Kiev.A missão das Nações Unidas na Líbia expressou preocupação e pediu uma "investigação imediata, independente e transparente". "A Líbia não pode se dar ao luxo e não deve se tornar um campo de batalha para conflitos estrangeiros", escreveu a missão, a UNSMIL, em sua conta no X, antigo Twitter.

Kremlin adverte contra aumento da tensão no Báltico

A Rússia alertou nesta segunda-feira para o risco de um aumento das tensões no Mar Báltico, depois que um drone atacou um navio cargueiro de Moscou no fim de semana, perto das águas da Finlândia, ação atribuída a Kiev.



"É, de fato, uma tendência muito perigosa, a expansão da atividade terrorista para a região báltica. Isto é muito perigoso. Está, sem dúvida, levando a uma escalada das tensões na região", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.



O porta-voz, no entanto, se recusou a comentar os ataques contra navios russos na costa da Líbia e disse apenas que Moscou tomou nota da reivindicação de Kiev.