Nas últimas semanas, foram registradas falsas ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares e aviões na Europa - Ralf Hirschberger / AFP

Nas últimas semanas, foram registradas falsas ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares e aviões na EuropaRalf Hirschberger / AFP

Publicado 23/11/2026 10:28

Centenas de escolas na Alemanha receberam ameaças de bomba por e-mail, anunciou nesta segunda-feira (23) a polícia, que descarta um "perigo concreto", após uma onda de falsos alarmes desse tipo em colégios de toda a Europa nas últimas semanas.

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Mais de 450 escolas do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, receberam essas ameaças, detalhou a polícia em um comunicado.



A polícia do estado da Turíngia, no leste, também relatou "muitas" ameaças de atentados com bomba em centros de ensino da região, que se acredita serem desprovidas de credibilidade.



"Nesses e-mails, em sua maioria idênticos, os autores, ainda desconhecidos, afirmam ter colocado artefatos explosivos em prédios escolares e ameaçam detoná-los", explicou a polícia da Renânia-Palatinado em um comunicado. Segundo esse texto, a polícia "fez um apelo à calma" e convidou as escolas a informá-la sobre qualquer ameaça.



Nas últimas semanas, foram registradas falsas ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares e aviões na Europa, e também ocorreram ciberataques contra sistemas de refrigeração de supermercados, que podem fazer parte de uma guerra híbrida. Esta hipótese, no entanto, ainda não pôde ser comprovada.



Também nesta segunda-feira, a polícia dinamarquesa classificou como "infundados" alguns alertas de bomba em várias escolas. Segundo as autoridades, foram recebidas ameaças desse tipo em vários pontos do país.



Na região da Jutlândia do Norte, a polícia enfatizou que "por enquanto (...), não há necessidade de proceder a uma evacuação nem de colocar em prática medidas de segurança específicas". Mais de 450 escolas do estado de Baden-Württemberg, no sudoeste do país, receberam essas ameaças, detalhou a polícia em um comunicado.A polícia do estado da Turíngia, no leste, também relatou "muitas" ameaças de atentados com bomba em centros de ensino da região, que se acredita serem desprovidas de credibilidade."Nesses e-mails, em sua maioria idênticos, os autores, ainda desconhecidos, afirmam ter colocado artefatos explosivos em prédios escolares e ameaçam detoná-los", explicou a polícia da Renânia-Palatinado em um comunicado. Segundo esse texto, a polícia "fez um apelo à calma" e convidou as escolas a informá-la sobre qualquer ameaça.Nas últimas semanas, foram registradas falsas ameaças de bomba contra estabelecimentos escolares e aviões na Europa, e também ocorreram ciberataques contra sistemas de refrigeração de supermercados, que podem fazer parte de uma guerra híbrida. Esta hipótese, no entanto, ainda não pôde ser comprovada.Também nesta segunda-feira, a polícia dinamarquesa classificou como "infundados" alguns alertas de bomba em várias escolas. Segundo as autoridades, foram recebidas ameaças desse tipo em vários pontos do país.Na região da Jutlândia do Norte, a polícia enfatizou que "por enquanto (...), não há necessidade de proceder a uma evacuação nem de colocar em prática medidas de segurança específicas".

Zelensky reivindica ataques contra navios russos na Líbia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, reivindicou nesta segunda-feira (23) dois ataques contra navios russos na costa da Líbia. O anúncio aconteceu poucas horas depois de a ONU pedir uma investigação sobre os bombardeios deste domingo (22) contra embarcações perto de Benghazi, segunda maior cidade líbia.



Os ataques aconteceram no momento em que a Ucrânia intensifica os bombardeios contra a Rússia longe da linha de combate. A ONU condenou os ataques e alertou para o risco de que o país do norte da África, ainda dividido em consequência da guerra civil, vire um "campo de batalha para conflitos estrangeiros".



"Tudo aconteceu na costa da Líbia. Nossos combatentes lançaram sete drones marítimos de fabricação ucraniana. Apesar de todas as tentativas do inimigo de conter o ataque, a corveta russa Merkury foi afundada", escreveu Zelensky no X.



O mandatário ucraniano afirmou que o Merkury é "um de seus navios mais novos, comissionado em 2023, durante a guerra em larga escala". "Nosso segundo alvo foi o navio cargueiro russo MV ANGARA, que o inimigo utilizava para transportar armas. Resultado: alvo atingido", acrescentou. Um helicóptero de combate Ka-27 também foi destruído durante o bombardeio contra o Merkury, concluiu.



Os ataques deste domingo aconteceram depois que um drone atingiu um cargueiro russo no Mar Báltico no sábado, perto das águas da Finlândia. Segundo a Guarda de Fronteira do país nórdico, o ataque foi efetuado por Kiev.