Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, entre 15 e 18 de novembro - Lewis Pugh Foundation / AFP

Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, entre 15 e 18 de novembroLewis Pugh Foundation / AFP

Publicado 23/11/2026 14:57

No passado, o britânico Lewis Pugh nadou em águas com temperaturas abaixo de zero no Polo Norte e entre tubarões e águas-vivas, mas em seu desafio mais recente, na semana passada, enfrentou uma ameaça diferente: o conflito no Estreito de Ormuz

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Entre 15 e 18 de novembro, Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, para chamar atenção para a devastação ambiental provocada pela guerra.



"Normalmente enfrento os perigos da natureza, mas nesta travessia a nado, todos os riscos procediam do ser humano", disse o nadador britânico de resistência, de 56 anos, em entrevista concedida nesta segunda-feira (23), em Londres.



"No céu havia drones e aviões de combate, enquanto na água você encontrava contaminação por petróleo e debaixo d'água, minas marinhas", enumerou.



Cada vez que o nadador girava e tirava a cabeça da água para respirar, de um lado via uma frota de petroleiros, alguns deles em chamas, enquanto do outro contemplava a fauna selvagem, incluindo águias-pesqueiras e golfinhos.



"Nunca, jamais esquecerei o contraste entre essas duas imagens", admitiu.



O Estreito de Ormuz tem sido cenário de ataques frequentes contra embarcações desde que os bombardeios de Estados Unidos e Israel contra o Irã, no fim de fevereiro, desencadearam a guerra no Oriente Médio e provocaram um bloqueio recíproco nesta via marítima estratégica.

Entre 15 e 18 de novembro, Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, para chamar atenção para a devastação ambiental provocada pela guerra."Normalmente enfrento os perigos da natureza, mas nesta travessia a nado, todos os riscos procediam do ser humano", disse o nadador britânico de resistência, de 56 anos, em entrevista concedida nesta segunda-feira (23), em Londres."No céu havia drones e aviões de combate, enquanto na água você encontrava contaminação por petróleo e debaixo d'água, minas marinhas", enumerou.Cada vez que o nadador girava e tirava a cabeça da água para respirar, de um lado via uma frota de petroleiros, alguns deles em chamas, enquanto do outro contemplava a fauna selvagem, incluindo águias-pesqueiras e golfinhos."Nunca, jamais esquecerei o contraste entre essas duas imagens", admitiu.O Estreito de Ormuz tem sido cenário de ataques frequentes contra embarcações desde que os bombardeios de Estados Unidos e Israel contra o Irã, no fim de fevereiro, desencadearam a guerra no Oriente Médio e provocaram um bloqueio recíproco nesta via marítima estratégica.

"Cheiro de produtos químicos"



O Irã, situado do outro lado do estreito em relação a Omã, tem atacado as embarcações que, segundo a República Islâmica, navegam em suas águas sem sua autorização.



No primeiro dia, meia hora depois de iniciar sua travessia de 15 quilômetros, um petroleiro que não estava longe foi atingido por um projétil.



"Estava com a cabeça dentro da água e o estrondo foi ensurdecedor", relatou Pugh, que é "patrocinador dos oceanos" do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.



"Lembro que ergui a vista e pensei que tinha que sair dali naquele exato momento", acrescentou.



No segundo dia, um petroleiro chamado Tara Gas foi atingido e enormes bolas de fogo se ergueram no local.



"A água ao redor do barco estava em chamas e o cheiro de produtos químicos era fortíssimo", lembrou o nadador.



Um marinheiro indiano, que garantiu que estava a bordo do navio naquele momento, entrou em contato posteriormente com Pugh, explicou o nadador.



"Foi aterrorizante ficar preso no meio desta guerra", afirmou Pugh, acrescentando que todos são afetados por este conflito interminável, dos marinheiros aos golfinhos e tartarugas que habitam esta via marítima.



"A guerra tem consequências muito duradouras para os seres humanos", assinalou Pugh, acrescentando que o mesmo acontece com a natureza.



"Temos que pôr fim a estes combates. Já duram tempo demais. Nesta guerra não há vencedores", explicou.



"Nunca conseguiremos uma paz duradoura entre as nações se destruirmos os próprios alicerces da vida na Terra", concluiu o nadador britânico.