Papa Francisco relatou ter visto os 'portões do inferno', ocasião em que se defendeu com um rosário - AFP

Papa Francisco relatou ter visto os 'portões do inferno', ocasião em que se defendeu com um rosárioAFP

Publicado 24/11/2026 07:57

Papa Francisco , morto em 2025, afirmou em seu diário pessoal que viu o diabo três vezes e, em uma ocasião, relatou ter observado "os portões do inferno". As revelações estão em trechos de um livro de um cardeal argentino, publicados nesta terça-feira (24).





"O diário espiritual do papa Francisco", apresentado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, inclui trechos de um caderno que Jorge Bergoglio escreveu entre 1992 e 2024, que revelam suas preocupações, arrependimentos e autocríticas, além de sua profunda humanidade e fé.



Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé no Vaticano e colaborador próximo do pontífice argentino, explicou que Francisco pediu ajuda para divulgar ao mundo as reflexões contidas em um caderno com capas de plástico preto.



Após a morte de Francisco no último ano, Fernández expressou a seu sucessor, Leão XIV, a preocupação de que o livro ficasse "esquecido em algum depósito" e recebeu autorização para publicar alguns trechos.

LEIA MAIS: Britânico cruza Ormuz para alertar sobre impacto ambiental da guerra "O diário espiritual do papa Francisco", apresentado pelo cardeal Víctor Manuel Fernández, inclui trechos de um caderno que Jorge Bergoglio escreveu entre 1992 e 2024, que revelam suas preocupações, arrependimentos e autocríticas, além de sua profunda humanidade e fé.Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé no Vaticano e colaborador próximo do pontífice argentino, explicou que Francisco pediu ajuda para divulgar ao mundo as reflexões contidas em um caderno com capas de plástico preto.Após a morte de Francisco no último ano, Fernández expressou a seu sucessor, Leão XIV, a preocupação de que o livro ficasse "esquecido em algum depósito" e recebeu autorização para publicar alguns trechos.

Visões do diabo

Entre as revelações de maior destaque, Francisco relata que, quando era arcebispo de Buenos Aires, viu o diabo em três ocasiões, primeiro de um carro e depois durante uma missa, e que também ouviu sua voz e sentiu sua presença em Roma após uma viagem ao Chile.



O falecido pontífice escreveu em seu diário, em 24 de janeiro de 2021, que o demônio "perambulava descaradamente", segundo uma cópia da edição francesa do livro consultada pela reportagem antes de sua publicação.



Francisco recordou três episódios em que tinha certeza de que o diabo estava "presente fisicamente". No primeiro, ele escreveu: "Eu o vi pela janela do carro. Não esquecerei seus olhos ameaçadores e, ao mesmo tempo, sedutores".



Durante o segundo episódio, ocorrido em uma capela carmelita, ele escreveu que o diabo o olhou com "olhos flamejantes". "Não esquecerei aquele olhar, mais intenso que o anterior. Eram como relâmpagos de fogo", detalhou.



Um terceiro episódio aconteceu durante uma reunião em Roma, após uma viagem ao Chile, quando o viu e disse que ouviu sua voz triunfante. Ele acrescentou que o "Senhor deu a chance de me libertar desses encontros".



Francisco também afirmou que, em 7 de junho de 2018, enquanto se preparava para dormir, viu "os portões do inferno" e que se defendeu tomando o rosário como arma.



Em várias páginas do diário, Francisco não hesita na autocrítica por sentimentos ocasionais de "desdém, inveja e orgulho" ou por ter ignorado um homem embriagado que falou com ele na rua "porque queria caminhar com tranquilidade". Francisco parecia preocupado com a brevidade de sua passagem pela Terra e refletia com frequência sobre o envelhecimento.



O diário contém 86 páginas redigidas antes de sua eleição como papa em 2013 e outras 55 posteriores. Um dos trechos mais breves e, ao mesmo tempo, mais comoventes tem a data de 21 de julho de 2013: "Em 13 de março, eles me elegeram papa".



Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.