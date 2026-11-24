Ações de Trump podem ter valorizado até US$ 15 milhões após retorno de Jensen Huang à Nvidia - AFP

Ações de Trump podem ter valorizado até US$ 15 milhões após retorno de Jensen Huang à NvidiaAFP

Publicado 24/11/2026 09:52

A valorização das ações da Nvidia nesta terça-feira (24), após o retorno de Jensen Huang ao cargo de diretor-executivo , pode ter aumentado em até US$ 15 milhões (cerca de R$ 89,5 milhões) o valor das participações que o presidente norte-americano Donald Trump detém na gigante de tecnologia. Os cálculos foram divulgados pelo jornal econômico britânico Financial Times.