Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais)Redes sociais / Reprodução
Imagens veiculadas na mídia e nas redes sociais mostram dezenas de policiais e atiradores de elite posicionados em prédios nos arredores, além de indivíduos encapuzados portando armas longas ao lado de reféns ajoelhados dentro do supermercado.
O sequestro ocorre no mesmo dia em que se completa o décimo aniversário do histórico acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc, e em meio à pior onda de violência no país desde então.
As chegadas ao aeroporto da famosa cidade litorânea foram reativadas após uma suspensão temporária devido a operações das forças de segurança, informou a autoridade aérea colombiana.
Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais), dois veículos blindados e livre passagem para seguir rumo a Barranquilla, a 130 km de Cartagena.
O presidente Abelardo de la Espriella promove uma política de linha dura contra os criminosos, com bombardeios letais e operações policiais, mas a violência no país não dá sinais de diminuir nos últimos meses.
Após a assinatura do acordo em 2016, grupos ilegais disputam rotas de tráfico de drogas e áreas de mineração ilegal, alimentando o terror no país com sequestros e atentados.
Na noite de segunda-feira, uma dissidência da guerrilha das Farc detonou um carro-bomba na cidade de Villavicencio, deixando 25 feridos e graves destruições.
Britânico cruza Ormuz para alertar sobre impacto ambiental da guerra
Entre 15 e 18 de novembro, Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, para chamar atenção para a devastação ambiental provocada pela guerra.
"No céu havia drones e aviões de combate, enquanto na água você encontrava contaminação por petróleo e debaixo d'água, minas marinhas", enumerou.
Cada vez que o nadador girava e tirava a cabeça da água para respirar, de um lado via uma frota de petroleiros, alguns deles em chamas, enquanto do outro contemplava a fauna selvagem, incluindo águias-pesqueiras e golfinhos.