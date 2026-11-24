Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais) - Redes sociais / Reprodução

Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais)Redes sociais / Reprodução

Publicado 24/11/2026 14:56

Assaltantes fizeram várias pessoas reféns, nesta terça-feira (24), durante um roubo em um supermercado na turística Cartagena, no Caribe colombiano , o que levou à mobilização de uma grande operação das forças de segurança, disse uma fonte da polícia à AFP.

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Imagens veiculadas na mídia e nas redes sociais mostram dezenas de policiais e atiradores de elite posicionados em prédios nos arredores, além de indivíduos encapuzados portando armas longas ao lado de reféns ajoelhados dentro do supermercado.



O sequestro ocorre no mesmo dia em que se completa o décimo aniversário do histórico acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc, e em meio à pior onda de violência no país desde então.



As chegadas ao aeroporto da famosa cidade litorânea foram reativadas após uma suspensão temporária devido a operações das forças de segurança, informou a autoridade aérea colombiana.



Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais), dois veículos blindados e livre passagem para seguir rumo a Barranquilla, a 130 km de Cartagena.



O presidente Abelardo de la Espriella promove uma política de linha dura contra os criminosos, com bombardeios letais e operações policiais, mas a violência no país não dá sinais de diminuir nos últimos meses.



Após a assinatura do acordo em 2016, grupos ilegais disputam rotas de tráfico de drogas e áreas de mineração ilegal, alimentando o terror no país com sequestros e atentados.



Na noite de segunda-feira, uma dissidência da guerrilha das Farc detonou um carro-bomba na cidade de Villavicencio, deixando 25 feridos e graves destruições. Imagens veiculadas na mídia e nas redes sociais mostram dezenas de policiais e atiradores de elite posicionados em prédios nos arredores, além de indivíduos encapuzados portando armas longas ao lado de reféns ajoelhados dentro do supermercado.O sequestro ocorre no mesmo dia em que se completa o décimo aniversário do histórico acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc, e em meio à pior onda de violência no país desde então.As chegadas ao aeroporto da famosa cidade litorânea foram reativadas após uma suspensão temporária devido a operações das forças de segurança, informou a autoridade aérea colombiana.Segundo a mídia local, os sequestradores exigem quase dois milhões de dólares (11,7 milhões de reais), dois veículos blindados e livre passagem para seguir rumo a Barranquilla, a 130 km de Cartagena.O presidente Abelardo de la Espriella promove uma política de linha dura contra os criminosos, com bombardeios letais e operações policiais, mas a violência no país não dá sinais de diminuir nos últimos meses.Após a assinatura do acordo em 2016, grupos ilegais disputam rotas de tráfico de drogas e áreas de mineração ilegal, alimentando o terror no país com sequestros e atentados.Na noite de segunda-feira, uma dissidência da guerrilha das Farc detonou um carro-bomba na cidade de Villavicencio, deixando 25 feridos e graves destruições.

Britânico cruza Ormuz para alertar sobre impacto ambiental da guerra

No passado, o britânico Lewis Pugh nadou em águas com temperaturas abaixo de zero no Polo Norte e entre tubarões e águas-vivas, mas em seu desafio mais recente, na semana passada, enfrentou uma ameaça diferente: o conflito no Estreito de Ormuz.



Entre 15 e 18 de novembro, Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, para chamar atenção para a devastação ambiental provocada pela guerra. Entre 15 e 18 de novembro, Pugh atravessou a nado o estreito, em frente à costa de Omã, para chamar atenção para a devastação ambiental provocada pela guerra.

"Normalmente enfrento os perigos da natureza, mas nesta travessia a nado, todos os riscos procediam do ser humano", disse o nadador britânico de resistência, de 56 anos, em entrevista concedida nesta segunda-feira (23), em Londres.



"No céu havia drones e aviões de combate, enquanto na água você encontrava contaminação por petróleo e debaixo d'água, minas marinhas", enumerou.



Cada vez que o nadador girava e tirava a cabeça da água para respirar, de um lado via uma frota de petroleiros, alguns deles em chamas, enquanto do outro contemplava a fauna selvagem, incluindo águias-pesqueiras e golfinhos.