Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger o meio ambiente, tal como o antecessor, Francisco - AFP / Reprodução

Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger o meio ambiente, tal como o antecessor, FranciscoAFP / Reprodução

Publicado 25/11/2026 08:55

O Papa Leão XIV considerou nesta quarta-feira (25) "preocupante" o fracasso das negociações climáticas na COP31 . A cúpula terminou no último domingo (22) na Turquia sem um acordo, após vários países rejeitarem um projeto de texto final que não mencionava explicitamente os combustíveis fósseis.





"Diante da crescente frequência de fenômenos climáticos extremos, é preocupante que a COP31 tenha terminado sem que a comunidade internacional alcançasse compromissos claros para enfrentar esta crise de maneira séria e responsável", afirmou o pontífice ao encerrar a audiência geral na Praça de São Pedro.



A reunião de cúpula do clima da ONU fracassou em alcançar um acordo depois que os países não chegaram a um consenso a respeito de questões cruciais, como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático e as tecnologias destinadas a remover dióxido de carbono da atmosfera.



Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger a natureza, seguindo a linha de seu antecessor, Francisco, autor de uma influente encíclica sobre o meio ambiente que vinculou explicitamente o uso de combustíveis fósseis às mudanças climáticas.



O pontífice americano afirma que o aquecimento global não é apenas um desafio ambiental, mas também uma questão de justiça social, pois são os mais pobres que sofrem com maior intensidade diante das catástrofes naturais e das ondas de calor agravadas pelas mudanças climáticas.



Nesta quarta-feira, Leão XIV acrescentou que a crise climática "exige um renovado senso de responsabilidade compartilhada, novas formas de solidariedade entre as nações e mudanças profundas em nossos comportamentos, nos sistemas socioeconômicos e na governança de nossas sociedades". LEIA MAIS: Diário pessoal revela que Papa Francisco teve visões do diabo "Diante da crescente frequência de fenômenos climáticos extremos, é preocupante que a COP31 tenha terminado sem que a comunidade internacional alcançasse compromissos claros para enfrentar esta crise de maneira séria e responsável", afirmou o pontífice ao encerrar a audiência geral na Praça de São Pedro.A reunião de cúpula do clima da ONU fracassou em alcançar um acordo depois que os países não chegaram a um consenso a respeito de questões cruciais, como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático e as tecnologias destinadas a remover dióxido de carbono da atmosfera.Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger a natureza, seguindo a linha de seu antecessor, Francisco, autor de uma influente encíclica sobre o meio ambiente que vinculou explicitamente o uso de combustíveis fósseis às mudanças climáticas.O pontífice americano afirma que o aquecimento global não é apenas um desafio ambiental, mas também uma questão de justiça social, pois são os mais pobres que sofrem com maior intensidade diante das catástrofes naturais e das ondas de calor agravadas pelas mudanças climáticas.Nesta quarta-feira, Leão XIV acrescentou que a crise climática "exige um renovado senso de responsabilidade compartilhada, novas formas de solidariedade entre as nações e mudanças profundas em nossos comportamentos, nos sistemas socioeconômicos e na governança de nossas sociedades".

Fracasso da COP31 desencadeou críticas

O fracasso da COP31 aumentou as preocupações quanto à capacidade da comunidade internacional de avançar na luta contra a mudança climática. Apesar do fracasso "terrível", é "absolutamente crucial que o multilateralismo continue vivo" para combater a mudança climática, declarou a União Europeia na última segunda-feira (23).



União Europeia, Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países em desenvolvimento rejeitaram o projeto de decisão final porque não incluía nenhuma menção explícita à eliminação dos combustíveis fósseis. Já outras nações como Índia, China, Arábia Saudita, Japão e Venezuela viam o texto com bons olhos, segundo fontes a par das negociações.



Pequim expressou sua decepção com o resultado da cúpula, embora tenha assegurado que a transição ecológica mundial continua sendo "irreversível". Com seus 1,4 bilhão de habitantes, a China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, Índia e União Europeia.

