Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger o meio ambiente, tal como o antecessor, FranciscoAFP / Reprodução
"Diante da crescente frequência de fenômenos climáticos extremos, é preocupante que a COP31 tenha terminado sem que a comunidade internacional alcançasse compromissos claros para enfrentar esta crise de maneira séria e responsável", afirmou o pontífice ao encerrar a audiência geral na Praça de São Pedro.
A reunião de cúpula do clima da ONU fracassou em alcançar um acordo depois que os países não chegaram a um consenso a respeito de questões cruciais, como a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, o financiamento climático e as tecnologias destinadas a remover dióxido de carbono da atmosfera.
Leão XIV tem reiterado a necessidade de proteger a natureza, seguindo a linha de seu antecessor, Francisco, autor de uma influente encíclica sobre o meio ambiente que vinculou explicitamente o uso de combustíveis fósseis às mudanças climáticas.
O pontífice americano afirma que o aquecimento global não é apenas um desafio ambiental, mas também uma questão de justiça social, pois são os mais pobres que sofrem com maior intensidade diante das catástrofes naturais e das ondas de calor agravadas pelas mudanças climáticas.
Nesta quarta-feira, Leão XIV acrescentou que a crise climática "exige um renovado senso de responsabilidade compartilhada, novas formas de solidariedade entre as nações e mudanças profundas em nossos comportamentos, nos sistemas socioeconômicos e na governança de nossas sociedades".
Fracasso da COP31 desencadeou críticas
União Europeia, Reino Unido, Panamá, Vanuatu e outros países em desenvolvimento rejeitaram o projeto de decisão final porque não incluía nenhuma menção explícita à eliminação dos combustíveis fósseis. Já outras nações como Índia, China, Arábia Saudita, Japão e Venezuela viam o texto com bons olhos, segundo fontes a par das negociações.
Pequim expressou sua decepção com o resultado da cúpula, embora tenha assegurado que a transição ecológica mundial continua sendo "irreversível". Com seus 1,4 bilhão de habitantes, a China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, à frente dos Estados Unidos, Índia e União Europeia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.