Sequestro ocorreu no dia do décimo aniversário do acordo de paz que desarmou a guerrilha das FarcManuel Pedraza / AFP
Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite (horário local), em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país.
Segundo o presidente de extrema direita, os criminosos fugiram para o supermercado, na manhã desta terça-feira (24), após uma tentativa frustrada de roubar um veículo blindado com objetos de valor. Um dos assaltantes morreu durante a operação, afirmou o mandatário.
Desde que assumiu o poder, em agosto, o presidente utiliza com frequência uma retórica de linha dura, no momento em que a Colômbia registra a pior onda de violência em uma década.
Os números de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foram revelados, mas ao longo do dia a polícia anunciou 10 libertações, a maioria de mulheres idosas. O prefeito de Cartagena garantiu que todas as pessoas estão "sãs e salvas".
Escoltado por uma caravana de carros e motos da polícia, De la Espriella chegou ao supermercado com uniforme militar, portando uma arma e um transmissor de rádio. "Eles receberam a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles rejeitaram a oportunidade e atuamos com contundência", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.
O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas. A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos pontos do país.
Após a operação de resgate, imagens divulgadas pela imprensa local mostraram três homens que saíram algemados e escoltados por policiais do supermercado.
Antes, durante a manhã, homens encapuzados apontaram armas para os reféns, amarrados e usados como escudos diante das janelas do supermercado. Já no período da noite, atiradores de elite permaneceram posicionados nos telhados próximos ao supermercado. Um helicóptero da polícia sobrevoou a área durante todo o período de sequestro.
Dia violento
Após o vazio de poder deixado pelo desarmamento das Farc, outros rebeldes e máfias provocam uma nova onda de violência, com atentados, sequestros e assassinatos. O Estado demorou a chegar às zonas onde a guerrilha operava, segundo analistas.
De la Espriella também informou sobre um ataque "terrorista" que deixou temporariamente sem energia elétrica parte do sudoeste do país. "Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança", afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.
Na noite desta segunda-feira (23), a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio deixou 25 feridos e causou danos à sede do governo regional e aos seus arredores.
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