Sequestro ocorreu no dia do décimo aniversário do acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc - Manuel Pedraza / AFP

Sequestro ocorreu no dia do décimo aniversário do acordo de paz que desarmou a guerrilha das FarcManuel Pedraza / AFP

Publicado 25/11/2026 09:28

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, anunciou nesta quarta-feira (25) que todos os reféns que permaneceram sequestrados por quase 17 horas em um supermercado na cidade de Cartagena foram resgatados durante a madrugada. Espriella chamou a operação de "absolutamente impecável".





Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite (horário local), em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país.



Segundo o presidente de extrema direita, os criminosos fugiram para o supermercado, na manhã desta terça-feira (24), após uma tentativa frustrada de roubar um veículo blindado com objetos de valor. Um dos assaltantes morreu durante a operação, afirmou o mandatário.



Desde que assumiu o poder, em agosto, o presidente utiliza com frequência uma retórica de linha dura, no momento em que a Colômbia registra a pior onda de violência em uma década.



Os números de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foram revelados, mas ao longo do dia a polícia anunciou 10 libertações, a maioria de mulheres idosas. O prefeito de Cartagena garantiu que todas as pessoas estão "sãs e salvas".



Escoltado por uma caravana de carros e motos da polícia, De la Espriella chegou ao supermercado com uniforme militar, portando uma arma e um transmissor de rádio. "Eles receberam a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles rejeitaram a oportunidade e atuamos com contundência", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.



O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas. A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos pontos do país.



Após a operação de resgate, imagens divulgadas pela imprensa local mostraram três homens que saíram algemados e escoltados por policiais do supermercado.



Antes, durante a manhã, homens encapuzados apontaram armas para os reféns, amarrados e usados como escudos diante das janelas do supermercado. Já no período da noite, atiradores de elite permaneceram posicionados nos telhados próximos ao supermercado. Um helicóptero da polícia sobrevoou a área durante todo o período de sequestro. LEIA MAIS: Papa diz que fracasso das negociações da COP 31 é 'preocupante' Policiais, militares e agentes de forças especiais entraram no local após a meia-noite (horário local), em meio a explosões para tentar acabar com o sequestro na cidade turística do norte do país.Segundo o presidente de extrema direita, os criminosos fugiram para o supermercado, na manhã desta terça-feira (24), após uma tentativa frustrada de roubar um veículo blindado com objetos de valor. Um dos assaltantes morreu durante a operação, afirmou o mandatário.Desde que assumiu o poder, em agosto, o presidente utiliza com frequência uma retórica de linha dura, no momento em que a Colômbia registra a pior onda de violência em uma década.Os números de sequestradores e de pessoas mantidas como reféns não foram revelados, mas ao longo do dia a polícia anunciou 10 libertações, a maioria de mulheres idosas. O prefeito de Cartagena garantiu que todas as pessoas estão "sãs e salvas".Escoltado por uma caravana de carros e motos da polícia, De la Espriella chegou ao supermercado com uniforme militar, portando uma arma e um transmissor de rádio. "Eles receberam a oportunidade de se entregar e libertar os reféns. Eles rejeitaram a oportunidade e atuamos com contundência", disse em um vídeo publicado nas redes sociais.O sequestro coincidiu com o 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas. A data foi ofuscada por uma inusitada onda de violência, com atentados em diversos pontos do país.Após a operação de resgate, imagens divulgadas pela imprensa local mostraram três homens que saíram algemados e escoltados por policiais do supermercado.Antes, durante a manhã, homens encapuzados apontaram armas para os reféns, amarrados e usados como escudos diante das janelas do supermercado. Já no período da noite, atiradores de elite permaneceram posicionados nos telhados próximos ao supermercado. Um helicóptero da polícia sobrevoou a área durante todo o período de sequestro.

O crime aconteceu em Cartagena, uma cidade portuária do Caribe colombiano, famosa por seu centro histórico do período colonial, resorts de praia e cruzeiros.



Dia violento

De la Espriella descartou na terça-feira o envolvimento de um grupo terrorista. "Bandidos foram surpreendidos e não tiveram como escapar, e então sequestraram um grupo de pessoas", disse o mandatário. A imprensa local informou que os homens armados exigiam quase US$ 2 milhões, dois veículos blindados e um salvo-conduto até a cidade de Barranquilla. A reportagem não pôde verificar essas informações.



Após o vazio de poder deixado pelo desarmamento das Farc, outros rebeldes e máfias provocam uma nova onda de violência, com atentados, sequestros e assassinatos. O Estado demorou a chegar às zonas onde a guerrilha operava, segundo analistas.



De la Espriella também informou sobre um ataque "terrorista" que deixou temporariamente sem energia elétrica parte do sudoeste do país. "Os atos criminosos constituem a resposta de grupos terroristas à ofensiva contundente que o Governo Nacional vem empreendendo para restabelecer a ordem e a segurança", afirmou o presidente, um crítico ferrenho do acordo de paz.



Na noite desta segunda-feira (23), a explosão de um carro-bomba na cidade de Villavicencio deixou 25 feridos e causou danos à sede do governo regional e aos seus arredores.