Julio Bitelli não deve retomar suas funções diplomáticas no país vizinho - Felipe Portilla / Divulgação Apex-Brasil

Julio Bitelli não deve retomar suas funções diplomáticas no país vizinhoFelipe Portilla / Divulgação Apex-Brasil

Publicado 25/11/2026 15:24

O governo brasileiro decidiu que o embaixador do Brasil na Argentina, Julio Bitelli, não deve retomar suas funções diplomáticas no país vizinho . Bitelli deve ir a Buenos Aires apenas para buscar pertences pessoais sem reassumir o posto que deixou em julho após atritos diplomáticos entre os dois governos.

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Com isso, a missão do embaixador é encerrada na Argentina, consolidando um rebaixamento nas relações bilaterais para o nível de encarregado de negócios. Até então, havia uma expectativa de um possível retorno do embaixador ao país vizinho.



Na linguagem diplomática, a convocação de um embaixador de volta ao país de origem costuma expressar um descontentamento nas relações bilaterais, sendo ainda mais grave a decisão de rebaixar o contato entre os países a um encarregado de negócios, cargo inferior ao de embaixador.



A decisão de Bitelli não regressar mais à Argentina foi tomada após o ministro das relações exteriores do país vizinho, Pablo Quirno, afirmar, no último sábado (21), que “situações” da eleição no Brasil, que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “colocariam, de alguma maneira, em dúvida todo o cenário”.



O chanceler não explicou que situação seria essa, nem apresentou qualquer argumento para sustentar a afirmação. A declaração foi dada em um programa da emissora de TV argentina Eltrece após ser questionado porque o presidente Javier Milei não reconheceu o resultado do pleito no Brasil.



“Ou seja, não é preciso reconhecer [a eleição]. Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral brasileiro. Portanto, o fato de nós dizermos sim ou não, não altera o resultado de forma alguma”, respondeu.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que a votação no Brasil ocorreu “dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.



O governo Milei foi o único da América do Sul que não cumprimentou o presidente Lula pela vitória. O governo de Buenos Aires ainda vem sendo acusado por veículos de imprensa de ter colaborado para fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos (EUA).



O senador do PL não poderia se ausentar do país por responder a investigações de corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias sobre a participação do governo Milei na fuga levaram o Itamaraty a cobrar explicações do governo vizinho. Em carta publicada após chegar aos EUA, Flávio chegou a agradecer Milei.



Derrotado, o candidato Flávio afirmou, sem apresentar provas ou indícios, que o pleito teria sido fraudado. Já o partido do candidato, o PL, reconheceu o resultado proclamado pelo TSE.

Com isso, a missão do embaixador é encerrada na Argentina, consolidando um rebaixamento nas relações bilaterais para o nível de encarregado de negócios. Até então, havia uma expectativa de um possível retorno do embaixador ao país vizinho.Na linguagem diplomática, a convocação de um embaixador de volta ao país de origem costuma expressar um descontentamento nas relações bilaterais, sendo ainda mais grave a decisão de rebaixar o contato entre os países a um encarregado de negócios, cargo inferior ao de embaixador.A decisão de Bitelli não regressar mais à Argentina foi tomada após o ministro das relações exteriores do país vizinho, Pablo Quirno, afirmar, no último sábado (21), que “situações” da eleição no Brasil, que reelegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “colocariam, de alguma maneira, em dúvida todo o cenário”.O chanceler não explicou que situação seria essa, nem apresentou qualquer argumento para sustentar a afirmação. A declaração foi dada em um programa da emissora de TV argentina Eltrece após ser questionado porque o presidente Javier Milei não reconheceu o resultado do pleito no Brasil.“Ou seja, não é preciso reconhecer [a eleição]. Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral brasileiro. Portanto, o fato de nós dizermos sim ou não, não altera o resultado de forma alguma”, respondeu.O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que a votação no Brasil ocorreu “dentro da mais absoluta normalidade e com respeito aos ditames legais e constitucionais”.O governo Milei foi o único da América do Sul que não cumprimentou o presidente Lula pela vitória. O governo de Buenos Aires ainda vem sendo acusado por veículos de imprensa de ter colaborado para fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos (EUA).O senador do PL não poderia se ausentar do país por responder a investigações de corrupção e lavagem de dinheiro. As denúncias sobre a participação do governo Milei na fuga levaram o Itamaraty a cobrar explicações do governo vizinho. Em carta publicada após chegar aos EUA, Flávio chegou a agradecer Milei.Derrotado, o candidato Flávio afirmou, sem apresentar provas ou indícios, que o pleito teria sido fraudado. Já o partido do candidato, o PL, reconheceu o resultado proclamado pelo TSE.

Crise diplomática



A crise diplomática entre Brasil e Argentina vem escalando desde que o presidente Javier Milei passou a insultar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que motivou a convocação do embaixador do Brasil na Argentina ainda em julho.



Durante convenção partidária de Flávio Bolsonaro, Milei atacou decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e xingou o presidente Lula.



Relações bilaterais



O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, sendo destino de 12,6% das exportações de bens do país, à frente da China com 9,9% e Estados Unidos, com 9,8%, no acumulado de janeiro a junho deste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina (Indec).



Em 2025, a Argentina figurou como o terceiro principal destino das exportações brasileiras, que representaram US$ 18,1 bilhões em bens vendidos, o que soma 5,2% do total exportado pelo Brasil. Os dados são da Comex Stat, o banco de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).