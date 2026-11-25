Outras três pessoas morreram nesta quarta-feira (25) em bombardeios israelenses - Reprodução / X

Outras três pessoas morreram nesta quarta-feira (25) em bombardeios israelensesReprodução / X

Publicado 25/11/2026 16:06

Israel e Hamas trocam acusações frequentes sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023.A Defesa Civil, uma força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas, declarou à AFP que um ataque israelense contra um edifício residencial no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, matou quatro pessoas, entre elas "um homem, sua esposa e suas duas filhas", de 13 e 15 anos, e deixou outras 12 feridas.O Ministério do Interior de Gaza, que também opera sob a autoridade do movimento islamista palestino, identificou o homem como o coronel Mohammed Abu al-Ouf, diretor do serviço de segurança interna para o norte de Gaza, e confirmou sua morte e a de sua família.O Exército israelense confirmou em um comunicado que matou Abu al-Ouf, a quem apresentou como "uma figura importante" do movimento.Anteriormente, havia afirmado à AFP que "o alvo era um terrorista do Hamas", sem fornecer mais detalhes.O ataque aconteceu um dia após Israel matar o diretor de segurança interna do Hamas, Naim Abu Nahal, nomeado há dois meses.Naim Abu Nahal "fazia parte do pequeno círculo de pessoas que, durante anos, mantiveram o sargento-mor Oron Shaul em cativeiro", cujo corpo ficou retido em Gaza desde a guerra de 2014 até ser recuperado em uma operação em janeiro de 2025, acrescentou o Exército.Outras três pessoas morreram nesta quarta-feira em bombardeios israelenses, elevando para sete o número de mortos no dia, acrescentou a Defesa Civil.Mais de 1.650 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, que também opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.No mesmo período, o Exército israelense afirmou que sete de seus soldados morreram, assim como um prestador de serviços civil.Desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, a ofensiva de Israel deixou a maior parte de Gaza em ruínas e provocou a morte de mais de 74 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.