Outras três pessoas morreram nesta quarta-feira (25) em bombardeios israelensesReprodução / X
Israel e Hamas trocam acusações frequentes sobre violações do cessar-fogo que entrou em vigor em outubro de 2025, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023.
A Defesa Civil, uma força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas, declarou à AFP que um ataque israelense contra um edifício residencial no campo de refugiados de Al-Shati, a oeste da Cidade de Gaza, matou quatro pessoas, entre elas "um homem, sua esposa e suas duas filhas", de 13 e 15 anos, e deixou outras 12 feridas.
O Ministério do Interior de Gaza, que também opera sob a autoridade do movimento islamista palestino, identificou o homem como o coronel Mohammed Abu al-Ouf, diretor do serviço de segurança interna para o norte de Gaza, e confirmou sua morte e a de sua família.
O Exército israelense confirmou em um comunicado que matou Abu al-Ouf, a quem apresentou como "uma figura importante" do movimento.
Anteriormente, havia afirmado à AFP que "o alvo era um terrorista do Hamas", sem fornecer mais detalhes.
O ataque aconteceu um dia após Israel matar o diretor de segurança interna do Hamas, Naim Abu Nahal, nomeado há dois meses.
Naim Abu Nahal "fazia parte do pequeno círculo de pessoas que, durante anos, mantiveram o sargento-mor Oron Shaul em cativeiro", cujo corpo ficou retido em Gaza desde a guerra de 2014 até ser recuperado em uma operação em janeiro de 2025, acrescentou o Exército.
Outras três pessoas morreram nesta quarta-feira em bombardeios israelenses, elevando para sete o número de mortos no dia, acrescentou a Defesa Civil.
Mais de 1.650 palestinos morreram desde o início da trégua, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde de Gaza, que também opera sob a autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.
No mesmo período, o Exército israelense afirmou que sete de seus soldados morreram, assim como um prestador de serviços civil.
Desde o ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro de 2023, a ofensiva de Israel deixou a maior parte de Gaza em ruínas e provocou a morte de mais de 74 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.
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