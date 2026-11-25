Machado discursou nesta quarta-feira (25) na sede da Universidade Central da Venezuela (UCV) - Juan Barreto / AFP

Machado discursou nesta quarta-feira (25) na sede da Universidade Central da Venezuela (UCV)Juan Barreto / AFP

Publicado 25/11/2026 17:43

líder opositora venezuelana María Corina Machado prometeu nesta quarta-feira (25) uma transição "sem rancor" e "sem vingança" na Venezuela, durante seu primeiro ato público com grande participação popular no país desde seu retorno surpreendente do exílio, em outubro.

LEIA MAIS! Brasil decide que embaixador não deve voltar à Argentina de Milei



A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, muito popular na Venezuela, tem pressionado o governo interino apoiado pelos Estados Unidos a realizar eleições livres no próximo ano, após a captura do presidente Nicolás Maduro, em janeiro.



Aclamada e recebida aos gritos de "Liberdade, liberdade!" na sede da Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade, Machado discursou nesta quarta-feira na célebre Aula Magna, decorada pelo escultor Alexander Calder. No palco, era possível ler: "Sejamos livres! Vença a sombra! "



A "transição que busca o reencontro tão desejado entre os venezuelanos" será com "verdade sem rancor e justiça sem vingança", garantiu Machado durante sua mensagem à nação, diante de cerca de 3 mil estudantes.



Trata-se de "uma refundação histórica" que "não pode ficar nas mãos de pequenos grupos de interesse", acrescentou.



Ela afirmou que, durante décadas, o chavismo, que governa o país desde 1999, primeiro com Hugo Chávez, até 2013, e depois com Maduro, impôs "a ideia de um Estado providencial" que traria o progresso.



"Essa ideia terminou em um controle cada vez mais sufocante da vida das pessoas e deixou os cidadãos nas mãos de pequenos grupos de poder", afirmou Machado.



"Nunca mais vão nos colocar uns contra os outros, entre irmãos", enfatizou.

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2025, muito popular na Venezuela, tem pressionado o governo interino apoiado pelos Estados Unidos a realizar eleições livres no próximo ano, após a captura do presidente Nicolás Maduro, em janeiro.Aclamada e recebida aos gritos de "Liberdade, liberdade!" na sede da Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas, considerada Patrimônio Mundial da Humanidade, Machado discursou nesta quarta-feira na célebre Aula Magna, decorada pelo escultor Alexander Calder. No palco, era possível ler: "Sejamos livres! Vença a sombra! "A "transição que busca o reencontro tão desejado entre os venezuelanos" será com "verdade sem rancor e justiça sem vingança", garantiu Machado durante sua mensagem à nação, diante de cerca de 3 mil estudantes.Trata-se de "uma refundação histórica" que "não pode ficar nas mãos de pequenos grupos de interesse", acrescentou.Ela afirmou que, durante décadas, o chavismo, que governa o país desde 1999, primeiro com Hugo Chávez, até 2013, e depois com Maduro, impôs "a ideia de um Estado providencial" que traria o progresso."Essa ideia terminou em um controle cada vez mais sufocante da vida das pessoas e deixou os cidadãos nas mãos de pequenos grupos de poder", afirmou Machado."Nunca mais vão nos colocar uns contra os outros, entre irmãos", enfatizou.

Acordo amplo com os EUA



A líder do partido Vente Venezuela propôs Forças Armadas dedicadas à defesa da "integridade do território, assim como à contenção e mitigação das ameaças que nos cercam, como o crime organizado internacional ou o narcoterrorismo".



Destacou a relação com os Estados Unidos como prioritária e afirmou que haverá "um acordo amplo e de longo prazo abrangendo a segurança, o desmantelamento dos grupos criminosos, o fortalecimento das instituições, a energia, a mineração, o comércio e a migração".



Desde a queda de Maduro em uma incursão das forças americanas, o governo interino de Delcy Rodríguez alinhou os interesses da Venezuela aos de Washington, com a aprovação de leis para abrir ao capital privado os setores de hidrocarbonetos, mineração e eletricidade.



Rodríguez também firmou um acordo pelo qual cede 20% das gigantescas reservas de petróleo do país e outro de cooperação militar.



Machado, que saiu da clandestinidade na Venezuela em dezembro passado para receber o Nobel da Paz, afirmou que seu retorno ao país busca mobilizar a sociedade.



Entre gritos e aplausos, os estudantes exibiram uma grande faixa com a frase: "Que a juventude decida o país que quer".



Leonardo Álvarez, um estudante de história de 21 anos, disse: "Nossa universidade sofreu repressão por parte das forças do Estado, nossos líderes estudantis foram perseguidos".



Álvarez pediu a Machado que falasse a eles "a verdade sobre o que acontecerá com as universidades venezuelanas durante a transição".



Antes de sua chegada, os estudantes que lotavam um auditório da universidade cantaram: "Quem somos nós? Venezuela! O que queremos? Liberdade!"



A líder opositora, que retornou após um exílio de 10 meses, convocou para esta quinta-feira uma grande consulta nacional com assembleias de bairro, cujas conclusões serão reunidas na plataforma digital Punto de Acuerdo para construir um consenso sobre os grandes temas nacionais.



Machado havia sido declarada inelegível e não pôde concorrer às eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, após as quais Maduro declarou sua vitória. A oposição denunciou uma fraude em massa.



Rodríguez, no poder desde a captura de Maduro, prometeu eleições livres e justas, mas não estabeleceu uma data.