A suspensão no início do mês causou o cancelamento de cerca de 18 mil voos nos EUA - Kamil Krzaczynski / AFP

A suspensão no início do mês causou o cancelamento de cerca de 18 mil voos nos EUAKamil Krzaczynski / AFP

Publicado 25/11/2026 18:59 | Atualizado 25/11/2026 19:02

Uma fonte a par da investigação contou à emissora que uma quantidade massiva de dados provocou falhas nas comunicação de radar e rádio. Os investigadores dizem que a configuração do roteador afetou a comunicação do equipamento com outros roteadores mais antigos que, segundo a CNN, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) está desativando.Uma atualização de software será necessária para impedir novas falhas no sistema. Apesar de ainda haver questões a serem esclarecidas, os investigadores afirmaram estar "90% certos" de que a falha não foi gerada por agentes mal-intencionados. Um relatório está sendo preparado com as conclusões da apuração, que contou com o apoio do FBI e de outros representantes da segurança nacional do país.A suspensão nacional de voos, a terceira desde o 11 de setembro, chamou a atenção para a supervisão da FAA sobre as empresas privadas contratadas para manter a rede. Na data da falha, a empresa L3Harris estava realizando um serviço de manutenção que envolvia a troca de um roteador antigo.A CNN entrou em contato com a FAA e com a L3Harris, empresa contratada que opera o sistema de telecomunicações. A agência afirmou que mudanças na política de supervisão alteraram somente a forma como a manutenção é priorizada."A FAA realiza avaliações contínuas de risco para mudanças no Sistema Nacional de Espaço Aéreo. No entanto, a L3Harris é proprietária e responsável pela manutenção da infraestrutura de telecomunicações da FAA", afirmou a agência em comunicado."De acordo com as ordens da FAA, a agência supervisiona a L3Harris por meio do monitoramento do desempenho dos serviços, e não com supervisão direta no local. O pessoal da FAA nunca certifica nem aprova a execução interna da instalação de um roteador da L3 Harris", acrescentou a FAA.A suspensão no início do mês, provocada por falha que afetou todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo do país, durou mais de quatro horas e causou o cancelamento de cerca de 18 mil voos nos EUA.