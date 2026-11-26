Hayden Panettiere morreu em agostoAngela Weiss / AFP
A fortuna da atriz, que interpretou Kirby Reed em Pânico, é composta por bens pessoais que chegam a aproximadamente US$ 5,2 milhões e imóveis avaliados em mais de US$ 1 milhão, de acordo com o jornal. Hayden morreu sem deixar testamento e, portanto, a filha seria a única herdeira.
Klitschko assumiu a guarda total da filha em 2018 e tem autorização para administrar temporariamente os bens da atriz para proteger o patrimônio deixado à criança. Agora, a defesa do atleta solicita à Justiça que a consultora financeira e tributária Melissa Moskal Bencivenga seja nomeada administradora dos bens de Hayden, para garantir que a garota tenha "direito à totalidade" da herança.
Entenda a morte da atriz
Hayden, que também estrelou as séries Heroes e Nashville, foi encontrada inconsciente por paramédicos em um apartamento em Greenville, no dia 16 de agosto. Ela foi declarada morta no local.
Na ocasião, um relatório do legista obtido pela Associated Press apontou que a morte foi provocada por uma overdose acidental de diversas drogas, incluindo fentanil.
Segundo o documento, a atriz havia passado por uma clínica de reabilitação poucas semanas antes. Brian Hickerson, seu namorado à época, com quem mantinha um relacionamento intermitente, e Zach Hickerson, irmão dele, estavam na residência.
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