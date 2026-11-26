Hayden Panettiere morreu em agosto - Angela Weiss / AFP

Hayden Panettiere morreu em agostoAngela Weiss / AFP

Publicado 26/11/2026 19:05

São Paulo - A atriz Hayden Panettiere, morta aos 36 anos em agosto deste ano em decorrência de uma overdose acidental, deixou uma fortuna de mais de US$ 6,2 milhões, cerca de R$ 36,4 milhões. A filha dela, Kaya, de 11 anos, é apontada como única herdeira.