Lei aprovada no Congresso argentino dificulta o acesso de menores de idade às betsAntônio Cruz / Agência Brasil
Os senadores aprovaram por unanimidade, com 72 votos, a legislação que estabelece padrões nacionais mínimos para todas as plataformas de apostas. A norma dificulta o acesso de menores de idade, que já era proibido, mas facilmente burlado. Também restringe parcialmente as fontes de ingresso de dinheiro para apostar, entre outras medidas.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2024, mas não foi enviado ao Senado, o que gerava o risco de perder a validade, o que obrigaria o processo a recomeçar do zero.
Na última segunda-feira (23), o episcopado argentino enviou uma carta aos congressistas na qual advertia que deixar a lei perder a validade seria o equivalente a ser cúmplice da "morte silenciosa que ameaça a vida e o futuro de tantos jovens". A mensagem foi enviada menos de duas semanas após a visita do papa Leão XIV a Buenos Aires, que mobilizou milhões de pessoas.
Após a pressão, os senadores concordaram em votar o projeto, que também proíbe publicidade, promoção e patrocínios a clubes de futebol, atletas ou influenciadores. O Boca Juniors, por exemplo, tem como patrocinadora a casa de apostas Betsson.
Após a votação, a senadora governista Patricia Bullrich propôs batizar o projeto como Lei Leão XIV. "Como a vinda do papa realmente abriu o coração de todos nós, nos reencontramos, vimos milhões de argentinos nas ruas, eu gostaria de propor a esta Casa que chamemos esta lei de Lei Leão XIV", disse.
Em 2025, as consultas por jogo compulsivo cresceram 27% na comparação com 2024, segundo as estatísticas mais recentes da Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Nação Argentina. O projeto tem como objetivo prevenir a ludopatia em geral, mas com foco especial nos menores de idade.
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