Lei aprovada no Congresso argentino dificulta o acesso de menores de idade às bets - Antônio Cruz / Agência Brasil

Lei aprovada no Congresso argentino dificulta o acesso de menores de idade às betsAntônio Cruz / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 08:40

O Congresso da Argentina aprovou nesta quinta-feira (26) uma lei para combater a ludopatia, o vício em jogos, com foco nas casas de apostas virtuais, as chamadas bets. O projeto que havia ficado paralisado por dois anos e voltou a ganhar impulso após a insistência da Igreja Católica e a visita do Papa Leão XIV ao país este mês.





Os senadores aprovaram por unanimidade, com 72 votos, a legislação que estabelece padrões nacionais mínimos para todas as plataformas de apostas. A norma dificulta o acesso de menores de idade, que já era proibido, mas facilmente burlado. Também restringe parcialmente as fontes de ingresso de dinheiro para apostar, entre outras medidas.



O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2024, mas não foi enviado ao Senado, o que gerava o risco de perder a validade, o que obrigaria o processo a recomeçar do zero.



Na última segunda-feira (23), o episcopado argentino enviou uma carta aos congressistas na qual advertia que deixar a lei perder a validade seria o equivalente a ser cúmplice da "morte silenciosa que ameaça a vida e o futuro de tantos jovens". A mensagem foi enviada menos de duas semanas após a visita do papa Leão XIV a Buenos Aires, que mobilizou milhões de pessoas.



Após a pressão, os senadores concordaram em votar o projeto, que também proíbe publicidade, promoção e patrocínios a clubes de futebol, atletas ou influenciadores. O Boca Juniors, por exemplo, tem como patrocinadora a casa de apostas Betsson.



Após a votação, a senadora governista Patricia Bullrich propôs batizar o projeto como Lei Leão XIV. "Como a vinda do papa realmente abriu o coração de todos nós, nos reencontramos, vimos milhões de argentinos nas ruas, eu gostaria de propor a esta Casa que chamemos esta lei de Lei Leão XIV", disse.



Em 2025, as consultas por jogo compulsivo cresceram 27% na comparação com 2024, segundo as estatísticas mais recentes da Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Nação Argentina. O projeto tem como objetivo prevenir a ludopatia em geral, mas com foco especial nos menores de idade. LEIA MAIS: Atriz Hayden Panettiere deixa fortuna milionária e ex recorre à Justiça Os senadores aprovaram por unanimidade, com 72 votos, a legislação que estabelece padrões nacionais mínimos para todas as plataformas de apostas. A norma dificulta o acesso de menores de idade, que já era proibido, mas facilmente burlado. Também restringe parcialmente as fontes de ingresso de dinheiro para apostar, entre outras medidas.O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2024, mas não foi enviado ao Senado, o que gerava o risco de perder a validade, o que obrigaria o processo a recomeçar do zero.Na última segunda-feira (23), o episcopado argentino enviou uma carta aos congressistas na qual advertia que deixar a lei perder a validade seria o equivalente a ser cúmplice da "morte silenciosa que ameaça a vida e o futuro de tantos jovens". A mensagem foi enviada menos de duas semanas após a visita do papa Leão XIV a Buenos Aires, que mobilizou milhões de pessoas.Após a pressão, os senadores concordaram em votar o projeto, que também proíbe publicidade, promoção e patrocínios a clubes de futebol, atletas ou influenciadores. O Boca Juniors, por exemplo, tem como patrocinadora a casa de apostas Betsson.Após a votação, a senadora governista Patricia Bullrich propôs batizar o projeto como Lei Leão XIV. "Como a vinda do papa realmente abriu o coração de todos nós, nos reencontramos, vimos milhões de argentinos nas ruas, eu gostaria de propor a esta Casa que chamemos esta lei de Lei Leão XIV", disse.Em 2025, as consultas por jogo compulsivo cresceram 27% na comparação com 2024, segundo as estatísticas mais recentes da Secretaria de Políticas Integrais sobre Drogas da Nação Argentina. O projeto tem como objetivo prevenir a ludopatia em geral, mas com foco especial nos menores de idade.

Papa fez missas para multidões durante passagem pelo país

Durante a passagem pela Argentina neste mês, Leão XIV realizou missas para grande multidões. Na primeira celebração ao ar livre em Buenos Aires, no dia 9, o pontífice reuniu 2,5 milhões de fiéis. No dia seguinte, uniu 650 mil pessoas em uma missa em Córdoba, região central do país, e mais de um milhão em uma vigília noturna com jovens, na capital.

O recorde de público foi alcançado em 11 de novembro, último dia de visita, quando mais de três milhões de fiéis compareceram a uma missa na cidade de Luján, a 75 quilômetros de Buenos Aires. Em seus discursos, o papa desafiou as políticas do presidente Javier Milei, ao pedir a aplicação de uma economia mais inclusiva, o apoio aos sindicatos e o fim dos cortes de verbas que prejudicam a assistência aos pobres e às pessoas com deficiência.