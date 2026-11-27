Pedro Sánchez, socialista, disputa com direitista Alberto Feijóo - Reprodução / X

Pedro Sánchez, socialista, disputa com direitista Alberto FeijóoReprodução / X

Publicado 27/11/2026 10:09

A Espanha encerra nesta sexta-feira (27) a campanha para as eleições de domingo (29). O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez espera desafiar as pesquisas favoráveis à direita, que pode chegar ao poder com o apoio da extrema direita.





Se a extrema direita chegar ao governo após as eleições legislativas antecipadas, inicialmente previstas para meados de 2027, será a primeira vez que isso acontece na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.



A votação na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada de perto devido à proximidade de outras eleições em países importantes da Europa, como França, Itália e Polônia. Uma mudança de signo político na Espanha reforçaria o avanço das forças conservadoras e de extrema direita na região, onde Sánchez é uma das vozes mais visíveis da esquerda.



No último debate exibido na televisão na noite desta quinta-feira (26), Sánchez (PSOE) apresentou o pleito de domingo como uma decisão entre "dois caminhos muito diferentes": o da "Espanha próspera", que ele encarnaria com seus avanços sociais, e o de uma "Espanha de cortes, de congelamento de salários", caso a direita e a extrema direita governem o país.



Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita) e favorito nas pesquisas, concentrou os ataques à gestão econômica e aos escândalos de corrupção que atingiram o Executivo. "Sánchez não responde a nada. Só foge", disse.



Por sua vez, o candidato do partido de extrema direita Vox, Santiago Abascal, responsabilizou o governo por ter promovido uma imigração em larga escala que, segundo ele, agravou a crise de habitação – uma das principais preocupações dos eleitores –, deteriorou os serviços públicos e aumentou a insegurança.



A imigração virou um tema crucial da campanha, em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam uma resposta a seus pedidos de regularização no âmbito de um processo extraordinário impulsionado pelo governo socialista.

LEIA MAIS: Argentina aprova lei para prevenir vício em bets, com foco em menores Se a extrema direita chegar ao governo após as eleições legislativas antecipadas, inicialmente previstas para meados de 2027, será a primeira vez que isso acontece na Espanha desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.A votação na quarta maior economia da zona do euro será acompanhada de perto devido à proximidade de outras eleições em países importantes da Europa, como França, Itália e Polônia. Uma mudança de signo político na Espanha reforçaria o avanço das forças conservadoras e de extrema direita na região, onde Sánchez é uma das vozes mais visíveis da esquerda.No último debate exibido na televisão na noite desta quinta-feira (26), Sánchez (PSOE) apresentou o pleito de domingo como uma decisão entre "dois caminhos muito diferentes": o da "Espanha próspera", que ele encarnaria com seus avanços sociais, e o de uma "Espanha de cortes, de congelamento de salários", caso a direita e a extrema direita governem o país.Alberto Núñez Feijóo, líder do Partido Popular (PP, direita) e favorito nas pesquisas, concentrou os ataques à gestão econômica e aos escândalos de corrupção que atingiram o Executivo. "Sánchez não responde a nada. Só foge", disse.Por sua vez, o candidato do partido de extrema direita Vox, Santiago Abascal, responsabilizou o governo por ter promovido uma imigração em larga escala que, segundo ele, agravou a crise de habitação – uma das principais preocupações dos eleitores –, deteriorou os serviços públicos e aumentou a insegurança.A imigração virou um tema crucial da campanha, em um país onde milhares de estrangeiros, principalmente latino-americanos, aguardam uma resposta a seus pedidos de regularização no âmbito de um processo extraordinário impulsionado pelo governo socialista.

Últimos comícios em Madri, Sevilha e Valência

Na noite desta sexta-feira, Sánchez encerra a campanha em Madri, enquanto Feijóo fará um comício em Sevilha, na Andaluzia. Abascal discursará em Valência, leste do país.



Para a cientista política Paloma Román, da Universidade Complutense de Madri, as últimas horas de campanha serão decisivas para o socialista, que busca "mobilizar os abstencionistas", geralmente de esquerda, diante de uma direita que concentrou sua mensagem no lema "tirar Sánchez" do poder.



Segundo as pesquisas, o PP será o mais votado, mas a distância para o PSOE caiu nas últimas semanas. O partido conservador não alcançaria maioria absoluta no Congresso, o que poderia levá-lo a buscar o apoio da extrema direita, terceira força política do país e que poderia quase dobrar o número de cadeiras no Parlamento.



PP e Vox governam juntos várias regiões.



Escândalos e crises

Após mais de oito anos à frente do governo, Sánchez enfrenta sua eleição mais difícil, consolidado como figura internacional da esquerda após seus embates com Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Mas, dentro da Espanha, ele está muito desgastado por uma série de escândalos de corrupção que envolvem antigos colaboradores próximos e membros de sua família.



O socialista de 54 anos, que se orgulha do dinamismo da economia espanhola apesar das persistentes desigualdades, tenta tirar proveito do descontentamento provocado pela crise de acesso à moradia. De fato, ele antecipou as eleições quando o Congresso derrubou um pacote de medidas para enfrentar a situação.



A oposição critica Sánchez por não conseguir frear a escalada dos preços da habitação, nem do custo de vida em geral. Também reprova a gestão socialista por não ter antecipado a crise migratória em Ceuta no mês de julho, quando dezenas de milhares de migrantes entraram no território espanhol no norte da África a partir de Marrocos.



Além disso, acusa o governo socialista de falta de investimentos ao recordar os dois acidentes de trens de alta velocidade que deixaram 115 mortos neste ano.



Feijóo, de 65 anos, destaca seu balanço à frente da região noroeste da Galícia durante 13 anos e afirma que pretende virar a página da era Pedro Sánchez com "verdade, decência e gestão".