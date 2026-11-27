As rajadas de vento, que chegaram a 112 km/h, derrubaram árvores e danificaram a rede elétrica - Peter Ackerman/Asbury Park Press/USA TODAY NETWORK

As rajadas de vento, que chegaram a 112 km/h, derrubaram árvores e danificaram a rede elétricaPeter Ackerman/Asbury Park Press/USA TODAY NETWORK

Publicado 27/11/2026 15:48

forte tempestade que atingiu o leste dos Estados Unidos deixou quase 1 milhão de casas sem eletricidade na quinta-feira, 26, feriado de Ação de Graças. As rajadas de vento, que chegaram a 112 km/h, derrubaram árvores e danificaram a rede elétrica.

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Segundo a FlightAware, foram registrados 454 cancelamentos e 2 441 atrasos em voos com origem ou destino aos EUA.



As tempestades causaram transtornos no trânsito, derrubaram árvores e linhas de energia e levaram a resgates em áreas alagadas desde Nova York até a Virgínia.



Em outras regiões, a neve úmida chegava nesta sexta-feira, 27, a áreas ao sul do Vale do Tennessee, enquanto a chuva congelante avançava pelo norte da Nova Inglaterra. Precipitações também atingiam o Meio-Oeste, o Vale do Ohio e a região dos Grandes Lagos Inferiores.



No Noroeste, outro sistema de tempestades provocava chuva na costa do Oregon, com previsão de mais neve para a Cordilheira das Cascatas e as passagens montanhosas de Montana e Wyoming.



Conforme o site PowerOutage.us, mais de 650 mil residências do país estavam sem luz até as 10h desta sexta-feira (horário de Brasília). O pico foi de 961 mil registros às 21h30 (também de Brasília) de quinta.

Segundo a FlightAware, foram registrados 454 cancelamentos e 2 441 atrasos em voos com origem ou destino aos EUA.As tempestades causaram transtornos no trânsito, derrubaram árvores e linhas de energia e levaram a resgates em áreas alagadas desde Nova York até a Virgínia.Em outras regiões, a neve úmida chegava nesta sexta-feira, 27, a áreas ao sul do Vale do Tennessee, enquanto a chuva congelante avançava pelo norte da Nova Inglaterra. Precipitações também atingiam o Meio-Oeste, o Vale do Ohio e a região dos Grandes Lagos Inferiores.No Noroeste, outro sistema de tempestades provocava chuva na costa do Oregon, com previsão de mais neve para a Cordilheira das Cascatas e as passagens montanhosas de Montana e Wyoming.Conforme o site PowerOutage.us, mais de 650 mil residências do país estavam sem luz até as 10h desta sexta-feira (horário de Brasília). O pico foi de 961 mil registros às 21h30 (também de Brasília) de quinta.

Trump aprova declaração de grande desastre na Flórida



Na quinta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma declaração de grande desastre para a Flórida, em razão das tempestades severas e inundações históricas que atingem o estado desde outubro.



"Tenho o prazer de anunciar que aprovei oficialmente declarações de grande desastre, permitindo a atuação da FEMA e o envio de verbas de auxílio emergencial para o estado da Flórida, em decorrência das tempestades severas e inundações que assolaram o estado desde outubro", disse Trump no Dia de Ação de Graças.



A aprovação ocorreu após pressão bipartidária de congressistas da Flórida e de políticos locais, que cobraram do governo a liberação de recursos da Agência Federal de Gestão de Emergências (Fema) para as comunidades atingidas.



Tempestade adia desfile em Nova York



A 100ª edição do tradicional desfile de Ação de Graças da Macy's, em Nova York, foi adiado para sábado, 28, por causa do mau tempo.



A Macy's informou, em comunicado divulgado na quarta-feira, 25, que o desfile anual, originalmente programado para a quinta-feira foi transferido "por excesso de cautela", após consultas com autoridades municipais sobre as condições climáticas severas.



"Nossa equipe está agora trabalhando na complexa logística operacional necessária para realizar o desfile no sábado, e divulgaremos mais detalhes à medida que forem definidos", afirmou a empresa.



O adiamento ocorreu em meio à previsão de uma forte tempestade em Nova York, com ventos intensos e chuva na região. A previsão havia levantado preocupações sobre como os enormes balões do desfile se comportariam ao flutuar pelos corredores entre os arranha-céus de Manhattan, onde os ventos são fortes, e sobre as multidões de espectadores que se aglomeram nas ruas abaixo para acompanhar o evento.



Mamdani diz que segurança está em primeiro lugar



Em entrevista coletiva, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que os ventos previstos para a quinta-feira seriam fortes o suficiente para quebrar galhos de árvores e derrubar linhas de energia. Ele destacou que adiar o desfile foi a decisão correta.



"Sei que muitos nova-iorquinos, inclusive eu, assim como milhões de pessoas ao redor do mundo, estavam ansiosos para acompanhar o desfile amanhã", disse. "Gerações de pessoas assistiram ao Bob Esponja e ao Homem-Aranha sobrevoarem nossas ruas e viram Garfield flutuar pela Sexta Avenida. Sei que essa mudança de planos causará transtornos, mas a segurança precisa vir em primeiro lugar."



O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS, na sigla em inglês) emitiu alertas de ventos fortes e de inundação costeira para o período entre quinta e sexta-feira. A Agência de Gerenciamento de Emergências de Nova York (NYCEM, na sigla em inglês) vem alertando os moradores sobre a possível tempestade. Na manhã dessa quinta, autoridades proibiram a circulação de caminhões articulados sem carga nas pontes por causa dos ventos



Os icônicos balões do desfile já estavam em processo de enchimento quando o adiamento foi anunciado. Representantes da Macy’s haviam adiado repetidamente entrevistas no local, o que despertou suspeitas entre os jornalistas da imprensa local antes do anúncio oficial da mudança.



Will Coss, executivo da Macy's, afirmou que os organizadores estão trabalhando com as bandas e os demais artistas e que estão "otimistas de que conseguiremos manter o desfile que nos propusemos a produzir e levar a Nova York no Dia de Ação de Graças".



"Todos entendem o desafio que temos pela frente e estão se unindo a nós para criar o melhor e mais bem-sucedido desfile da 100ª edição", afirmou.