Fernández Valdovinos se entregou nesta sexta-feira (27) na sede da Direção do Crime Organizado - Christopher Goodney / Bloomberg

Fernández Valdovinos se entregou nesta sexta-feira (27) na sede da Direção do Crime OrganizadoChristopher Goodney / Bloomberg

Publicado 27/11/2026 17:43

Fernández Valdovinos entrou ao meio-dia desta sexta-feira na sede da Direção do Crime Organizado, em Assunção, onde foi visto por cerca de dez veículos de comunicação que o aguardavam no local.A promotoria explicou que o pedido de prisão do ex-ministro de Peña se baseia em "supostos crimes de administração em benefício próprio, corrupção passiva agravada, associação criminosa e lavagem de dinheiro", segundo a ordem à qual a AFP teve acesso.O colapso do banco Ueno provocou, em 6 de novembro, o impeachment de Peña da Presidência. Ele foi detido no mesmo dia.Outras vinte pessoas, entre elas vários ex-funcionários públicos e seus familiares, também foram presas.O Banco Central interveio na crise e iniciou a devolução de grande parte dos depósitos da instituição, que administrava milhões de dólares em recursos previdenciários e diversas contas estatais, além de depósitos da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), entre outras empresas e organizações.De acordo com a investigação, a promotoria identificou que, em julho de 2025, quando ainda era ministro, Fernández Valdovinos "autorizou a aplicação de 250 bilhões de guaranis (cerca de R$ 215 milhões) de recursos previdenciários da Caixa Fiscal em certificados de poupança do Ueno Bank S.A., com prazo de cinco anos".Após deixar o cargo de ministro, em agosto de 2026, ele assinou um contrato milionário de consultoria com o grupo econômico que controlava o banco.A hipótese da promotoria é que esse contrato teria sido "uma retribuição pessoal vinculada à autorização ministerial que permitiu a aplicação dos recursos previdenciários na instituição bancária".Também está sendo investigada sua suposta participação em uma "estrutura organizada integrada por autoridades do Poder Executivo e do órgão regulador do sistema financeiro (...) para favorecer o financiamento, a liquidez e o funcionamento" do banco.Fernández Valdovinos foi uma figura central da política econômica do governo Peña desde agosto de 2023 até sua renúncia, em 31 de março de 2026, quando passou a ocupar o cargo de conselheiro da entidade binacional de Itaipu.A promotoria havia determinado uma operação de busca e apreensão na residência do ex-ministro em 10 de novembro.O banco entrou em colapso no início de novembro por insolvência e bloqueou os depósitos de cerca de 1,8 milhão de clientes. Mais de 80% dos correntistas receberam posteriormente seus depósitos.