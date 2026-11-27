Interesse do Brasil foi anunciado pela embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Interesse do Brasil foi anunciado pela embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 27/11/2026 19:20

O governo brasileiro deve aproveitar a cúpula do Mercosul, em Montevideo, no Uruguai, para aproximar o bloco comercial dos mercados do Caribe e da América Central

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A 69ª Cúpula do Mercosul, prevista para os dias 3 e 4 de dezembro, marca a transferência da presidência do bloco do Uruguai para a Argentina com a presença confirmada dos cinco presidentes dos países-membros: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.



O encontro também servirá para o Mercosul ajustar a implementação do acordo com a União Europeia (UE), já em vigor. Antes da cúpula, ocorre o primeiro fórum empresarial Mercosul-UE, no dia 2 de dezembro, na cidade Uruguai de Punta del Este.



O espaço também será usado pelo governo brasileiro para apresentar a visão de integração regional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o 4º mandato, em meio a um cenário mundial com diversas crises e guerras simultâneas.



A secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, destacou à imprensa, nesta sexta-feira (27), que o Brasil quer ampliar o alcance do Mercosul para América Central e Caribe.



“Estamos nos aproximando fortemente da Guiana e do Suriname porque a gente ainda não tem acordos com eles e são países de enorme futuro na região. A Guiana é o país que mais cresce no mundo e Suriname vai pelo mesmo caminho. Eles podem ser uma porta para o Caribe”, destacou Padovan.



A secretária do Ministério das Relações Exteriores (MRE) citou ainda negociações em curso com El Salvador, República Dominicana e Trinidad e Tobago. A entrada do Panamá como membro associado do Mercosul, em 2024, representou um primeiro passo na aproximação do bloco com essa região. É esperado que o Mercosul conclua um acordo comercial com Panamá em junho do próximo ano.



A embaixadora Gisela Padovan lembrou que os representantes caribenhos alertaram ao Brasil que a comida produzida no país chega na região através de Miami, nos Estados Unidos (EUA).



“A gente quer mudar isso. Queremos que eles comprem comida brasileira via Guiana”.



A cúpula do Mercosul servirá ainda para os países discutirem acordos nas áreas de turismo, segurança, infraestrutura, entre outros assuntos. Está prevista uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.



Esse será ainda o primeiro encontro de Lula com o novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, após impeachment e prisão do presidente Santiano Peña, acusado de envolvimento na quebra do Ueno Bank.

A 69ª Cúpula do Mercosul, prevista para os dias 3 e 4 de dezembro, marca a transferência da presidência do bloco do Uruguai para a Argentina com a presença confirmada dos cinco presidentes dos países-membros: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.O encontro também servirá para o Mercosul ajustar a implementação do acordo com a União Europeia (UE), já em vigor. Antes da cúpula, ocorre o primeiro fórum empresarial Mercosul-UE, no dia 2 de dezembro, na cidade Uruguai de Punta del Este.O espaço também será usado pelo governo brasileiro para apresentar a visão de integração regional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o 4º mandato, em meio a um cenário mundial com diversas crises e guerras simultâneas.A secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty, embaixadora Gisela Maria Figueiredo Padovan, destacou à imprensa, nesta sexta-feira (27), que o Brasil quer ampliar o alcance do Mercosul para América Central e Caribe.“Estamos nos aproximando fortemente da Guiana e do Suriname porque a gente ainda não tem acordos com eles e são países de enorme futuro na região. A Guiana é o país que mais cresce no mundo e Suriname vai pelo mesmo caminho. Eles podem ser uma porta para o Caribe”, destacou Padovan.A secretária do Ministério das Relações Exteriores (MRE) citou ainda negociações em curso com El Salvador, República Dominicana e Trinidad e Tobago. A entrada do Panamá como membro associado do Mercosul, em 2024, representou um primeiro passo na aproximação do bloco com essa região. É esperado que o Mercosul conclua um acordo comercial com Panamá em junho do próximo ano.A embaixadora Gisela Padovan lembrou que os representantes caribenhos alertaram ao Brasil que a comida produzida no país chega na região através de Miami, nos Estados Unidos (EUA).“A gente quer mudar isso. Queremos que eles comprem comida brasileira via Guiana”.A cúpula do Mercosul servirá ainda para os países discutirem acordos nas áreas de turismo, segurança, infraestrutura, entre outros assuntos. Está prevista uma reunião bilateral entre o presidente Lula e o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi.Esse será ainda o primeiro encontro de Lula com o novo presidente do Paraguai, Pedro Alliana, após impeachment e prisão do presidente Santiano Peña, acusado de envolvimento na quebra do Ueno Bank.

Argentina



Por outro lado, não está prevista reunião bilateral entre Lula e o presidente argentino Javier Milei. O Brasil rebaixou as relações com o vizinho, retirando o embaixador de Buenos Aires após ofensas pessoais de Milei contra Lula e após o chanceler argentino Pablo Quirno colocar em dúvida o processo eleitoral do Brasil.



A diplomacia brasileira avalia que o Mercosul segue funcionando apesar do rebaixamento das relações entre Brasil e Argentina.



“O bloco não depende da amizade ou não de conjunturas políticas. O bloco é muito sólido, tem instituições muito sólidas”, ponderou a embaixadora Padovan.



Comércio Mercosul



Em 2025, o comércio entre os membros do Mercosul cresceu 8% em comparação com 2024, chegando a US$ 51 bilhões. As exportações do Mercosul para fora do bloco também cresceram no ano passado 4%, chegando a US$ 407 bilhões.



Os dados são do Centro de Economia Internacional (CEI), ligado ao ministério das relações exteriores da Argentina.



“É preciso destacar o alto valor agregado do comércio intra-bloco, onde 80% dos produtos que circulam são produtos com valor agregado. Isso é muito importante, como sempre, para o emprego e para a renda”, enfatizou a secretária do Itamaraty para América Latina e Caribe, Gisela Padovan.