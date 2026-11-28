Autoridades afegãs investigam as circunstâncias da explosão. - Reprodução

Autoridades afegãs investigam as circunstâncias da explosão.Reprodução

Publicado 28/11/2026 09:27

Uma explosão em uma escola na província de Kunar, no leste do Afeganistão, deixou sete mortos e mais de 90 feridos neste sábado (28), segundo autoridades locais. A suspeita é de que a explosão tenha se originado em um depósito de explosivos próximo à unidade de ensino.

Segundo o diretor provincial de Cultura e Informação, Sami ul Haq Bayan, informações preliminares apontam que o incidente teria sido provocado por negligência no armazenamento de explosivos pertencentes a empresas de mineração. As autoridades afegãs investigam as circunstâncias da explosão.



Bayan informou ainda que até 15 pessoas permaneciam hospitalizadas, enquanto os demais feridos receberam alta após atendimento médico.



O porta-voz do Comando Provincial de Polícia de Kunar, Farid Dehqan, confirmou que a escola fica na região de Andar Ser, nos arredores de Asadabad, capital da província.



Em agosto, um ataque a um complexo escolar em Cabul, capital do Afeganistão, deixou mais de 40 crianças feridas, com idades entre 9 e 14 anos.

Ataques do Paquistão deixam ao menos 36 civis mortos no Afeganistão

Em junho, operações terrestres e ataques aéreos do Paquistão mataram ao menos 36 civis e deixaram mais de 160 feridos no Afeganistão, segundo autoridades afegãs. A capital Cabul condenou a ofensiva como um "ato covarde de agressão" e prometeu retaliar, o que ampliou as tensões entre os dois países.

Segundo o ministro da Informação do Paquistão, Attaullah Tarar, as forças paquistanesas realizaram uma operação na fronteira, seguida de bombardeios contra esconderijos de militantes nas províncias afegãs de Paktia, Paktika e Kunar. Islamabad afirmou que 29 combatentes foram mortos e que a ação respondeu a uma série de atentados recentes em seu território.



O vice-porta-voz do governo do Talibã, Hamdullah Fitrat, afirmou que um ataque em Paktia matou um idoso e uma criança. Em seguida, um novo bombardeio atingiu moradores que tentavam socorrer as vítimas, deixando 28 mortos e 158 feridos. Outros seis civis, em sua maioria mulheres e crianças, morreram em Paktika. Uma residência em Kunar também foi atingida, sem causar vítimas humanas, mas deixando cerca de 30 animais mortos.



Afeganistão e Paquistão convocaram seus principais diplomatas para protestar contra as ações militares. Cabul acusou Islamabad de responsabilizar o país por incidentes de segurança sem "provas críveis". Já o governo paquistanês rejeitou o suposto envolvimento de cidadãos afegãos em atentados recentes, incluindo um ataque em Karachi.



A ofensiva ocorreu após um ataque do grupo Jamaat-ul-Ahrar contra uma base dos Rangers em Karachi, que matou três soldados. O Paquistão afirma ter capturado um cidadão afegão envolvido na ação.



Os confrontos marcaram uma nova escalada após meses de violência na fronteira. Centenas de pessoas morreram desde fevereiro em ataques e represálias, enquanto sucessivas negociações de cessar-fogo, inclusive com mediação da China, fracassaram em conter o conflito.