Sobreviventes são resgatados por socorristas após naufrágio de embarcação ANTONIO SEMPERE / AFP
"Na noite passada, foi confirmado que 14 migrantes morreram na embarcação que chegou a El Hierro", informou o ministro espanhol da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, em sua conta no X, expressando seu "pesar" pelo ocorrido.
"Eles não embarcam em uma balsa ou canoa por diversão: fazem isso por desespero", acrescentou, referindo-se à situação dos migrantes.
Agentes dos serviços de segurança e de saúde desembarcaram os corpos das vítimas no porto de La Restinga, na ilha de El Hierro, na noite de sexta-feira, conforme constatou um repórter da AFP.
Quase 2 mil imigrantes chegam às Ilhas Canárias em um único dia
As ilhas localizadas ao largo da costa da África Ocidental registraram um aumento no número de chegadas pouco antes das eleições nacionais na Espanha, que acontecem no final desta semana, e nas quais a migração será uma grande preocupação para muitos eleitores.
O serviço de salvamento marítimo da Espanha informou que 1.990 pessoas chegaram em 15 embarcações diferentes, enquanto navios de busca e salvamento acompanhavam um bote após o outro até a pequena ilha de El Hierro.
"Infelizmente, este é um dia histórico", disse o líder regional das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo, em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser.
Em seu último balanço de sexta-feira, o serviço de Salvamento Marítimo da Espanha havia estimado entre "oito e dez" o número de mortos encontrados na embarcação precária, localizada logo no início do dia, a cerca de 70 quilômetros a sudoeste de El Hierro.
Além dos que morreram, a embarcação transportava outros 84 migrantes, incluindo um menor de idade, que foram resgatados e levados posteriormente ao porto de La Restinga. Seis pessoas, que estavam em estado grave, foram transferidas na sexta-feira para receber "atendimento médico urgente", informou na ocasião o Salvamento Marítimo.
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