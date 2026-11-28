Tribunal do Mar rejeita solicitação argentina contra projeto petrolífero britânico nas Malvinas - GREGOR FISCHER / AFP

Tribunal do Mar rejeita solicitação argentina contra projeto petrolífero britânico nas MalvinasGREGOR FISCHER / AFP

Publicado 28/11/2026 12:30





A Argentina havia solicitado ao TIDM, constituído em Hamburgo como um tribunal independente sob os auspícios das Nações Unidas, que determinasse a paralisação do projeto Sea Lion, no contexto de sua reivindicação de soberania.



Em uma decisão lida neste sábado pelo presidente do TIDM, o camaronês Maurice Kamga, o tribunal rejeitou os argumentos argentinos, após uma votação na qual 18 juízes indeferiram as demandas do governo de Javier Milei, enquanto três votaram a favor.



"Esta decisão não é a palavra final. Limita-se a uma etapa preliminar", afirmou Milei em um comunicado. A Argentina continuará "fazendo valer os seus direitos por todas as vias diplomáticas, jurídicas e administrativas ao seu alcance", acrescentou.



A controvérsia tem origem na decisão britânica de avançar com a exploração de hidrocarbonetos 210 km ao norte das Malvinas, por meio do projeto denominado Sea Lion. A iniciativa é conduzida pela empresa israelense Navitas Petroleum, que detém uma participação de 65%, e pela britânica Rockhopper Exploration, com os 35% restantes.



O governo argentino iniciou, em 28 de setembro, um procedimento arbitral contra o Reino Unido em razão desse projeto petrolífero, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).



Posteriormente, em 13 de outubro, solicitou ao tribunal de Hamburgo a adoção de medidas provisórias, invocando um artigo da CONVEMAR.



Durante as audiências realizadas em novembro, a delegação argentina solicitou, entre outras coisas, que o Reino Unido impeça novas perfurações de exploração e a instalação de infraestrutura de produção vinculada ao Sea Lion.



"Tal determinação envolveria necessariamente uma decisão sobre a soberania das Ilhas Falkland (Malvinas), questão que excede o âmbito de interpretação" do tribunal, afirma a sentença. O Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou, neste sábado (28), o pedido da Argentina para bloquear as perfurações petrolíferas britânicas ao norte das Ilhas Malvinas, por considerar que determinar a soberania do arquipélago está fora de sua competência.A Argentina havia solicitado ao TIDM, constituído em Hamburgo como um tribunal independente sob os auspícios das Nações Unidas, que determinasse a paralisação do projeto Sea Lion, no contexto de sua reivindicação de soberania.Em uma decisão lida neste sábado pelo presidente do TIDM, o camaronês Maurice Kamga, o tribunal rejeitou os argumentos argentinos, após uma votação na qual 18 juízes indeferiram as demandas do governo de Javier Milei, enquanto três votaram a favor."Esta decisão não é a palavra final. Limita-se a uma etapa preliminar", afirmou Milei em um comunicado. A Argentina continuará "fazendo valer os seus direitos por todas as vias diplomáticas, jurídicas e administrativas ao seu alcance", acrescentou.A controvérsia tem origem na decisão britânica de avançar com a exploração de hidrocarbonetos 210 km ao norte das Malvinas, por meio do projeto denominado Sea Lion. A iniciativa é conduzida pela empresa israelense Navitas Petroleum, que detém uma participação de 65%, e pela britânica Rockhopper Exploration, com os 35% restantes.O governo argentino iniciou, em 28 de setembro, um procedimento arbitral contra o Reino Unido em razão desse projeto petrolífero, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).Posteriormente, em 13 de outubro, solicitou ao tribunal de Hamburgo a adoção de medidas provisórias, invocando um artigo da CONVEMAR.Durante as audiências realizadas em novembro, a delegação argentina solicitou, entre outras coisas, que o Reino Unido impeça novas perfurações de exploração e a instalação de infraestrutura de produção vinculada ao Sea Lion."Tal determinação envolveria necessariamente uma decisão sobre a soberania das Ilhas Falkland (Malvinas), questão que excede o âmbito de interpretação" do tribunal, afirma a sentença.

Satisfação britânica

Em um comunicado conjunto, o ministro britânico das Relações Exteriores, Ed Miliband, e a principal assessora jurídica do governo, Ellie Reeves, celebraram a decisão e instaram a Argentina "a respeitar o direito dos habitantes das Ilhas Falkland [Malvinas] de decidirem seu próprio futuro".



"Pedimos que ponha fim à pressão econômica que exerce, de forma mais ampla, contra as ilhas", acrescentaram.



A decisão do tribunal, sediado na Alemanha, constitui "uma vitória clara para o Reino Unido", afirmou à AFP Peter Clegg, professor de Política e Relações Internacionais da University of the West of England, que publicou diversos trabalhos acadêmicos sobre as Malvinas.



O argumento argentino baseava-se no fato de que a exploração unilateral poderia causar danos materiais e ambientais que uma decisão judicial posterior não teria condições de reparar.



A representação argentina sustentava, ainda, que não é possível avançar na apropriação econômica de recursos de um território sob disputa de soberania sem levar em conta os direitos invocados pela outra parte.



Por sua vez, o Reino Unido defendia o desenvolvimento dos recursos naturais das ilhas e a legitimidade das atividades autorizadas pelas suas autoridades.

"Revés" para a Argentina



"Não se trata de uma sentença sobre quem exerce a soberania sobre as Falklands [Malvinas]. Tampouco significa, necessariamente, o fim da contestação jurídica argentina. No entanto, representa um revés importante para o país, uma vez que as vias jurídicas por ele apresentadas fracassaram nesta fase preliminar", observou o professor Peter Clegg.



"A importância mais ampla desta decisão reside no fato de ela reforçar uma distinção já existente no direito internacional: a de que os direitos marítimos derivam da soberania sobre o território terrestre. O direito do mar não pode ser facilmente utilizado para resolver a questão de fundo sobre quem detém essa soberania", acrescentou Clegg.



Este caso, decorrente da controvérsia em torno do Sea Lion, abre um novo capítulo na disputa entre a Argentina e o Reino Unido pelas ilhas, origem de uma guerra de dez semanas entre ambos os países em 1982.



Durante décadas, a questão das Malvinas esteve centrada, principalmente, na soberania territorial, na descolonização e nas reivindicações diplomáticas.



Agora, a exploração de hidrocarbonetos introduz um elemento econômico de enorme relevância: o aproveitamento dos recursos naturais nos espaços marítimos adjacentes.



Sob sua presidência, Milei redobrou as reivindicações argentinas sobre as ilhas, especialmente desde que Donald Trump se declarou aberto a rever a postura dos Estados Unidos sobre a questão.