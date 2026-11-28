Netanyahu tenta atrair adversário para a formação de um governo em Israel - Ilia Yefimovich / AFP

Netanyahu tenta atrair adversário para a formação de um governo em IsraelIlia Yefimovich / AFP

Publicado 28/11/2026 16:49

Jerusalém - O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu , propôs neste sábado (28) um sistema de rodízio na chefia de governo com seu principal adversário, Gadi Eisenkot, que o convocou publicamente para iniciar negociações imediatas.





Após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro, Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, recebeu a missão de formar um governo e prometeu anunciar seu gabinete nos próximos dias.



"Minha responsabilidade como líder me obriga a deixar tudo de lado (...) e aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro o cargo de primeiro-ministro, enquanto eu desempenharei a função de primeiro-ministro alternativo no início do mandato", afirmou Netanyahu nas redes sociais.



A proposta foi apresentada um dia depois de Eisenkot prometer anunciar a formação do próximo governo antes do prazo oficial de 6 de dezembro, sem recorrer à possibilidade de uma prorrogação de 14 dias.



A expectativa é que ele forme uma coalizão com partidos contrários a Netanyahu, embora seu partido, o centrista Yashar, também tenha mantido negociações com o Likud, legenda de direita liderada pelo primeiro-ministro interino.



Neste sábado, no entanto, Eisenkot convidou Netanyahu para iniciar negociações imediatamente, a fim de saber se ele "está falando sério". Leia mais: Sobe para 14 o número de migrantes mortos em embarcação nas Ilhas Canárias Após as eleições legislativas realizadas no fim de outubro, Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, recebeu a missão de formar um governo e prometeu anunciar seu gabinete nos próximos dias."Minha responsabilidade como líder me obriga a deixar tudo de lado (...) e aceitar que Gadi Eisenkot exerça primeiro o cargo de primeiro-ministro, enquanto eu desempenharei a função de primeiro-ministro alternativo no início do mandato", afirmou Netanyahu nas redes sociais.A proposta foi apresentada um dia depois de Eisenkot prometer anunciar a formação do próximo governo antes do prazo oficial de 6 de dezembro, sem recorrer à possibilidade de uma prorrogação de 14 dias.A expectativa é que ele forme uma coalizão com partidos contrários a Netanyahu, embora seu partido, o centrista Yashar, também tenha mantido negociações com o Likud, legenda de direita liderada pelo primeiro-ministro interino.Neste sábado, no entanto, Eisenkot convidou Netanyahu para iniciar negociações imediatamente, a fim de saber se ele "está falando sério".

"Estou preparado para verificar, nas próximas 24 horas, até que ponto ele está falando sério. Convido Netanyahu e sua equipe para se reunirem comigo esta noite (...) a fim de realizar negociações reais e aceleradas", afirmou em um comunicado.



Na sexta-feira, Eisenkot havia acusado o Likud de atrasar as negociações para a formação da coalizão com o objetivo de provocar novas eleições.



Seu amplo bloco político enfrenta divergências sobre a possibilidade de se aliar aos partidos ultraortodoxos, às listas de maioria árabe ou de formar um governo de unidade com o Likud.



Os adversários de Netanyahu ridicularizaram sua proposta de um sistema de rodízio na chefia de governo.



Youssef Jabareen, líder da Lista Conjunta, formada majoritariamente por árabes, escreveu que "a maioria democrática decidiu: este governo sangrento e negligente precisa sair".



"Chegou a hora de cumprir a vontade compartilhada de toda a população, judeus e árabes, e tirar Netanyahu do poder ainda nesta semana", acrescentou o dirigente da legenda, que provavelmente apoiará um governo de Eisenkot sem fazer parte dele.

"A proposta de Netanyahu é mais uma manobra de um golpista reincidente que enganou todos os seus parceiros e descumpriu todos os acordos", escreveu o ex-primeiro-ministro Yair Lapid, copresidente do partido centrista Beyachad.



Até o momento, o partido Yashar, de Eisenkot, chegou a acordos de coalizão com legendas que lhe garantem 36 cadeiras, número distante das 61 necessárias para obter maioria no Parlamento israelense.